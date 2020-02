Residentes y concurrentes se movilizaron durante ocho días seguidos el 2 de diciembre en rechazo a la Ley que intentó sancionar el gobierno porteño. El 17 de febrero, finalmente se reunirán para discutir los puntos más importantes Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Valeria Liva SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de febrero de 2020 • 13:44

El conflicto entre residentes y concurrentes y el gobierno porteño que empezó a fines de noviembre con la sanción de la ley sobre el sistema de residencias médicas -anulada días después de movilizaciones y paro de actividades del sector-, sigue vigente y la promesa de una reunión por parte del gobierno se concretó ayer.

El subsecretario de planificación sanitaria del gobierno porteño, Daniel Ferrante, convocó finalmente a los residentes a un encuentro para el próximo 17 de febrero, tras cancelar una cita pactada para el martes 11 de febrero.

Qué decía el nuevo régimen de residencias

La Legislatura porteña aprobó en noviembre un nuevo Régimen de Residencias de Equipos de Salud y Apoyo a los Equipos de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rápidamente, residentes y concurrentes rechazaron la medida y plantearon que se promulgó de manera "exprés" y con "irregularidades".

Argumentaron que la normativa actual convalida una situación en la cual no son considerados trabajadores, sino "agentes de formación de posgrado", y por lo tanto, no cuentan con algunos derechos de trabajadores, permite jornadas laborales extenuantes -de hasta cien horas semanales en algunos servicios-, salarios bajos y situaciones de "explotación".

"No es real que el concurrente es solo un pasante porque hay servicios sostenidos totalmente por ellos, como salud mental", dijo a LA NACION Rocío, residente de Kinesiología del Hospital Ferrer y dio ejemplos de algunos hospitales de la ciudad donde eso ocurre. El Gutiérrez y el Argerich son algunos de ellos.

"El problema no es solo que no están supervisados, sino que no cobran un salario, no tienen obra social ni ART. Solamente van a trabajar gratis para el gobierno de la ciudad y esto no es reglamentado ni regulado por nadie", dijo la residente, y agregó que cumplen una jornada laboral de 20 horas como mínimo, pero que muchos suelen tener que trabajar más y que tampoco tienen derecho a la comida en el hospital.

Residentes se reunirán con funcionarios del gobierno porteño para discutir sobre la situación laboral de residentes y concurrentes en hospitales públicos de la ciudad Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

La Ley que sancionó la legislatura porteña en noviembre y que se vio obligada a anular buscaba reglamentar jornadas laborales de hasta 64 horas semanales, lo cual, "no solamente va en contra de cualquier convenio colectivo de trabajo, sino que además no se cumple hoy en día", expresó Rocío, y agregó que hay compañeros que trabajan hasta 100 horas semanales, como algunos de clínica médica, que entran a las 7 de la mañana y se van a las 10 de la noche.

"Nosotros no solamente rechazamos las condiciones actuales, sino que además rechazamos que se reglamente una jornada laboral de 64 horas semanales en la ley", dijo en referencía a la normativa.

Clínica Médica, la especialidad con más residentes

Clínica Médica es la especialidad en la que más residentes trabajan en la ciudad de Buenos Aires. Legalmente, cuenta con un esquema de trabajo de 9 horas por día más la posibilidad de realizar guardias obligatorias. Sin embargo, la realidad suele ser otra.

Pablo, residente de clínica médica en el Hospital Ramos Mejía contó a este medio que no tienen en "casi ningún" hospital un médico interno de guardia, lo que significa que se quedan solos a la tarde y a la noche en el hospital, sin supervisión de un profesional y que realizan entre seis y diez guardias de más de 24 horas por mes.

"Si uno suma todo eso en junio, julio y agosto, que son lo meses más difíciles por los brotes de enfermedades respiratorias, es un promedio de horario laboral para un residente de 1er año de 90 horas. A veces llegamos a 100 y a veces 70", dijo Pablo.

"Tengo por lo menos una lista con 50 puntos en los cuales el actual funcionamiento de la ley vulnera nuestros derechos y nos explota como trabajadores", dijo y sumó que presentarán un documento con una lista con las "reivindicaciones inmediatas" al subsecretario de planificación en salud.

En tanto, Fabián, residente de segundo año clínica médica en el Hospital Dr. Abel Zubizarreta, contó que la carga horaria en el hospital donde trabaja ronda las 70 horas semanales y para los de primer año es de cien horas.

Más protestas

En sintonía con Rocío, destacó que el punto más importante del reclamo es "el reconocimiento" de que son "profesionales en formación" y, por lo tanto, se les reconozcan "los derechos laborales como también la capacitación con supervisación continua".

"Nos vamos a movilizar incluso con convocatoria a reunión porque entendemos que lo que logramos es gracias a la movilización y la visibilización que logramos. Quedan muchos puntos por delante por mejorar nuestras condiciones de trabajo, lo que logramos el año pasado es impedir que se saque una ley que empeoraba las actuales", concluyó.