Una joven murió en Villa Devoto tras bajar del colectivo y ser atropellada: se le enganchó la mochila

Una mujer de 25 años falleció este viernes en un accidente vial en el barrio porteño de Villa Devoto. El hecho se produjo cuando su mochila quedó enganchada en la puerta central de un colectivo de la línea 134, lo que la hizo caer al asfalto y ser atropellada por la misma unidad en la que viajaba.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Chivilcoy y Nazarre. Testigos declararon al personal del SAME que la mujer estaba bajando del colectivo por la puerta del medio cuando esta se cerró de forma imprevista y enganchó su mochila.

Al intentar librarse de esta situación, la joven cayó contra el pavimento justo cuando el conductor reanudaba la marcha. Sin ser consciente de lo que sucedía, el chofer avanzó y atropelló a la pasajera.

La intersección de las calles Chivilcoy y Nazarre, en Villa Devoto, donde ocurrió el accidente. (Foto: Google Maps)

Personal médico del SAME arribó al sitio y confirmó su muerte, que ocurrió de manera inmediata. Efectivos de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar para preservar las pruebas.

Desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29 ordenaron la detención del conductor, un hombre de 41 años, y la Secretaría N°152 dispuso la intervención de la Unidad Criminalística Móvil. También participó la División Ingeniería Vial Forense, cuyos peritos realizaron un test de alcoholemia al chofer.

La causa se caratuló como "averiguación de homicidio“. El personal policial recolectó los testimonios de los pasajeros que viajaban en el interno; esto podría determinar el curso de la investigación.

Otro accidente en la Ciudad

Este sábado por la mañana, un colectivo de la línea 64 atropelló a una mujer en la esquina de Santa Fe y Anchorena. El incidente ocurrió alrededor de las 7.30, cuando la unidad realizaba un giro para incorporarse a la avenida.

La víctima quedó atrapada bajo una de las ruedas del vehículo durante algunos minutos, hasta que personal de Bomberos de la Ciudad logró rescatarla. Tras ello fue trasladada de urgencia al Hospital Fernández por el SAME.

El accidente ocurrió en la esquina de Santa Fe y Anchorena.

Testigos del hecho indicaron que el colectivo circulaba a una velocidad elevada al momento de doblar, aunque las pericias determinarán de modo definitivo quién tenía la prioridad de paso.

El chofer de la unidad fue demorado por la Policía de la Ciudad para los controles de alcoholemia y narcóticos de rigor. El tránsito en la zona, principalmente sobre Santa Fe, permaneció prácticamente interrumpido durante varios minutos por el operativo.