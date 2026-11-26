SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A medida que sube la temperatura, este destino proyecta un verano de alta competitividad, mientras intenta equilibrar el impulso del gasto y la agenda de eventos con la sombra del denominado “efecto Brasil”.

Según pudo saber LA NACION, el sector público y las entidades de promoción turística mantienen altas expectativas para la temporada estival 2026/2027. El secretario de Turismo del Emprotur, Eric Guzmán, destacó que la ciudad viene de registrar un 85% de ocupación durante el último fin de semana largo, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), lo que representa un indicador muy alentador para los próximos meses.

El funcionario remarcó la importancia de la intensa agenda de eventos nacionales e internacionales que dinamizan la demanda local: “Luego de la realización de la competencia internacional de trail running UTMB Patagonia Bariloche, estamos viviendo una nueva edición de las 1000 Millas Sport y, en los próximos días, recibiremos a los corredores de El Cruce. A ello se suma la magia de Navidad en Bariloche, una propuesta que transforma la ciudad y se convierte en un motivo de viaje en sí mismo”.

Asimismo, Guzmán resaltó la implementación de Bariloche Black, en el marco de Bariloche Week y el Black Friday, una iniciativa articulada entre el Emprotur y el sector privado para ofrecer beneficios en alojamiento, gastronomía, excursiones y alquiler de vehículos con el objetivo de anticipar reservas estivales. Bajo el lema de la campaña “Volver diferente”, hizo hincapié en la fortaleza del Parque Nacional Nahuel Huapi y en la capacidad del destino para responder a distintos segmentos y presupuestos en busca de contacto con la naturaleza.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (Aehgb), su presidente, Martín Lago, proyecta un escenario de ocupación similar al del verano pasado, aunque advierte sobre algunos condicionantes externos.

“Creemos que vamos a transitar un verano muy similar, posiblemente afectado, aunque no tenemos claro en qué magnitud, por la competitividad de Brasil, no solo por la muy buena oferta que tiene, sobre todo en verano por las playas, sino también por los precios”, indicó.

Lago señaló además que la Argentina viene posicionándose como un destino relativamente costoso para los visitantes regionales y de larga distancia. A esta variable cambiaria se suma el monitoreo del impacto climático por la posible intensificación del fenómeno de El Niño entre diciembre y febrero, así como transformaciones estructurales en la conducta del turista.

“Hoy hay mucha reserva de último momento, mucho análisis de mecanismos de financiamiento, con tarjetas de crédito, entre otros. Y creemos que los consumidores en general, y los argentinos en particular, hacen un análisis muy minucioso a la hora de tomar decisiones. Claramente, el eje rector pareciera no ser otro que el poder adquisitivo”, afirmó Lago.

Pese a los desafíos, el presidente de la Aehgb subrayó la competitividad tarifaria de la ciudad y la apertura de segmentos específicos de verano, como los refugios de montaña, el senderismo y los campings, que transforman a Bariloche en un gran espacio para las actividades al aire libre y los deportes de aventura.

La ciudad busca consolidarse como uno de los destinos más elegidos del verano frente a la creciente competencia de Brasil Marcelo Martinez - LA NACION

El real, la competencia

La coyuntura regional añade una cuota de incertidumbre. La depreciación del real brasileño, que rozó las seis unidades por dólar ante las dudas de los mercados poselectorales y el reacomodamiento de las tasas globales, ha abaratado las vacaciones en el país vecino para los argentinos a pocas semanas del inicio del verano de 2027.

Sin embargo, especialistas del sector relativizan parte de ese impacto. Gustavo Pérego, director de la consultora Abeceb, explicó que la inflación en Brasil, ubicada en torno del 5,1% al 5,2% interanual, afecta con fuerza a los alimentos y otros bienes transables, por lo que vacacionar en Brasil podría resultar más costoso de lo previsto.

Asimismo, Gregorio Werchow, de CAME, advirtió que la caída de unos seis millones de plásticos del sistema de crédito limitará los viajes dentro del país y favorecerá las escapadas cortas y de menor gasto diario. A su vez, Daniel Prieto, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), sostuvo que, al comparar segmentos equivalentes de alto poder adquisitivo, la oferta argentina se mantiene competitiva e incluso puede resultar más accesible que la brasileña.

El último informe de Coyuntura y Competitividad Turística publicado por la Aehgb aportó datos relevantes sobre la dinámica reciente de Bariloche durante octubre. Durante ese mes, los arribos a la ciudad cayeron un 2,6% en comparación con igual período del año anterior.

Turistas recorren los lagos de la región en kayak, una de las actividades que gana protagonismo durante la temporada de verano tincho bqp

Sin embargo, esa merma en el volumen de visitantes fue compensada por un incremento del 5,7% en el gasto real por pasajero, lo que impulsó una suba del 3% en el gasto turístico total real una vez descontada la inflación. En esa misma línea, las pernoctaciones registraron un descenso interanual del 3%, mientras que la estadía promedio permaneció prácticamente estable, con una leve variación negativa del 0,4%.

Al analizar el desempeño acumulado entre enero y octubre de 2026, la actividad turística evidencia una contracción generalizada respecto del mismo período de 2025, con una baja del 4,8% en los arribos, del 3,5% en las pernoctaciones y del 4% en el gasto turístico total real. A pesar de esta retracción acumulada, la estadía promedio mostró un crecimiento del 1,4% y el gasto real por pasajero registró un avance del 0,9%.

En este escenario, la edición 2026 de Bariloche a la Carta (BALC) volvió a confirmar su papel como motor económico y gastronómico de la ciudad. El evento, que se realiza cada año en octubre, convocó a 76.000 personas a lo largo de sus distintas actividades, incluidas 45.000 que recorrieron la feria durante sus cuatro jornadas.

Bariloche se encamina hacia los meses centrales del verano apoyada en sus fortalezas más consolidadas: la magnitud de su entorno natural, una agenda de eventos de alcance internacional y la articulación público-privada para sostener la demanda.