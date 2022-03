Quiénes son los edutubers más reconocidos, seguidos por miles de chicos

Aunque protestemos porque nuestros hijos pasan muchas horas frente a las pantallas, no todo se trata de videojuegos, chats y redes sociales; internet también enseña y es un aliado indiscutible para padres, alumnos y hasta universitarios. “¡Muy bien profe Mica! Sus clases nos ayudan mucho a padres, maestros y jóvenes, saludos, la vemos desde Colombia”, dice uno de los comentarios al canal de YouTube Matemáticas con Mica. “Señora la amo, me súper ayuda en esta cuarentena”, o “lo entendí perfectamente gracias”, le dicen algunos estudiantes.

Desde Mar del Plata, Micaela Beloqui enseña matemática en su canal, que en agosto cumple 10 años. Profesora en la materia, además de dar clases en colegios secundarios mantiene actualizados los contenidos para primaria, secundaria y para el ingreso a la facultad, y hoy tiene más de 570 videos subidos. Beloqui empezó con su canal como una manera de compensar las clases particulares que daba a los chicos del barrio y que tuvo que espaciar por el nacimiento de sus hijas y el tiempo que le llevaba cursar el profesorado de matemáticas. Hoy lo sigue haciendo como hobby, “a mí lo que me queda es ese comentario de ‘al fin pude entenderlo’ o ‘en cinco minutos pude aprender lo de una clase de dos horas’. Me preocupo para, con una explicación cortita, darles una tranquilidad a los chicos de que podrán resolver un contenido”, dice Beloqui. Su canal tiene casi 17 millones de vistas y si bien el 50% son seguidores de la Argentina, sus explicaciones llegan a toda América Latina.

Matemática con Mica, con contenidos de primaria y secundaria

Conocimiento para todos

Si bien es un recurso que tiene varios años, el fenómeno de los edutubers se incrementó con la pandemia. Así lo explica Valeria Odetti, especialista en educación y tecnología, coordinadora de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de General Sarmiento. “Durante la pandemia cobró una relevancia mayor como recurso que permitía desarrollar una temática y que los chicos tuvieran el contenido a disposición las veces que quisieran, ese es el potencial mayor de este fenómeno. Lo que evidenció la pandemia es la necesidad de poder seguir accediendo al docente explicando algo, independientemente de la presencia en el aula” asegura.

Las materias con un mayor caudal de contenidos en estos canales son las relacionadas con las Ciencias Exactas, como matemática, física y química

Además, según la especialista, las materias con un mayor caudal de contenidos en estos canales son las relacionadas con las Ciencias Exactas, como matemática, física y química. “Otro aspecto que la pandemia transformó es que antes los alumnos buscaban un contenido en YouTube sobre algún tema y a partir de 2020 sus propios docentes desarrollaron videos, lo que tiene un potencial mucho mayor porque no necesito escuchar a otro profesor sino a mi docente, todas las veces que necesite hasta que pueda procesar esa información”, sostiene. En plena cuarentena, también los adultos pudieron tener acceso a los contenidos para ayudar a sus hijos en el nivel primario con aquellos temas que les resultaban más difíciles de aprender mientras estudiaban desde casa.

Desde el barrio Olímpico, en la Ciudad de Buenos Aires, Luis Papín, profesor de matemática y física, lanzó su canal apenas iniciada la cuarentena. En su caso, surgió la posibilidad de hacer videos con la explicación de las guías prácticas de matemática de UBA XXI, materia que había cursado en 2019 para el ingreso a la carrera de Psicología. “Mi novia y una amiga habían hecho el ingreso, pero no habían aprobado matemática, entonces estos videos resolviendo los ejercicios fue una forma de ayudarlas a distancia porque estábamos todos encerrados por el aislamiento”, detalla Papín. Además, cuenta que necesitaba un extra salarial y que pensó que en algún momento el canal podía llegar a ser una ayuda económica. “La gente vio esto que nadie había hecho: subir la explicación de todos los ejercicios, y me empezó a seguir. En tres meses logré tener 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción”, advierte. Durante los primeros meses de 2020 llegó a subir 50 videos por semana.

Luis Papin, matemática de UBA XXI

“Hoy ya no subo tantos, porque muchos siguen vigentes. Traté de hacer videos cortos; intento que cualquiera que vea cinco minutos de un video entienda de lo que estamos hablando”, señala. Estos contenidos derivaron en que en el segundo cuatrimestre de 2020 muchos estudiantes le pidieron hacer clases particulares, de manera que Papín organizó un plan de estudio para los estudiantes de la UBA que necesitasen la interacción en vivo con un profesor. “Se trata de clases semanales virtuales, que tienen la ventaja de ser grupales por lo que resulta más económico para los estudiantes”, cuenta. Otros se manejan solamente con los videos de su canal. “El canal de YouTube sigue porque el objetivo es que la gente no tenga que pagar un profesor particular si no puede”, aclara y anticipa que este año se enfocará en subir contenidos sobre matemática para el ingreso al CBC en su canal, que llega a las 810.000 vistas.

