Recorrido del Papa León XIV en Argentina: cronograma, horarios y actividades del 10 de noviembre
El Pontífice viaja este martes a Córdoba, donde encabezará una misa y mantendrá reuniones pastorales antes de regresar a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes
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Tras dos jornadas cargadas de actividades en la Argentina, el papa León XIV continuará este martes 10 de noviembre con una agenda que combinará celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la Iglesia. El Sumo Pontífice despegó a las 7.30 hacia la provincia de Córdoba para encabezar otra misa masiva y regresará por la tarde a la ciudad de Buenos Aires.
El lunes, el Papa comenzó su segundo día en la Argentina con una multitudinaria misa frente al Monumento de los Españoles, seguida de una cena en la Universidad Católica Argentina (UCA) junto a representantes del mundo del trabajo. Del encuentro participaron sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales. Más tarde, León XIV también encabezó una oración en la Catedral Metropolitana.
Misa en Córdoba
Las actividades hoy comenzarán temprano. Después de las 7.30, el Papa partió hacia la provincia de Córdoba, donde desarrollará gran parte de su agenda del día. Está previsto que a las 10 presida una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, conocida como el predio de Fadea.
En la previa, el intendente de la provincia, Daniel Passerini, se mostró emocionado por la visita y dio detalles sobre el operativo de seguridad que montarán para el arribo. “La ciudad se ha preparado realmente como corresponde para un evento de estas características. Quiero agradecerle a toda la gente que está trabajando, a la gente que trabajó, pero también a la que va a seguir trabajando hasta el momento en que el Papa aterrice y comparta con nosotros”, aseguró en diálogo con Cadena 3.
El funcionario hizo mención al personal policial, los equipos de salud y los trabajadores municipales que también participaron del evento.
¡Una noche que no vamos a olvidar!— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 10, 2026
Con un clima hermoso, de fe y alegría, el predio de #FAdeA es escenario de una vigilia llena de música en vivo y un espectacular show de drones que dibujó distintas figuras y llenó de luz el cielo. Un momento que todos disfrutamos.
Las miradas… pic.twitter.com/vyhPesjMb8
En paralelo, durante la vigilia y la misa previstas, se presentan Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor María. La organización prevé que estas presentaciones sirvan como antesala y acompañamiento de la celebración litúrgica encabezada por el Pontífice.
Encuentro con obispos
Tras la misa, León XIV continuará con su agenda pastoral en la capital provincial. A las 15.15 tiene previsto liderar un encuentro con obispos y clérigos en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
Vigilia en Buenos Aires
Concluidas las actividades en Córdoba, el Papa emprenderá el regreso a Buenos Aires. La partida está programada para las 16.55 y su llegada a la capital argentina se estima para alrededor de las 18.
El cierre de la jornada tendrá nuevamente como escenario el Monumento de los Españoles. A las 20.15, León XIV encabezará una vigilia con jóvenes, una de las actividades más convocantes previstas dentro de su visita al país.
El cronograma de la visita
Martes 10 de noviembre
|Horario
|Actividad
07.30
Vuelo con destino a la provincia de Córdoba
09.00
Arribo a la provincia de Córdoba
10.00
Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar
15.15
Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
16.55
Retorno a Buenos Aires
18.10
Llegada a Buenos Aires
20.15
Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles
Miércoles 11 de noviembre
|Horario
|Actividad
08.00
Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
10.00
Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
13.30
Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
14.00
Vuelo hacia Lima, Perú
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