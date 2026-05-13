Cuánto tiempo de vida se pierde por cada cigarrillo

El impacto del tabaquismo en la salud humana fue objeto de diversos estudios epidemiológicos durante décadas, y ahora una investigación reciente publicada por University College London logró cuantificar el daño de manera directa y accesible. Según el informe, cada cigarrillo consumido reduce la esperanza de vida en un promedio de 20 minutos. Esta cifra presenta variaciones según el género, estableciéndose en 17 minutos para los hombres y 22 minutos para las mujeres.

La doctora Sarah Jackson, investigadora principal del Grupo sobre Alcohol y Tabaco de esta universidad británica, advirtió sobre la gravedad del hallazgo al señalar que “los fumadores que no dejan de fumar pierden alrededor de una década de vida”. Este análisis, publicado en la revista científica Society for the Study of Addiction, busca superar las limitaciones de estimaciones anteriores, como la difundida en el año 2000 por British Medical Journal, que situaba la pérdida en 11 minutos por unidad.

El tabaquismo es una de las adicciones más comunes, y también una de las más dañinas

La actualización de estos datos responde a un seguimiento epidemiológico más prolongado y a ajustes por factores de confusión. Los autores enfatizan que el daño provocado por el tabaco es acumulativo, pero subrayan que los beneficios de abandonar el hábito se perciben de manera inmediata y constante. Por ejemplo, una persona que consume diez cigarrillos diarios podría evitar la pérdida de un día completo de vida tras solo ocho días de abstinencia, por lo que podría “recuperar” hasta 50 días en un año.

En el ámbito local, la doctora Ana María Putruele, jefa de Neumonología del Hospital de Clínicas José de San Martín, confirmó en diálogo con Revista Medicina y Salud Pública que el organismo humano inicia un proceso de recuperación fisiológica casi instantáneo tras cesar el consumo. “A los 20 minutos se observa una reducción en la presión arterial y el ritmo cardíaco”, explica la especialista. La mejoría continúa a las 12 horas, cuando se normalizan los niveles de monóxido de carbono en sangre.

Dejar el cigarrillo es fundamental para poder tener una vida plena como adulto mayor Goodboy Picture Company - E+

Posteriormente, entre el primer y el noveno mes, los exfumadores experimentan una mejora significativa en la función pulmonar, acompañada por la desaparición de la tos y la reducción de la dificultad respiratoria. A largo plazo, el riesgo de padecer enfermedades coronarias se reduce a la mitad al cabo de un año y, en 15 años, el riesgo de sufrir afecciones cardíacas se equipara al de una persona que nunca fumó.

A nivel global, el tabaquismo todavía representa un desafío sanitario mayor, con más de mil millones de personas que mantienen el hábito y ocho millones de muertes anuales atribuidas a esta causa. Este escenario impulsó la implementación de nuevas políticas públicas, como el Plan Aire y Clima en Milán, Italia, que desde el 1 de enero de 2025 prohíbe fumar en espacios exteriores a menos de diez metros de otras personas.

En muchos lugares de la Ciudad de Buenos Aires también se busca concientizar sobre el daño del cigarrillo

Aunque la medida prioriza la calidad del aire, las autoridades esperan que contribuya a desincentivar el consumo. Pese a las variaciones individuales en la susceptibilidad a las sustancias tóxicas, la evidencia científica es contundente: el cese total, y no solo la reducción, es el único camino para maximizar la esperanza y calidad de vida. Los fumadores de edad avanzada que logran abandonar el cigarrillo mantienen beneficios sustanciales, dado que el impacto del tabaco suele afectar los años intermedios de vida, considerados como los de mayor bienestar físico.