Quién era la joven de 18 años que murió tras ser atropellada por un colectivo en Mar del Plata

Un colectivo perdió el control frente a la rambla de Mar del Plata el lunes, arrolló a varias personas y mató a una adolescente. La única víctima fatal del hecho fue identificada como Guadalupe Oriana Merlos, de 18 años.

Los seis heridos a causa del incidente, por su parte, continúan internados en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Se trata de Patricia Morán, Thiago Vera, Florencia Introncaso, Roxana Ruiz, María Bosco y J.G.

Guadalupe Merlos (18), la joven que murió tras ser atropellada por un colectivo frente a la rambla de Mar del Plata Instagram

Según consignó La Capital de Mar del Plata, Merlos residía en el barrio Lomas de Golf. Su familia fue notificada sobre su deceso poco después del incidente -que involucró a un chofer que trabajaba para la línea 532-.

En su perfil en la plataforma Instagram, llevaba el nombre de “guadaa.07_”.

La única foto que Guadalupe Merlos tiene con otra persona es la de su perfil de Instagram

No tenía publicaciones dentro de la red social, pero sí algunas historias destacadas. La mayoría de ellas son fotos de la víctima mientras posa frente al espejo con diferentes prendas -a excepción de su foto de perfil-.

Los detalles del incidente y la primera hipótesis

Según reconstruyó LA NACION, el colectivo circulaba por el sector de Boulevard Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín, cuando se desvió de la dársena de transporte público y embistió a los peatones.

Tras el episodio, el chofer del colectivo fue demorado. Equipos médicos del SAME, a los que se sumaron bomberos, policías y agentes de Defensa Civil, participaron del operativo, que requirió atención para las víctimas.

Un muerto y varios heridos por colectivo fuera de control que subió a la dársena de paradas frente a la rambla Mauro V. Rizzi

Las ambulancias partieron desde el lugar con los primeros heridos, que fueron previamente asistidos sobre la vereda que acompaña ese tramo del Boulevard Peralta Ramos, a unos 150 metros del complejo del Casino Central.

La primera hipótesis detrás del accidente se orienta a algún desperfecto mecánico, que habría ocurrido cuando el conductor de la unidad ingresó a esa explanada, ocasión en la que el vehículo se montó sobre la vereda.

La primera hipótesis que se investiga es una desperfecto mecánico del colectivo, concretamente una falla en la dirección Mauro V. Rizzi

Concretamente en las últimas horas, desde la fiscalía señalaron a este medio que se inclinan a pensar que se rompió la dirección del colectivo. Por otro lado, las mismas fuentes informaron que este martes declaró el chofer involucrado. “No giraba el volante, no pude hacer nada”, sostuvo ante el fiscal Germán Tapia. En tanto, durante la tarde, se realizará la autopsia de Merlos y el viernes el peritaje mecánico.

Una zona muy concurrida

El sector donde ocurrió el incidente es uno de los puntos neurálgicos del transporte de pasajeros en la ciudad. Por allí pasan la mayoría de las líneas en su recorrido por la zona céntrica. Por eso también es de los más concurridos, sobre todo en el horario en que ocurrió este incidente.

El colectivo en cuestión superó el cordón, que el único desnivel en el lugar, subió la dársena donde se alinean las distintas paradas de colectivos y recién frenó cuando se encontró con un frente de vallas que protege el skate park que se encuentra a menos de diez metros, un espacio donde durante toda la jornada y en especial entre la tarde y primeras horas de la noche coinciden decenas de niños y adolescentes con sus patinetas.