Luis Papín, profesor de matemática y física, explica en sus videos los ejercicios de las guías prácticas de matemática de UBA XXI

Para Félix Díaz, profesor de sociología, filosofía y psicología, sin dudas la pandemia aceleró el proceso de digitalización de la enseñanza. Aunque, como admite –y según su experiencia con su canal–, los edutubers existen desde hace muchos años. Resúmenes Entelekia nació en 2015: “surgió como una forma de hacer resúmenes para mis propios estudiantes. Mis alumnos me pedían alguna forma de repasar, pues entendían mis clases, pero luego no entendían los textos. Pensé que lo que más se acercaría a una clase sería un resumen de la misma con mi propia voz y así hice los primeros videos del canal”, recuerda. Luego notó que, si bien estaban dirigidos a alumnos del secundario, los estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales de los primeros años eran quienes más recurrían al canal, de manera que decidió apuntar a ese público. Además, descubrió que tenían vistas y comentarios de todo el mundo de habla hispana: el canal cuenta hoy con un total de 21.860.000 vistas.

“Lo más destacado es que se notó un incremento de las reproducciones externas, como las llama YouTube; es decir, que mis videos eran recomendados en páginas oficiales de universidades de toda América Latina

En cuanto al efecto pandemia sobre su canal, como en otros casos las reproducciones se dispararon desde comienzos de la crisis sanitaria, cuando más estudiantes y profesores recomendaban su contenido. “Lo más destacado es que se notó un incremento de las reproducciones externas, como las llama YouTube; es decir, que mis videos eran recomendados en páginas oficiales de universidades de toda América Latina”, asegura. “Las reproducciones se cuentan por millones, así como los agradecimientos de estudiantes y colegas. Muchos profesores utilizan los videos como repaso para sus propias clases o incluso como bibliografía en sus cátedras”, finaliza.

Explicaciones inmortales

Así como los edutubers locales ganan adeptos en distintos países de habla hispana, hay muchos otros que desde el exterior se convirtieron en verdaderas celebrities educativas. Tal es el caso de Julio Alberto Ríos Gallego, mejor conocido como JulioProfe, quien desde Colombia es el gurú de las matemáticas para muchos alumnos del nivel secundario y universitario de toda Hispanoamérica. Ingeniero civil y docente universitario, abrió su canal en 2009 con el objetivo de dar apoyo a los alumnos en sus clases presenciales. En 2014, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) eligió su proyecto como una de las 10 innovaciones educativas de mayor impacto en América Latina. “Poder aprender a través de tutoriales permite que la persona pueda incorporar los contenidos a su propio ritmo, que pueda tener la información siempre a disposición, además de repetir la explicación las veces que sea necesario. Esto es algo que en los ambientes presenciales es difícil de lograr, porque en un salón de clases un profesor no va a repetir la explicación a un estudiante diez veces. Los videos de YouTube en ese sentido son inmortales”, dice el creador de JulioProfe.

El prefe Julio, desde Colombia

En cuanto a la repercusión de su canal, asegura que uno de sus grandes aportes es haber logrado que mucha gente pierda el temor a la matemática, “no es tan difícil como nos han hecho creer, sino que como cualquier cosa en la vida requiere de un proceso”, aclara. “Lo que pasa con matemática es que por razones de tiempo los profesores tienen que saltarse algunos pasos en las explicaciones, el estudiante no se atreve a preguntar, se siente cada vez más rezagado y eso se traduce en frustración y en rechazo a la materia. Por eso en mi canal pongo a disposición de todas las personas explicaciones con mucho detalle, paso a paso, para que el estudiante pueda aprender tranquilo”, dice.

Desde España, Cristina Álvarez, maestra de educación primaria, música e inglés, es otro ejemplo de este fenómeno de los edutubers que traspasa fronteras. “GRACIAS profe por fin mi hija entendió las divisiones... DIOS la bendiga siempre”, dice uno de los comentarios en el canal Unprofesor.com, que en junio de 2020 llegaba a un millón de suscriptores con sus contenidos de matemática, lengua y ciencia, y está entre los espacios de este tipo con más visitas en países de habla hispana.

Según Gabriela Azar, directora del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina (UCA), durante la pandemia los edutubers realizaron un aporte sustancial porque pusieron a disposición en forma libre, abierta y gratuita su saber en variadas áreas formativas. Su presencia creció un 80% a partir de marzo de 2020, cuando por la pandemia se cerraron las escuelas y las universidades y las clases se daban y tomaban desde casa. Esta situación intensificó el rol visible de los edutubers que fueron ganando un espacio importante como fuente genuina de consultas. “Diseñan de modo creativo propuestas de enseñanza de temas a veces complejos o abstractos, de modo claro, con demostraciones concretas de cómo lograr aprender un contenido que inicialmente puede parecer complejo”, analiza. Entre las ventajas de este tipo de enseñanza, la principal para Azar es que los estudiantes aprenden a su ritmo y pueden revisar en cada tutorial sus progresos y dificultades, mientras que, entre las desventajas, los tutoriales no permiten la interacción e intercambio que requiere un proceso de enseñanza y aprendizaje para garantizar que se aprenda de modo efectivo.

En cuanto al futuro de los edutubers tras la pandemia, para Odetti en nuestro país su evolución depende de la buena voluntad de los docentes y no tanto de una política pública que fomente este tipo de formatos y producciones. “Seguro muchos docentes que se hayan entusiasmado sigan creando estos contenidos y otros no; no estamos ante una reflexión de la política pública sobre qué queremos hacer con estos formatos en la escuela. En la Argentina, aún no se tiene en cuenta cómo aprovechar lo que se aprendió en pandemia para construir otro modelo de escuela”, concluye.