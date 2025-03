Qué son “Ana” y “Mía”, los dos conceptos virales en TikTok que incitan a los niños a dejar de comer

En los últimos meses, numerosos usuarios de TikTok alertaron sobre la reaparición de contenido preocupante vinculado a los términos Ana y Mía, códigos utilizados para referirse a la anorexia y la bulimia. Bajo una apariencia presuntamente inofensiva, estas palabras esconden comunidades que incitan a niños y adolescentes a adoptar hábitos extremos de restricción alimentaria, y promover los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) como un estilo de vida.

El uso de estos términos en Internet no es nuevo. Surgieron a principios de los 2000 en foros y blogs pro-Ana y pro-Mía, donde los participantes compartían métodos extremos para bajar de peso, brindaban “apoyo” a quienes buscaban mantener estos trastornos y creaban una subcultura con reglas, símbolos y hasta manifiestos. Con la expansión de las redes sociales, especialmente en Tumblr durante la década de 2010, este tipo de contenido ganó visibilidad, lo que llevó a múltiples plataformas a censurarlo y bloquear hashtags asociados. Sin embargo, las comunidades encontraron formas de eludir la moderación utilizando nuevos códigos y términos clave.

Ante esta amenaza, TikTok implementó medidas de prevención, como redirigir a los usuarios que buscan Ana o Mía a un mensaje de ayuda que expresa: “No estás solo/a. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, siempre hay ayuda disponible”, seguido de recursos sobre trastornos alimentarios.

A pesar de estas barreras, quienes impulsan este tipo de contenido encontraron formas de continuar con su propósito mediante el uso de palabras claves alternativas, las cuales evaden las restricciones y mantienen la difusión de estos peligrosos mensajes. En los videos e imágenes difundidas se brindan formas de dejar de comer, se enseñan a utilizar laxantes y tips para esconder los trastornos a los adultos.

En diálogo con LA NACIÓN, la licenciada en Nutrición, Silvina Chaves (M.N. 4264), conocida en redes sociales como @lanutriok, habló sobre la importancia de los adultos de enseñar a los más pequeños a diferenciar la idea de un cuerpo sano con la delgadez extrema. “Está demostrado que el 95% de las personas que hacen dietas recuperan todo el peso perdido y el 67% supera su peso inicial, en un lapso de 1 a 5 años. El tamaño del cuerpo está determinado principalmente por genética y siempre va a tender a volver a su base. En esta cultura de la delgadez en la que estamos inmersos, la búsqueda de pérdida de peso está idealizada y adquirió un valor moral, tanto, que si no estás haciendo algo para intentarlo, algo en vos está mal, y te hace sentir culpa, angustia de no tener ese cuerpo o intentar tenerlo y no lograrlo”, aseguró la especialista.

“Es necesario comprender que la diversidad corporal existe. Las corporalidades vienen en todos los tamaños: altas, flacas, gordas, bajas. El tamaño del cuerpo viene determinado por la genética y no se puede escapar a eso. O sí, pero el costo suele ser muy alto. A las personas gordas que se las ponen a dieta a temprana edad son más propensas a desarrollar TCA, y lo quiero dejar claro, porque tenemos asociado la anorexia, por ejemplo, a personas ‘normopeso’, que bajan mucho de peso, y si bien esto es una alarma a la que hay que estar atentos, cuando una persona gorda baja mucho también puede estar desarrollando un TCA como anorexia. Pero en esos casos los solemos pasar por alto, solo consideramos la felicitación, y no tenemos en cuenta una posible señal de alarma", remarcó.

Cómo detectar señales de alerta de una TCA en las aulas

Entre algunas de las enfermedades que se ven aparejadas por cuadros de anorexia y bulimia se encuentran:

Anemias por falta de hierro y B12, desnutrición, debilidad muscular, falta de micronutrientes, deshidratación y constipación.

Los episodios de vómitos pueden ocasionar daños severos en el esófago y la dentadura.

En casos más graves puede originar insuficiencia cardíaca, arritmias y muerte súbita.

Según una investigación publicada por Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (ALUBA), Argentina se posiciona como el segundo país con más cantidad de casos de trastornos de conducta alimentaria en el mundo. Uno de los principales motivos es la exacerbación de los cuerpos ideales en redes sociales. Cada vez más niños de entre 9 y 10 años comienzan a tener acceso a aplicaciones como Tiktok, que incluso en sus términos y condiciones especifican que no están creadas para la utilización de los infantes.

Esto genera un debate entre padres, especialistas y gobiernos sobre la reglamentación a futuro del acceso a aparatos móviles. La psicóloga Clara Oyuela (matrícula provincial 1561), quien llevó adelante la charla TEDx “Desconexión del celular”, analizó en diálogo con LA NACION este problema que comienza a generar los primeros interrogantes en nuestro país. “Lo que está pasando con las redes sociales que forman parte de la vida y desarrollo de niños y adolescentes no tiene precedentes. Parto de la misma premisa que Jonathan Haidt (reconocido psicólogo estadounidense): TikTok no debería formar parte de la infancia argentina. Ni de ninguna infancia en el mundo”, remarcó.

“El daño que provoca TikTok en la salud mental de los menores, como dice este psicólogo social, está escalando a pasos industriales. Los términos ‘Ana’ y ‘Mia’ forman parte de la dinámica propia de esta época. Permanentemente, se crean términos en las redes para definir y conceptualizar cuestiones mucho más profundas de lo humano. Lo que provoca la misma red social es la banalización del verdadero núcleo a analizar“, argumentó sobre esta problemática que trasciende fronteras.

“La influencia de las redes sociales en la construcción de la autoestima de los menores es un hecho real. Uno podría pensar que siempre sucedió eso, que la mirada del otro y la propia mirada sobre ese otro influyen en la construcción de la propia identidad. Sin embargo, lo que pasa ahora, a diferencia de otro tiempo, es la siguiente: las estadísticas muestran que los adolescentes pasan entre 7 y 9 horas en línea. Es decir, no solo es el exceso de horas mirando hacia afuera, también es el tiempo en que el cerebro consume una cantidad de información, imágenes, videos, reels, a una velocidad que va a contramano de lo orgánico”, analizó, con respecto a la dependencia que se genera con las redes sociales de entretenimiento, las cuales quitan espacios de juego y recreación, donde la creatividad y la lógica se deben estimular.

Ante esto, Clara Oyuela recordó que no es casual que muchos países empiecen a tomar decisiones sobre este tema. “Australia es pionero en el mundo. Creó una ley de acceso a redes sociales a partir de los 16 años. Ya son 79 países que decidieron prohibir los celulares en sus escuelas, la Organización de Médicos en Irlanda pide al gobierno declarar este tema urgencia de salud pública. Y sí que lo es. Aun así, teniendo evidencia científica y países que se suman día tras día a esta nueva búsqueda de contención social, millones de niños y adolescentes continúan siendo usuarios de redes sociales en edades prematuras y el tema atraviesa clases sociales e ideologías políticas”, cerró.

