Quién es Agustín Day, el cantante elegido por el papa León XIV para el Encuentro del Mundo del Trabajo en la UCA

La visita del papa León XIV a la Argentina incluye diversas actividades, entre ellas un encuentro del Mundo del Trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) este lunes por la tarde, luego de la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y de la multitudinaria misa que se celebrará en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Para su encuentro en la casa de estudios, el Sumo Pontífice eligió a un cantante argentino para que sea el protagonista musical.

Se trata de Agustín Day, cantautor y compositor oriundo de Salta y miembro fundador del grupo folklórico Los del Portezuelo, con el que obtuvo tres nominaciones a los Premios Gardel. Con una carrera solista en la actualidad, el artista fue elegido para interpretar una canción especial compuesta por el padre Javier Rojas.

“Estoy muy feliz de poder compartir esta noticia con ustedes”, dijo Day cuando anunció su participación en el evento.

El artista es oriundo de la provincia de Salta Instagram

Entre su público no estará únicamente el Sumo Pontífice. De la reunión también participarán alrededor de 1000 personas, entre representantes del sector empresario, sindicatos, organizaciones sociales, universidades y otros ámbitos de la sociedad, entre ellos la Comisión de la Mesa de Enlace, integrada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro.

La organización del evento detalló que puso “especial énfasis” en el componente artístico. Según la información oficial, el objetivo central de las presentaciones de músicos fue reflejar la “riqueza cultural y la diversidad del país”, con una selección de figuras que abarcan música, canto y danza.

Previo a la reunión organizada para las 16.10 de este lunes en el auditorio San Juan Pablo II de la UCA, el Sumo Pontífice tendrá un encuentro en el Cottolengo, en donde la musicalización estará a cargo de Abel Pintos y el Coro Cottolengo Don Orione. Más tarde, el escenario del Monumento de los Españoles recibirá a los artistas Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei. Por otro lado, el encuentro con los jóvenes en el mismo predio contará con la participación de Sofi Martínez, Nacho Girón, Banuev, el Ensamble de Bailarines, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi.

Una multitud espera al papa León XIV en Palermo para su primera misa en la Argentina Aníbal Greco

El interior del país cobrará un rol fundamental con las actividades en Córdoba. En las instalaciones de FAdeA, el esquema artístico incluye una vigilia y una misa que congrega a una lista extensa de músicos: José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Cor Mariae. La variedad de este grupo busca, según los organizadores, sintetizar la tradición y la fe a través de diferentes expresiones artísticas que encuentran su lugar en el espacio industrial cordobés.

El cierre de la gira ocurrirá en la Basílica Nuestra Señora de Luján. Allí, la vigilia y misa final cuentan con la presencia de los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea, el Ballet Sumampa y Luciano Pereyra.