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Quién es Lucas Gámez y cómo sigue la búsqueda del chico argentino desaparecido tras los terremotos en Venezuela

Un operativo binacional busca al niño de ocho años, en un edificio derrumbado de La Guaira

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El niño está desaparecido desde el miércoles pasado en La Guaira, Venezuela
El niño está desaparecido desde el miércoles pasado en La Guaira, VenezuelaInstagram

Los rescatistas y el equipo de ayuda humanitaria enviado a Venezuela buscan a Lucas Gámez, un niño argentino de ocho años desaparecido en La Guaira, luego de los terremotos que azotaron la zona.

Los especialistas centran el trabajo en una “fuente de calor corporal detectada a 10 metros de profundidad” entre los escombros de un edificio, según contó la propia madre de Lucas en sus redes sociales.

Su madre, Blancalida Martinez Coronado compartió detalles de la investigación en redes
Su madre, Blancalida Martinez Coronado compartió detalles de la investigación en redesInstagram

El chico, nacido en Buenos Aires, estaba en un departamento del segundo piso con su tío cuando ocurrieron los sismos. Sus padres, Blancalida Martínez Coronado y Marco Gámez, vivieron en la Argentina durante más de 10 años tras mudarse en 2013, y aportaron detalles sobre las tareas que realizan las brigadas en la estructura colapsada.

La madre del niño también detalló que los operarios trabajan en cavar un túnel para acceder a las víctimas que estarían en el segundo piso, donde quedaba el departamento, y confirmó que las tareas se focalizan en dos puntos específicos.

Lucas Gámez, el niño desaparecido en Venezuela
Lucas Gámez, el niño desaparecido en VenezuelaInstagram

“El equipo puede detectar el tamaño de la persona y es un niño. También se logró ubicar el celular de Lucas a esa distancia”, contó Marco Gámez, padre de Lucas, en declaraciones periodísticas a medios locales.

La reconstrucción indica que el nene pasó el día en la playa y volvió al departamento minutos antes del primer temblor. La familia señaló que la información posterior es confusa, por lo que todavía no se determinó la ubicación exacta de ambos al momento del derrumbe.

La participación argentina en el rescate

El operativo cuenta con personal de asistencia enviado por el gobierno argentino, que dispuso médicos con equipamiento, medicamentos, ambulancias, enfermeros y auxiliares.

El posteo de la madre de Lucas
El posteo de la madre de Lucas

El traslado de los recursos se realizó mediante un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó el envío de dos cargamentos con asistencia humanitaria hacia la zona afectada por la catástrofe, que además de las más de 1700 víctimas fatales, dejó al menos 5034 heridos y 15.866 personas sin hogar.

Alistamiento de las Fuerzas Armadas para brindar ayuda humanitaria
Alistamiento de las Fuerzas Armadas para brindar ayuda humanitariaMinisterio de Defensa

El funcionario informó que la comitiva incluye “dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino", expertos en estructuras colapsadas, drones con operarios y cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate con capacidad para intervenir en inundaciones e incendios.

Las tareas operativas sumaron personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército, junto con el despacho de 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado.

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