Quién es el argentino detenido en Brasil por injuria racial

El hecho ocurrió en la fila de un concurrido supermercado del barrio de Copacabana, en Río de Janeiro. Según consta en la Justicia brasileña, el argentino José Luis Haile se habría impacientado por la demora en una de las cajas y comenzó a insultar a una joven empleada. La víctima, Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, recibió en dos oportunidades el agravio “negra puta”, de acuerdo con los registros del caso.

El insulto fue presenciado por otro ciudadano argentino en la fila quien, indignado, alertó a una patrulla de la Guardia Municipal de Río de Janeiro. Los agentes detuvieron al agresor en el acto y, según los detalles del arresto precisados en una nota enviada por la Guardia Municipal a LA NACION, Haile fue luego escoltado hasta la sede de la 12ª Comisaría de Policía Civil de Río.

José Luis Haile, argentino detenido en Brasil Facebook

Por su parte, la policía civil ratificó la situación procesal del acusado a través de un escueto comunicado oficial: “De acuerdo con la 12ª DP (Copacabana), un hombre fue conducido a la unidad por guardias municipales. Fue detenido en flagrancia por injuria racial”.

Haile vive en Brasil desde hace poco más de dos años y, según su perfil de Facebook, es oriundo de La Plata. Hasta 2025, mantenía una actividad frecuente en redes sociales, donde compartía contenido personal de manera casi diaria. Su último posteo público data del 11 de agosto de ese año y muestra un plato de comida compuesto por pollo, arroz, fideos, zanahoria y batata.

Un argentino fue detenido en Río de Janeiro por insultos racistas

En otra publicación, realizada el 10 de agosto con motivo del Día del Padre, compartió un video junto a un amigo llamado Juan. En las imágenes se lo ve preparando un asado o “churrasco”, en portugués, en una vivienda ubicada en Río de Janeiro. Durante el video, comenta sobre la vista del lugar y menciona que se encontraba viviendo allí en ese momento.

En distintas fotos de sus redes se puede observar que tiene un tatuaje en el torso, que fuma y consume alcohol, especialmente cerveza. También se manifiesta como hincha del club Boca Juniors.

Por otro lado, en varios videos publicados en sus redes sociales se presenta como vendedor ambulante de “milho” (maíz). Suele trabajar en distintas playas y barrios de Río de Janeiro, como Praia Vermelha y Copacabana. En sus publicaciones también se autodenomina “El Puma de Janeiro”.