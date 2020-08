Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de agosto de 2020 • 09:45

En el habitual reporte matutino desde que se inició la cuarentena, el Ministerio de Salud confirmó 20 nuevas muertes y remarcó la recomendación de "no automedicarse" ante síntomas de Covid-19. Además, tuvo un cierre musical de la mano de la payasa Filomena, en un mensaje por el Día del Niño, con una canción para "acompañar a los niños, a las niñas y a las familias". "El Ministerio de Salud sacó ayer otro comunicado para recordar que no hay que automedicarse. La utilización de dióxido de cloro no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no tiene autorización alguna para su comercialización y uso", destacó Carla Vizzotti, Secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud.

El total de casos confirmados en Argentina es de 289.100 (49,1% mujeres y 50,9% hombres). 1.151 (0,4%) son importados, 74.109 (25,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 171.954 (59,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Desde el último reporte emitido, se registraron 20 nuevas muertes. 13 hombres, 8 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Chaco; 1 residente en la provincia de Entre Ríos; 1 residente en la provincia de Mendoza; y 6 mujeres; 5 residentes en la provincia de Buenos Aires; 1 residente en la provincia de Chaco. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 5.657. *Una persona fallecida, residente en la provincia de Buenos Aires, fue notificada sin dato de sexo. A la fecha, el total de altas es de 211.702 personas.

Ayer fueron realizadas 17.756 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 966.926 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 21.308,8 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 543.094 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Ayer fueron confirmados 6.663 nuevos casos.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 4.438| 179.976

Ciudad de Buenos Aires 915| 76.519

Catamarca 0| 63

Chaco 40| 4.368

Chubut 4| 394

Córdoba 161| 4.451

Corrientes 2| 225

Entre Ríos 64| 1529

Formosa 1| 79

Jujuy 157| 4.493

La Pampa 1| 183

La Rioja 55| 716

Mendoza 210| 3.120

Misiones 3| 59

Neuquén 72| 1.807

Río Negro 115| 3.768

Salta 66| 996

San Juan 0| 22

San Luis 0| 34

Santa Cruz 38| 992

Santa Fe 179| 3.133

Santiago del Estero 26| 249

Tierra del Fuego** 88| 1362

Tucumán 28| 562

(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.

**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).