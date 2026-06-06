La selección argentina de fútbol femenino se clasificó al Mundial 2027

La selección argentina de fútbol femenino aseguró este viernes su lugar en el Mundial 2027, que se disputará en Brasil. El conjunto dirigido por Germán Portanova selló la clasificación tras empatar 1-1 frente a Perú en el Estadio Ciudad de Lanús, en un encuentro correspondiente a la octava fecha de la Liga de Naciones de Conmebol. Es la quinta vez que participará de una cita mundialista.

El equipo albiceleste logró cumplir el objetivo en una noche que tuvo momentos de tensión y un desarrollo cambiante. El conjunto además no contaba con su capitana Aldana Cometti, que se perdió el encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.

Desde el inicio, Argentina asumió el protagonismo del partido, manejó la pelota y generó las principales situaciones de peligro ante un rival que apostó por esperar y aprovechar los espacios para salir de contraataque.

Mercedes Diz festeja el gol que permitió la clasificación de la selección argentina al Mundial 2027 AFA

Sin embargo, el juego se complicó a los 28 minutos del primer tiempo: Catalina Roggerone fue expulsada luego de cortar una llegada del seleccionado peruano, lo que obligó al equipo local a afrontar gran parte del encuentro con una jugadora menos. A pesar de esto, las futbolistas mantuvieron una actitud ofensiva.

Antes del descanso, Perú sufrió la expulsión de Gabriela Núñez, que vio al segunda tarjeta amarilla y dejó a ambos equipos con diez jugadoras para disputar el segundo tiempo. Con el escenario nuevamente equilibrio, Argentina retomó el control del juego y se instaló en campo rival en busca de ventaja.

Portanova movió el banco de suplentes y realizó dos variantes. La recompensa llegó a los 30 minutos del segundo tiempo, cuando Mercedes Diz capturó un rebote fuera del área y sacó un remate que ingresó junto al segundo palo para abrir el marcador y desatar el festejo de los hinchas en Lanús.

El abrazo de las jugadoras de la selección argentina tras el triunfo AFA

Cuando parecía que la victoria quedaría en manos argentinas, Perú encontró la igualdad a los 40 minutos de la mano de Cherrie Cox. Aun así, el empate resultó suficiente para que la selección nacional asegurara su clasificación. Ahora sumó un nuevo hito en su recorrido internacional y confirmó su presencia en la próxima Copa del Mundo.

Brasil será la sede del Mundial por primera vez entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027. Además, se convertirá en el primer país sudamericano en ser anfitrión del torneo. Es la décima edición y competirán 32 selecciones por la gloria.

La primera edición fue en 1991 y tuvo como sede a China, donde Estados Unidos derrotó a Noruega en la final. Desde entonces, el torneo tuvo siete anfitriones y cinco selecciones campeonas: Estados Unidos, con cuatro trofeos; Alemania, con dos; y Noruega, Japón y España, con uno cada uno.

Por el momento, los países clasificados al Mundial 2027 son: Brasil, Australia, Japón, Filipinas, Alemania, China, Corea del Sur, Corea del Norte, Nueva Zelanda, Colombia y Argentina.

La selección argentina participó en los mundiales de Estados Unidos 2003, China 2007, Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023. Durante su primera clasificación, el equipo no logró superar la fase de grupos y finalizó su participación en la 16ava. posición. Cuatro años más tarde, en el continente asiático, quedó eliminado también en la primera ronda: en ambos mundiales perdió los tres encuentros disputados y anotó un gol en cada torneo.

Después de su ausencia de doce años, el equipo regresó en 2019, donde Argentina consiguió sus primeros puntos en la historia de los mundiales femeninos al empatar 0-0 con Japón y 3-3 con Escocia. También cayó 1-0 ante Inglaterra, aunque dejó una actuación destacada y estuvo cerca de avanzar a la siguiente instancia. Concluyó en el 18avo. puesto.

Durante la última participación en 2023, también con la dirección de Portanova, Argentina integró el Grupo G junto a Italia, Sudáfrica y Suecia. En su debut cayó 1-0 ante Italia y posteriormente empató 2-2 frente a Sudáfrica. Cerró la fase de grupos frente a Suecia, una de las potencias del fútbol femenino, y perdió 2-0. El seleccionado no logró avanzar a octavos de final.

Las formaciones de Argentina y Perú