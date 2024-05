“Representa la piel de la institución”: el impresionante mural que cambió el frente del edificio de la AMIA

Escuchar

El edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) está bien protegido por guardias de seguridad y un gran paredón que lo separa de la calle. Sin embargo, una vez dentro, en el patio central, se levanta una obra colorida del artista plástico David Petroni, al que le encomendaron representar la misión y los valores de la institución en un mural gigantesco llamada “Colores AMIA”. La presentación de la obra se da en el contexto de la conmemoración por los 130 años de la fundación de la entidad, que fue creada el 11 de febrero de 1894 para satisfacer las necesidades de los primeros grupos de inmigrantes judíos que llegaron al país. La creación de un cementerio comunitario fue una de las primeras acciones que se llevaron a cabo por parte de AMIA.

“¿De qué color es la solidaridad, la cultura y la educación? ¿De qué color es la identidad, los valores y la continuidad? Cuando le propusimos a David Petroni hacer la intervención, sabíamos que no se trataba de decorar un edificio, sino de representar la piel de una institución”, explicó el director de Arte y Producción de la AMIA, Elio Kapszuk. Y agregó: “Podemos no saber de qué color es cada cosa, pero sí sabemos que no es monocromático”.

David Petroni, el artista plástico que estuvo a cargo de la creación del mural Tadeo Bourbon

En palabras de Amos Linetzky, presidente de la institución, “la AMIA es aquello que hace todos los días, lo que ha venido desarrollando desde su creación, y hay una palabra que la define en su totalidad: vida. La AMIA es vida. Trabajamos para reparar el mundo cada día. Eso es lo que hacemos adentro del edificio y queríamos que también esté representado simbólicamente en el exterior de nuestra casa”.

El mural transformó el frente del edificio que está detrás del muro de ingreso en un enorme lienzo que permitió simbolizar, a través de una significativa propuesta cromática, la multiplicidad de acciones y programas que la organización lleva adelante en el cumplimiento de su misión social.

A través de sus formas y los colores la obra pretende representar la misión y los valores de la institución Tadeo Bourbon

“Hace alrededor de un año y medio, la AMIA me convocó para contarme su idea de pintar la totalidad del edificio. Me pareció que podía llegar a ser algo muy impactante a nivel artístico. A partir de ahí, comenzamos a desarrollarla; tuvimos varias idas y vueltas, pero lo fuimos construyendo colectivamente”, describió Petroni durante la inauguración.

Y agregó: “Al momento de diseñar el mural lo que pensé fue intentar reinterpretar la arquitectura. Por otro lado, tomé la idea del símbolo de la Estrella de David y comencé a generar una composición y un movimiento en base a la morfología de la estrella. La obra está dada por una serie de movimientos que van descomponiendo la estrella. Yo hago geometría abstracta y trato de pensar ese tipo de ideas. Y, por supuesto, le agrego mucho color que en mi obra es fundamental”, describió Petroni, que trabajó para esta obra con la asistencia de Juanra Jiménez, Pablo Lange de Angelis y Lucas Machado D´Amico.

En la misma plaza seca donde David Petroni realizó el mural, se encuentra el “El Muro de la Memoria”, la gigantesca obra creada, en 2018, por el artista Martín Ron Tadeo Bourbon

Petroni, que, realizó trabajos en Buenos Aires, Río de Janeiro, París, Lisboa, Roma, Gdansk (Polonia), Barcelona, Miami y Jacksonville, estudió diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y artes visuales en la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Su investigación estética semiabstracta está marcada por un universo con una mirada sensible alrededor del hombre. “Es siempre el hombre quien contempla y manifiesta el universo”, argumentó.

En la misma plaza seca, se encuentra el “El Muro de la Memoria”, la gigantesca obra creada, en 2018, por el artista Martín Ron, a pedido de la entidad, para honrar a las víctimas del ataque terrorista y renovar el pedido de justicia. La obra del artista israelí Yaacov Agam y el mural de Ron formarán parte, a partir de ahora, de un diálogo artístico permanente con “Colores AMIA”.

La dirección Pasteur 633 quedó grabada en la memoria colectiva por el atentado que dejó 85 muertos y más de 300 heridos el 18 de julio de 1994. La nueva construcción de la AMIA fue inaugurada el 26 de mayo de 1999. Hoy, el edificio de la institución es un ícono de la zona de Once, que conjuga sobre sus paredes criterios de seguridad, funcionalidad, diseño, arte y memoria. La intención de la institución fue renacer en el mismo lugar que fue atacado. Y por eso se decidió permanecer en el mismo lugar. El edificio fue construido sobre el pozo y las ruinas del viejo edificio –cuya construcción databa de 1945– como una manera de simbolizar el triunfo sobre la muerte.

