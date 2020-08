Nina Lenze es la payasa Filomena y desde 2006 integra el grupo musical infantil Vuelta Canela Crédito: Facebook

El habitual reporte matutino del Ministerio de Salud tuvo una presencia muy peculiar. Además de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti, quien informó sobre los datos sanitarios, debido al festejo del Día del Niño que se celebra hoy, también estuvo la payasa Filomena.

La payasa Filomena participó del reporte matutino donde se informan los últimos infectados y fallecidos por coronavirus en el país

La artista brindó un cierre musical con una canción para "acompañar a los niños, a las niñas y a las familias".

Nina Lenze, la mujer que da vida al personaje nació en México y es hija de una alemana y un argentino cordobés. A los cuatro años vino a vivir al país, al barrio de Florida en Buenos Aires. De chica aprendió a tocar el violín y la flauta, además de hacer expresión corporal y teatro.

Desde 2006 integra el grupo musical para chicos Vuelta Canela, que nació como un trío integrado por Laura Asensio, en voz, piano, acordeón y flauta; Santiago Reyes en guitarra y voz; y Nina en voz, violín y charango. El grupo se dedica a grabar discos y brindar shows y talleres.

Los integrantes del grupo musical infantil Vuelta Canela Crédito: Facebook

Según ella misma cuenta en la página oficial del grupo infantil, es madre de dos niños y estudió mimo, circo, danza, canto y percusión."Sobre todo aprendí a ser payasa, y así encontré la manera de unir todas esas cosas que me gustan", confiesa.

Su presentación completa

Nací en México y soy hija de una mamá alemana y un papá cordobés. Ya desde la cuna soy una mezcolanza, de idiomas, de costumbres, de aromas y sabores, de sonidos y colores. A los cuatro años aterricé en Argentina, y desde entonces vivo en Buenos Aires, en el hermoso barrio de Florida.

La música me acompaña desde que nací, ya que mi papá es cantor, guitarrero y compositor. De él también heredé el placer de escribir cuentos y letras de canciones. De mi mamá, maestra y siempre inquieta, aprendí a disfrutar de enseñar, de aprender y de viajar.

En toda mi infancia me pasé horas jugando con amigos a inventar y recrear historias y aventuras fantásticas, también junto a Laura Lúa, mi gran amiga desde entonces. En la escuela tocaba el violín y la flauta. En centros culturales del barrio hice expresión corporal y teatro.

Siempre me gustó mucho treparme a árboles, rejas, rocas, piedras, médanos o escombros y también zambullirme en libros y leer y leer largos ratos, tanto que me decían pequeña ratona come libros.

Ya de grande estudié muchos tipos de teatro, clásico, físico, antropológico, aéreo. También hice mimo, circo, danza, canto y percusión. Pero sobre todo aprendí a ser PAYASA. y así encontré la manera de unir todas esas cosas que me gustan. Logré amalgamar la gran mezcolanza.

Ahora trabajo dando clases y de payasa Filomena con Vuelta Canela, ¡un trabajo que me hace muy feliz y me divierte mucho!

También soy mamá de dos hermosos niños, tengo un gran compañero de vida y una casa con jardín y muchos bichos (una perra, una gata, un tortugo y un sapo). Lo que más me gusta hacer es bailar, andar en bici, VIAJAR, treparme por las rocas de un río en Córdoba, comer queso, leer, reírme de cualquier pavada, estar con amigos, y jugar mucho, con mis hijos y con otros niños, en casa, en la plaza, en el jardín, en las escuelas, en los cumpleaños, las funciones, los talleres.

Y todos los días sigo aprendiendo cosas para sumar a la mezcolanza.

Me gustaría seguir dando vueltas canelas por todas partes y conocer muchos amigos niños y grandes para hacerles cosquillas y darles un pequeño sol a cada uno.