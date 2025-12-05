Navidad: dónde sacarse fotos con Papá Noel en Buenos Aires

El entusiasmo por la llegada de la Navidad convoca a los niños a pensar en los deseos que pedirán al clásico personaje de esta celebración y, para ello, es conveniente tener en cuenta dónde sacarse fotos con Papá Noel en Buenos Aires, para planificar este paseo con los más chicos y llevarse una imagen con la figura más buscada de esta fecha.

El listado de los lugares donde encontrar a Papá Noel Shutterstock

Dónde sacarse fotos con Papá Noel en Buenos Aires

Alparamis ( Olivos ): los niños pueden disfrutar del correo mágico, donde dejan su carta y viajan directo al taller de Santa. La actividad es gratuita, del 1 de noviembre al 8 de diciembre, los viernes, sábados y domingos, de 15 a 20 horas; y sábados y domingos, de 11 a 13 horas. Del 10 al 23 de diciembre: todos los días, de 11 a 13 horas y de 15 a 20 horas.

Los lugares para ver a Papá Noel y dejarle la carta Associated Press

Paseo Plaza Canning : aquí los niños podrán llevar su cartita y disfrutar un momento en familia. Los días para visitarlos son: 20, 21, 22 y 23 de diciembre, de 18 a 21 horas, en la planta alta del centro comercial.

Bahía Blanca Shopping : Papá Noel estará del 8 al 24 de diciembre de 16:00 a 21:00 horas; el día 24 de diciembre el horario será de a 12:00 a 16:00 horas. Los turnos se entregan por orden de llegada en el Salón de Usos Múltiples a partir de las 15:00 horas, contra la entrega de un juguete nuevo o en muy buen estado que se donará a instituciones solidarias. Las fotos se envían por WhatsApp dentro de las 48 horas, si se elige la opción impresa, tiene costo extra.

Cómo se arma el pesebre para la Navidad 2025

El pesebre se ubica tradicionalmente cerca del árbol de Navidad, en un espacio visible del living, con lugar suficiente para los regalos en Nochebuena y el día de Reyes.

Es importante que el pesebre no obstaculice la visibilidad del árbol. Las figuras que lo componen deben mantener una escala similar entre sí para garantizar una composición equilibrada y sin desarmonías.

Las sugerencias para el árbol y el pesebre de Navidad Unsplash

La casa del pesebre, generalmente una estructura de madera, plástico o material similar con techo a dos aguas. El Niño Jesús debe ocupar el centro, flanqueado por la Virgen María y José. Los Reyes Magos se colocan a una distancia prudente, orientados hacia el Niño.

Se pueden emplear las mismas guirnaldas lumínicas del árbol de Navidad. Es fundamental destacar una luz que represente la Estrella de Belén.