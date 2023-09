escuchar

Justo cuando se cumplen dos décadas de que el Estado argentino se comprometiera a ratificar por ley un convenio marco para contrarrestar la epidemia de tabaquismo y la carga económica que le impone a los sistemas sanitarios en el mundo, organizaciones de la sociedad civil alzaron la voz esta tarde para solicitar al Congreso de la Nación que trate un proyecto oficial antes de que termine el año legislativo. La fecha límite es el 20 de noviembre próximo.

El país es el único de la región que aún no cumplió con su compromiso de ser un estado parte del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), que fue suscripto en 2003 por los países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Asamblea Mundial de la Salud de ese año. En ese momento, acordaron avanzar con una batería de medidas modelo –incluidas impositivas y de reconversión de cultivos–, para que los gobiernos puedan reducir la oferta y la demanda de tabaco. Con esto, finalmente, contrarrestarían las consecuencias para la salud y la calidad de vida asociadas con su consumo, además de su alto costo en atención de enfermedades, como publicó LA NACIÓN.

“En la Argentina, el progreso no ha sido cero”, sostuvo Patricia Sosa, directora de los programas para América Latina de la Campaña para Niños Libres de Tabaco (CTFK, por su sigla en inglés), al destacar logros en la investigación y la legislación local. Fue durante un encuentro en un hotel céntrico porteño entre representantes de la sociedad civil, las autoridades sanitarias y legisladores a 12 años de la sanción de la Ley Nacional de Control de Tabaco. “Nos llama la atención que la Argentina aún no sea parte del CMCT si la Constitución Nacional protege la salud como derecho. Esto es totalmente inconsistente a la realidad constitucional”, continuó Sosa.

El consumo de tabaco tiene consecuencias para la salud, la calidad de vida y los costos del sistema sanitario

Minutos antes, Verónica Schoj, vicepresidenta de políticas alimentarias de la organización Global Health Advocacy Incubator (GHAI) y exdirectora nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación, había planteado: “¿Por qué la Argentina, que es líder en defensa de los derechos humanos con la ratificación de todos los tratados y convenciones internacionales, no ratifica este convenio marco [por el CMCT] que protege un derecho humano? Hasta no resolver en el país la cuestión de que el Estado argentino subsidia la producción tabacalera, con los argumentos de salud pública, para lo que sobra evidencia científica, no será suficiente”.

Sonia Tarragona, jefa de Gabinete de la cartera sanitaria nacional, coincidió con Schoj y recordó que el país gasta en la atención de las enfermedades asociadas con el tabaquismo –como cánceres, infarto, accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, discapacidad y otros problemas bien documentados– “el doble que la inversión que se destina a ciencia y tecnología” o “que el presupuesto del Ministerio de Salud”, organismo que envió el proyecto de ley a la Cámara de Diputados para la ratificación del CMCT. Agregó que, actualmente, la discusión política para que avance la propuesta en el Congreso “no tiene que ver con la racionalidad de la medida, sino con efectos en las fuentes de trabajo o la reconversión de cultivos”.

Marita Pizarro, exdirectora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina, expresó la preocupación de las organizaciones de la sociedad civil por el tratamiento del proyecto “en un contexto político y económico adverso”, con elecciones presidenciales el mes que viene. “Necesitamos que se dé inmediato tratamiento al proyecto”, reclamó ante los legisladores presentes en el auditorio. Recordó, a la vez, que está disponible la Declaración para la Ratificación del CMCT de la OMS a través de la Campaña Infancias Libres a la que invitó a sumar su firma a la población. Enviarán la declaración con las firmas a las comisiones de Salud y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.