Bárbara Rocío Granado Schonholz, una joven neuróloga de 31 años, falleció el último viernes 10 de abril cuando, al bajar del colectivo en que viajaba por el barrio porteño de Villa Devoto, el micro de la línea 134 la atropelló tras quedar enganchada con la puerta.

“Hace dos días, en un accidente de tránsito, partió mi amada hija. ¡¡No hay palabras para describir tanto dolor!! ¡¡¡Vuela alto, mi niña, y gracias por estar conmigo 31 años!!!“, escribió su madre en un doloroso posteo.

Quién era la joven que murió tras ser atropellada por un colectivo en Villa Devoto. @alicia.schonholz

El padre de la joven, Carlos Granado, en tanto, escribió: “Ayer, en un accidente de tránsito en Devoto, un colectivo me la arrebató”.

Quién era la joven que murió tras ser atropellada por un colectivo en Villa Devoto. @carlos.granado.9638

Sus compañeros del Hospital Ramos Mejía también le dedicaron un cálido posteo. “Tuvimos la suerte de conocerte en nuestro hospital y compartir 4 años de residencia llenos de trabajo, aprendizaje y también muchas risas”, dijeron y destacaron: “Estuvimos en las buenas y en las malas, supimos escucharnos y acompañarnos, y en ese camino nos fuimos conociendo. Vas a quedar siempre en nuestro recuerdo”.

El siniestro

Granado Schonholz falleció el pasado viernes en un accidente vial en el barrio porteño de Villa Devoto. El hecho se produjo cuando su mochila quedó enganchada en la puerta central de un colectivo de la línea 134, lo que la hizo caer al asfalto y ser atropellada por la misma unidad en la que viajaba.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Chivilcoy y Nazarre. Testigos declararon al personal del SAME que la mujer estaba bajando del colectivo por la puerta del medio cuando esta se cerró de forma imprevista y enganchó su mochila.

Al intentar librarse de esta situación, la joven cayó contra el pavimento justo cuando el conductor reanudaba la marcha. Sin ser consciente de lo que sucedía, el chofer avanzó y atropelló a la pasajera.

La joven se bajaba de un colectivo de la línea 134, cuando cayó sobre el asfalto y fue atropellada.

Personal médico del SAME arribó al sitio y confirmó su muerte, que ocurrió de manera inmediata. Efectivos de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar para preservar las pruebas.

Desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29 ordenaron la detención del conductor, un hombre de 41 años, y la Secretaría N° 152 dispuso la intervención de la Unidad Criminalística Móvil. También participó la División de Ingeniería Vial Forense, cuyos peritos realizaron un test de alcoholemia al chofer.

La causa se caratuló como "averiguación de homicidio“. El personal policial recolectó los testimonios de los pasajeros que viajaban en el interno; esto podría determinar el curso de la investigación.