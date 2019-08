Reconvierten el Próvolo: de centro educativo a nueva sede comunal mendocina

El 7 de octubre próximo, los vecinos podrán comenzar a usar las nuevas instalaciones de la municipalidad de Luján de Cuyo Crédito: Marcelo Aguilar

El predio, que fue cerrado tras los escándalos de abusos de menores, fue adquirido por el municipio de Luján de Cuyo; funcionarán oficinas públicas, de Justicia y hasta la Anses

MENDOZA.- Fue una verdadera sorpresa, como un "borrón y cuenta nueva", con un gran peso simbólico detrás. Un cambio de manos y una lavada de cara que remiten a un trasfondo aberrante en Mendoza: los casos de abusos sexuales de niños sordos por parte de sacerdotes, que serán juzgados desde hoy en la provincia. El instituto religioso Antonio Próvolo, en el departamento de Luján de Cuyo, que pasó de ser la "casita de Dios" a la "escuela del horror", se convirtió en el nuevo y moderno edificio de la municipalidad, luego de una controversial y millonaria venta.

La inauguración de la sede comunal es inminente: el 7 de octubre para los vecinos, y en noviembre, tras las elecciones, será el corte de cintas oficial.

En una recorrida que realizó LA NACION por el megapredio, de seis hectáreas, se pudo observar la modificación radical que tuvo el imponente lugar. Al estilo Pro, con colores y diseños vivos, el edificio, de unos 10.000 metros cuadrados, ya tiene la impronta del referente macrista en Mendoza e intendente de Luján de Cuyo, Omar de Marchi. Desde un amplio ingreso, abierto a la comunidad, con grandes espacios verdes, estacionamiento, bicisendas y juegos para niños, pasando por unas 100 oficinas, con un gran patio interno convertido en una sala techada de espera para hacer trámites, hasta juzgados viales, un banco, un gran buffet, espacios de coworking y una delegación integral de la Suprema Corte, que ocupará también el espacio donde había una capilla, es lo que deja ver el remozado establecimiento, que tal vez esconda más secretos que quedarán guardados para siempre.

"Hemos escuchado a todos: nos encontramos con gente que nos dice que estamos locos y con aquellos que entienden que los ladrillos no le han hecho nada a nadie. Este lugar está a beneficio de la sociedad y de aquellos que sufren delitos tan graves como los abusos. Aquí tendrán todas las respuestas de la Justicia, sin tener que deambular por varias oficinas en la provincia. No tiene sentido tenerlo cerrado, con una placa en la puerta", expresó a LA NACION Esteban Allasino, jefe de Gabinete de Luján de Cuyo.

Mientras a mitad del año pasado concluían la instrucción de la causa y la elevación a juicio, las autoridades eclesiásticas, principalmente de la Asociación Obra San José, y los funcionarios de Luján de Cuyo, avanzaron en tiempo récord en la adquisición del predio, por $153 millones, cuando la tasación real llegaba a $700 millones.

Fideicomiso

Luján de Cuyo hizo un primer pago de $60 millones y el resto, en cuatro cuotas anuales, en dólares. Por eso, en septiembre el lugar ya estaba en manos de la comuna lujanina y a comienzos de año arrancaron los trabajos de reacondicionamiento, por unos $130 millones, según explicaron a LA NACION desde la comuna. Lo que sí dejaron en claro es que ante demandas civiles de las víctimas se firmó un convenio con la Justicia de creación de un fideicomiso con todo el dinero de la transacción, para reservar el dinero de los damnificados.

El nuevo Parque Cívico de Luján de Cuyo está ubicado en la exclusiva calle Boedo 385, de Carrodilla. Durante décadas, el hermético edificio del Próvolo se caracterizó por llamar la atención de quienes circulaban por la zona, quienes recuerdan preguntarse qué actividad se realizaba allí adentro. Tras la revelación de las vejaciones de los menores hipoacúsicos que dormían en el instituto y la posterior clausura del predio, llegó el turno para la comuna lujanina, que no dudó en hacerse de semejante espacio.

"Todos los peritajes y pruebas ya se hicieron en el lugar, donde además hubo dos intentos de usurpación. Este lugar ahora estará a favor de la gente. La municipalidad no es testigo ni juez, y sabemos que hay un condicionamiento emocional, pero todo sigue y hay que tomar decisiones", resaltó Allasino, e indicó que la ubicación del lugar es estratégica, ya que en Carrodilla vive el 40% de la población lujanina y que se logrará descomprimir el edificio comunal frente a la plaza departamental y se dejarán de alquilar 14 propiedades que ocupaban diversas áreas y servicios.

Así, la municipalidad se trasladará con el 80% de sus dependencias a ese gran predio, donde ocupará el 33% de las instalaciones, con unos 1000 empleados. Hasta la Justicia provincial tendrá su lugar, luego de un convenio firmado con la Suprema Corte. Bajo el concepto de centro digitalizado, innovador, para las autoridades el espacio será modelo a nivel provincial y nacional, "marcando un hito en la gestión pública, permitiendo dar un salto en la calidad de la atención al público", indicaron desde la comuna.

En una primera etapa se concentrarán actividades públicas, incluyendo los juzgados viales, servicios bancarios, Anses y otras oficinas de servicios provinciales y nacionales en el edificio existente. Para los funcionarios, es tan moderno que se colocaron cámaras de seguridad por cada rincón y se instalaron 38 kilómetros de fibra óptica, que permite una conexión simultánea de unas 8000 personas.

Los familiares de las víctimas del Próvolo evidencian su rechazo a la decisión oficial de adquirir el preciado inmueble, donde se hallaron vestigios de cadenas para esposar a los menores, ropa interior con semen y registros pornográficos.

En diálogo con LA NACION, Paola González, madre de uno de las menores abusados, dio a conocer su postura: "Como madre de uno de los sobrevivientes, estamos muy ansiosos y esperamos que haya penas ejemplares, con cárcel efectiva. Basta de impunidad y de encubrimientos. En relación con la compra del predio, nos asombran tantos cambios radicales y a punto de inaugurar aún sin comenzar el juicio. Todo esto hace que nuevos testimonios no tengan de dónde tomar un respaldo en sus versiones. No queremos que el Estado siga revictimizando a los sobrevivientes. Y necesitamos que la sociedad se involucre".

Pero otros padres de alumnos que afirman no haber sufrido abusos en el Próvolo y que debieron abandonar allí los estudios lamentan la decisión que se tomó con la clausura del instituto. "Mi hija fue víctima de este sistema educativo. Anduvo dos años dando vueltas y perdiendo el tiempo con un retraso educativo importante. De eso nadie se hace cargo, solo le quitaron el derecho a una formación de calidad y le garantizaron solo escolaridad, para que las autoridades de Educación Especial no quedaran mal paradas. Detrás de todo hay muchos intereses económicos; que se juzgue a quienes cometieron daños, pero la verdad que como servicio educativo no hemos conseguido nada igual. Qué pasa en otros establecimientos donde hay abusos, ¿también los cierran y los venden?", se quejó Leonardo Escudero, padre de una exalumna del Próvolo, que reconoció que su hija "ya está nuevamente encaminada".

Mientras LA NACION finalizaba su recorrido por el imponente sitio, diversos trabajadores municipales que seguían limpiando, acomodando, pintando y colocando cemento en el piso de varias zonas del predio coincidieron en algo: "Es un sitio gigante que se abrirá a la comunidad, pero es muy duro para quienes sufrieron los daños. Más que la sede de la comuna debería haber sido un hospital, para curar las heridas de todos los vecinos".