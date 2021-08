“Repudiamos absolutamente este tipo de actitudes”, dijo el director de la escuela donde suspendieron a la docente

No fue una jornada más para la Escuela Técnica N°2 María Eva Duarte. En los alrededores de esta institución pública de Ciudad Evita, en La Matanza, las caras de alumnos, padres, directivos y profesores reflejaban la tensión que provocó la exposición y viralización de los videos de Laura Radetich, la profesora de Historia que increpó a un alumno que cuestionó al kirchnerismo.

“La comunidad está muy dolida y consternada. No es una situación agradable. Conozco a la profesora Radetich, pero repudiamos absolutamente este tipo de actitudes que nada tienen que ver con lo que consideramos que debe ocurrir en un aula”, dijo el director del colegio, que prefiere que su nombre no sea consignado para evitar más exposición. La escuela ya había sido noticia en 2012 porque una “cola de tornado” que derrumbó al viejo edificio durante un temporal.

En los registros, tomados a través de un celular, se ve que Radetich manifiesta a los gritos una posición política partidaria contra un estudiante del cuatro año de la secundaria que intentaba opinar una idea distinta. Además del alto grado de vehemencia y nerviosismo de la autoridad, el hecho quedó marcado por la casi nula posibilidad que el joven tuvo para expresarse.

“La profesora no debe anteponer sus ideas políticas y menos de esa forma. Yo estaba a varias aulas de donde ella se encontraba dando la clase ese día y se escuchaban los gritos que pegaba”, dijo A.P., alumna de la institución. “No es la primera vez que tiene manejos de estas características. Yo la tuve el año pasado y ahora mi hermano, que justo no estuvo ese día porque por el sistema de burbujas no le tocaba asistir”.

Padres y alumnos

Los alumnos que la conocen coinciden en que a Radetich siempre le gustó manifestarse energéticamente en términos políticos. Mientras aguardaba la hora del ingreso en el espacio verde que linda con el complejo educativo, N.C., otro de los chicos que también la tuvo como docente dijo: “No está mal que pueda exponer sus pensamientos”. Sin embargo, destacó que “este no fue el caso ya que se vio un alto nivel de prepotencia”.

La entrada a la escuela esta mañana Ignacio Sánchez

A raíz del escándalo, desde la Jefatura distrital de La Matanza de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) decidieron iniciarle un sumario a la profesora y suspenderla a la espera de una decisión final. Además, pusieron a disposición a un equipo de psicología comunitaria y pedagogía social para estar presente durante los siguientes días con el fin de trabajar sobre la contención de los chicos. Según precisaron hoy fuentes del Gobierno bonaerense, la investigación demandará cinco días, y luego de eso se definirá si se continua con un presumario o con un sumario.

“A mí particularmente no me gustó lo que vi y no es algo que los padres pasamos por alto. Entendemos que los directores nos darán una explicación al respecto de la brevedad”, dice Idalia, cuya hija se encuentra en el año inicial de la primaria en la Técnica N°2. En cambio, para otro señor que se acercó al lugar para llevar a su nieto —y no reveló su nombre— hubo un error, pero no tan grave. “Las discusiones políticas son candentes”, dijo.

Al respecto, el director anticipó que aguardarán a la resolución que la DGCyE deberá tomar sobre Radetich, y volvió a lamentar lo ocurrido: “Hoy vinieron los especialistas para acompañar a los chicos. Trabajo en esta institución hace más de 30 años y es un colegio que cuenta con un gran prestigio en la zona. Estamos muy tristes. Nos queda rechazar estos episodios y trabajar para que no se repitan”.