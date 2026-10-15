Reabren las Cataratas del Iguazú y este jueves se habilitará el circuito inferior

El Parque Nacional Iguazú y la Concesionaria de Servicios Iguazú Argentina informaron que este jueves 15 de octubre se reabrirán las puertas y se habilitará el circuito inferior. Según indicaron en un comunicado, continuarán monitoreando la zona debido a las condiciones climáticas. Este miércoles, por su parte, algunos recorridos fueron cerrados por las crecidas del río.

“El nivel del caudal del río Iguazú continúa en niveles que demandan el monitoreo constante por parte de los equipos técnicos, y tras las evaluaciones pertinentes se constató que solamente el circuito inferior presenta las condiciones de seguridad adecuadas para el acceso de visitantes”, señalaron. También funcionarán con normalidad los sitios gastronómicos, los locales y los servicios del hotel Gran Meliá, restaurante El Fortín e Iguazú Jungle.

Además, desde el parque subrayaron que, mientras persistan las condiciones adversas en la zona, seguirán anunciándose medidas según el protocolo de seguridad, que busca “preservar la integridad de visitantes y trabajadores del área”.

“Dadas estas condiciones especiales, se reitera a los prestadores turísticos y visitantes que continúen informándose sólo a través de los canales oficiales, para estar al tanto de las novedades que pudieran producirse y planificar su experiencia de manera segura”, añadieron.

Las autoridades dijeron que se requiere monitoreo Captura de video

Las enormes crecidas en el río Iguazú, las cuales alcanzaron los 12.000 metros cúbicos por segundo y llegaron a puntos históricos, durante el fin de semana llevaron a las autoridades a tomar medidas. De esta manera, las cataratas fueron cerradas este lunes y se prohibió el acceso al público.

El martes se reabrieron las puertas y se normalizaron las actividades, sin embargo, este miércoles volvieron a tomarse determinaciones debido a que el río volvió a crecer. Tras la breve reapertura se cerraron los circuitos y solo algunas actividades fueron permitidas.

En este contexto, las autoridades del parque mantienen la vigilancia sobre la evolución del caudal ante la posibilidad de nuevas crecidas en los próximos días. Según comunicaron, los analistas del fenómeno meteorológico El Niño Oscilación Sur (ENOS) pronostican nuevos pulsos de aumento del nivel de los principales ríos de la región. Esta dinámica podría repetirse durante el período de lluvias estacionales, hasta que se estabilicen las cuencas hídricas de la zona trinacional de Iguazú.

Por su parte, para este jueves, en Puerto Iguazú se prevén chaparrones y vientos fuertes con velocidades aproximadas de 12 kilómetros por hora, provenientes del noroeste. La temperatura máxima será de 25°C y habrá un 40% de probabilidades de precipitación.