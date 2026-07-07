Tras impedir su demolición: la joya arquitectónica de la avenida Alvear que mantendrá su identidad con una renovación clave

El Palacio Lawson, ubicado en la prestigiosa avenida Alvear 1628, conservará su fachada a pedido de vecinos y distintos reclamos de ONG’s que revirtieron el permiso de demolición original.

La intención, desde el primer momento, fue salvaguardar el mítico frente de la construcción que data de 1916 y fue proyectado por el arquitecto francés Enrique Max Laspé. Para ello, se estableció un acuerdo con el gobierno porteño y desarrolladores que contactaron al equipo de trabajo del célebre Carlos Ott, de nacionalidad uruguaya - canadiense.

El proyecto del palacio Lawson ubicado en la calle Alvear 1628 Carlos Ott

Ott, reconocido por sus obras que se destacan por la protección patrimonial, es un prestigioso arquitecto que saltó a la fama por obras como la Ópera de la Bastilla de París o las residencias de Waldorf Astoria en Miami.

“Presentamos un proyecto que salvaguarda la fachada y que es respetuoso con el entorno en una de las cuadras más lindas de la Ciudad. La fachada se mantuvo más de 100 años, pero de la casa original no quedaba nada. Para la escala de proyectos en los que trabajo es una obra pequeña, pero desafiante”, relató Ott sobre las intenciones de su obra.

“Más de 110 años de historia seguirán en pie. Un patrimonio que forma parte de la identidad de nuestro barrio y de la memoria colectiva de la Ciudad”, detalló la cuenta de Instagram de BAFA.

El arquitecto Carlos Ott PATRICIO PIDAL/AFV

El edificio se sitúa dentro del Área de Protección Histórica y está enmarcado bajo el código APH 30 que protege los patrimonios urbanísticos en la Ciudad de Buenos Aires. Una de las claves de la modernización está en recuperar el estilo clásico que siempre caracterizó a esta estructura histórica de la zona de Recoleta.

La innovación contempla una nueva estructura residencial estilo contemporáneo, que tiene la particularidad de emplazarse hacia el interior del terreno, en una réplica que busca emular a la infraestructura de las grandes capitales como Nueva York.

Carlos Ott fundó en 1988 su propia empresa en Canadá PATRICIO PIDAL/AFV

“Desde el primer momento entendimos que este proyecto representaba una oportunidad para demostrar que el desarrollo urbano y la preservación del patrimonio no son objetivos contrapuestos”, afirmó Agustina Olivero, secretaria de Desarrollo Urbano de la Ciudad.

Además, Olivero concluyó que el diálogo entre el sector público y privado puede alimentar esta idea de modernizar fachadas o estructuras que fueron símbolos de una época.

Ott, con vasta experiencia en temas de índole urbanística, fundó en 1988 su empresa llamada Carlos Ott Architect, con base en Toronto, Canadá. Actualmente, radicado en Uruguay, lidera proyectos de alta vanguardia que lo posiciona internacionalmente en países como Canadá, Emiratos Árabes Unidos, China, Francia, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Uruguay y Brasil.