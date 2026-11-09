Recorrido del Papa León XIV en Argentina: cronograma, horarios y actividades del 10 de noviembre

Tras dos jornadas cargadas de actividades en la Argentina, el papa León XIV continuará el martes 10 de noviembre con una agenda que combinará celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la Iglesia. El Sumo Pontífice viajará por la mañana a Córdoba y regresará por la tarde a la ciudad de Buenos Aires.

Misa del Papa León XIV en el Monumento de los españoles Fabián Marelli

El lunes, el Papa comenzó su segundo día en la Argentina con una multitudinaria misa frente al Monumento de los Españoles, seguida por una cena en la Universidad Católica Argentina (UCA) junto a representantes del mundo del trabajo. Del encuentro participan sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales. Más tarde, León XIV también encabezará una oración en la Catedral Metropolitana.

Misa en Córdoba

Las actividades del martes comenzarán temprano. A las 7.30, el Papa partirá hacia la provincia de Córdoba, donde desarrollará gran parte de su agenda del día. Está previsto que a las 10 presida una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

El papa León XIV ofició una misa por los cardenales y obispos fallecidos durante el último año en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 5 de noviembre de 2026. FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Allí durante la vigilia y la misa previstas se presentarán Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Maria. La organización prevé que estas presentaciones sirvan como antesala y acompañamiento de la celebración litúrgica encabezada por el Pontífice.

Encuentro con obispos

Tras la misa, León XIV continuará con su agenda pastoral en la capital provincial. A las 15.15 tiene previsto liderar un encuentro con obispos y clérigos en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Una multitud esperaba al papa León XIV en Palermo para su primera misa en la Argentina en el Monumento de los Españoles

Vigilia en Buenos Aires

Concluidas las actividades en Córdoba, el Papa emprenderá el regreso a Buenos Aires. La partida está programada para las 16.55 y su llegada a la capital argentina se estima para alrededor de las 18.

El cierre de la jornada tendrá nuevamente como escenario el Monumento de los Españoles. A las 20.15, León XIV encabezará una vigilia con jóvenes, una de las actividades más convocantes previstas dentro de su visita al país.

El cronograma de la visita

Martes 10 de noviembre

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre