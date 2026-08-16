Quién era el hombre que murió por el trágico accidente en Mar del Plata

Horas después del trágico accidente que ocurrió en madrugada de este sábado y conmocionó a Mar del Plata, la Policía logró identificar a la única víctima fatal que hasta el momento tuvo el siniestro.

Se trata de Maximiliano Nahuel Vandecaveye, un hombre de 36 años oriundo de Corrientes y que había llegado a la ciudad costera hace un tiempo en busca de trabajos relacionados con la pesca, según consignó La Capital.

Vandecaveye murió por la mañana luego de ser impactado por una Toyota RAV4 sobre calle Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre. El joven fue trasladado de inmediato al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

Impactante choque en Mar del Plata

Según los datos preliminares que arrojó la autopsia, el hombre murió a causa de una hemorragia interna que se generó por el aplastamiento contra una pared tras el siniestro.

Al momento del accidente, el hombre se encontraba sobre la vereda del almacén y conversaba con un amigo. La camioneta perdió el control y lo atropelló tras ser impactado por otro auto. Debido a la rapidez con la que se desarrolló la secuencia, no tuvo tiempo de reaccionar y correrse de la escena.

De acuerdo a La Capital, la víctima permaneció bastante tiempo inmóvil e inconsciente, presionado contra una reja del comercio hasta que llegaron las ambulancias.

“Cerca de las 2 de la mañana escuchamos un estruendo. Salimos a ver que había pasado y había una camioneta volcada. Había dos chicos tirados, uno entre la reja y la puerta y otro adentro del local. La Policía llegó rápido, pero la ambulancia tardó un rato. Lo que escuché es que la camioneta venía a 100 kilómetros por hora. Parece que lo tocaron en la esquina y chocó a mitad de cuadra”, había manifestado más temprano un vecino en diálogo con LN+.

El accidente

El siniestro ocurrió a las 2:35 y de acuerdo a las primeras pericias tuvo inicio en una colisión de un Volkswagen Gol Trend con una Toyota RAV4.

El Gol chocó la parte trasera de la Toyota, lo que provocó que el conductor de ese segundo vehículo perdiera el control y volcara sobre una vereda atropellando a cinco personas.

La escena tras el accidente Captura

Las víctimas se hallaban en la vereda de un almacén y una de ellas era Vandecaveye. Cuatro personas debieron ser trasladadas con distintas lesiones, pero tres ya fueron dadas de alta mientras que la cuarta quedó internada luego de una operación de fractura de cadera.

Según consignó La Capital, los conductores de ambos vehículos dieron resultado negativo en el control de alcoholemia y ninguno presentó lesiones, por lo que no debieron ser trasladados.

Tras las primeras averiguaciones se abrió una causa bajo la caratula de “homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de vehículo con motor”.