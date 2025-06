Residentes del Garrahan. Los desafíos que enfrentan los médicos que luchan por mejorar sus salarios

Ubicado al sur de la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Garrahan por año recibe alrededor de 610.000 consultas, realiza más de 12.000 cirugías y egresa 28.000 pacientes. Cuenta con 20 quirófanos, tiene 200 consultorios y dispone de 587 camas, de las cuales 132 corresponden a las terapias intensivas. Fundado en 1987, su estructura se ha resentido los últimos días a raíz de los reclamos salariales de los residentes, una polea fundamental para garantizarle funcionamiento. Esto ha agudizado las problemáticas históricas por la inversión que el Estado Nacional deriva a este centro médico de alta complejidad, un faro de la salud pública en América Latina, especialmente en el momento de resolver casos complejos de enfermedades en chicos y adolescentes.

“Un residente de primer año (R1) inicia trabajando para este hospital con un sueldo de $797.000, trabajando 70 horas semanales, con cargas de guardias de hasta 24 horas. A veces más, lo que implica no dormir”, responde María Clara Busan, de 29 años y residente R4 del área de pediatría en el Garrahan. Fue una de las oradoras de la asamblea de residentes no sindicalizados que este viernes 30 de mayo, desde el ingreso al hospital por la calle Combate de los Pozos, que ratificaron la medida de fuerza “por tiempo indeterminado” ante la falta de una propuesta formal. El Ministerio de Salud de la Nación les había dado “48 horas” para frenarla. Ante la negativa, ahora la cartera de Mario Lugones evalúa el piso de $1,2 millones.

“Esta semana fuimos recibidos por representantes del Ministerio de Salud, pero no se nos ofreció ninguna respuesta concreta ante la situación salarial y laboral desesperante actual”, reclamaron durante la conferencia de prensa. “Reunirse sin traer soluciones no es gestionar, es prolongar el problema”, cuestionaron tras esa última fallida mesa de negociación. “Somos 70 residentes por año y tenemos un trabajo que conlleva mucha responsabilidad. Somos médicos recibidos con un título y una matrícula. Lamentablemente, ya hay más o menos 15 renuncias anuales de residentes, que hacen todo un esfuerzo por ingresar en este hospital en un proceso muy complejo, que implica un concurso público entre miles de miles de aspirantes”, remarca Busan. “Por ahora, no hay anuncios oficiales”, dice.

Manuel Robaldo, tiene 27 años, y es residente del Garrahan Valeria Rotman

Este conflicto lleva empantanado casi año y medio. “En abril de 2024 activamos el reclamo frente a un detrimento de nuestro salario”, cuenta Marcia Calampuca, que tiene 30 años y es jefa de residentes del Garrahan. Dos meses después, hubo un principio de tregua, que implicaba aumentar un 35% de forma no remunerativa. “Ese aumento se acordó. Lo firmó el ministro anterior (Mario Russo) y posteriormente se dio de baja. Se anuló, echaron a ese ministro y asumió Lugones”, enumera. Y completa: “Desde entonces, seguimos mandando cartas al ministerio sin respuesta hasta que no quedó más lugar que llevar a cabo este paro que lleva desde el martes de la semana pasada”.

De terapia intensiva a salas de internación

Las residencias duran cuatro años y operan como pivotes dentro del Garrahan, donde cumplen tareas en las múltiples esferas del hospital. “Al ser un lugar tan grande y de alta complejidad, los residentes pueden rotar desde la terapia intensiva hasta las salas de internación”, ejemplifica Busan. En paralelo, integran el sector ambulatorio, los consultorios de bajo y de mediano riesgo, así como también los de especialidades para formaciones. A eso se suma lo que denominan “extramuros”, rotaciones en las que dotan de atenciones a centros de salud tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del resto de las provincias, nexos que forman parte del aprendizaje. Es decir, su mal funcionamiento, repercute en todo el entramado de salud nacional.

“Esto va mucho más allá del hospital. Los profesionales que se forman acá, después van a las provincias a replicar todo el programa de atención que nosotros tenemos”, indica Magalí Rebollo, que ingresó en el hospital en 2002 como residente. Además de jefa de clínica de una de las salas de internación de cuidados intermedios y moderados que atiende pacientes oncológicos, es miembro del Comité de Docencia del hospital. “Trabajo codo a codo con los residentes y nosotros tenemos clarísimo la importancia de ellos en el cuidado diario de los pacientes, pero fundamentalmente en lo que implica esta cadena virtuosa de educación y de replicación de la enseñanza de la atención de calidad en el país”, valora.

Marcia Calampuca, jefa de residentes del Garrahan, advierte que “hay argumentos que buscan desinformar” sobre los problemas que atraviesan los profesionales de la salud Valeria Rotman

Una vez que ingresan, los residentes hacen el trabajo médico asistencial, mientras que los médicos de planta cumplen el rol de supervisar y formarlos en su camino a la carrera de especialista. “Hacemos un trabajo duro: la atención a una guardia externa, la atención en las salas, todo eso lo hacemos nosotros y los médicos de planta nos acompañan. En este momento, como los residentes están de paro, ese trabajo duro lo tienen que hacer los médicos de planta, que lo cubren con una guardia mínima, por lo que el hospital hoy no está al 100% de su capacidad”, lamenta Manuel Robaldo. Con 27 años, transita su primera temporada de residencia (R1) en el Garrahan, donde a fin de año debe rendir un examen para avanzar hasta obtener el título especializado.

“Exigimos un salario digno”

Al igual que en otras dependencias del Estado, desde la Casa Rosada le atribuyen al Garrahan irregularidades por los usos de los fondos que recibe y le señalan un incremento del personal ligado a las gestiones del pasado. “Estamos totalmente de acuerdo con que la administración de los recursos sea lo más beneficiosa para los pacientes y para que este sistema se sostenga”, contesta Busan. En ese sentido, considera vital separa las discusiones. “A nosotros nos paga directamente el Ministerio de Salud, así que lo que tiene que ver con regular nos parece grandioso, pero eso no tiene que ver ni soluciona específicamente lo que ellos nos transfieren mes a mes para pagarnos un sueldo”, alega.

Para Calampuca, “hay argumentos que buscan desinformar”, lo que configura un escenario más adverso aún. “Nosotros no estamos exigiendo lujos, sino un salario digno para poder trabajar y atender mejor a nuestros pacientes. Es muy triste tener que explicar muchas veces por qué merecemos vivir mejor”, critica. Para Robaldo, “si hay renuncias, como lo que está pasando ahora, o gente que no quiere entrar o demás complicaciones, como no dormir adecuadamente y no ejercer el trabajo de la manera más eficiente, eso termina recayendo en la calidad de atención, que baja, al igual que el tiempo de aprendizaje”.

Jimena, otra de las médicas residentes del hospital de pediatría que luchan por mejorar su situación económica Valeria Rotman

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec), una familia tipo necesitó alrededor de $1.100.000 para no caer en la pobreza en marzo de 2025. Los residentes, por sus ingresos, dependen de apoyos extras para llegar a fin de mes, como aportes familiares. En algunos casos, hasta se ven obligados a tomar otros trabajos con ese fin. Muchos también dependen de los alquileres, cuyo gasto representa buena parte de sus sueldos. En promedio, según plataformas de servicios inmobiliarios, un departamento promedio de un solo ambiente se ubica en $500.000 mensuales en la ciudad de Buenos Aires.

Frente al desenlace del conflicto, Robaldo es “escéptico”, pero alienta a no bajar los brazos. “En todas las luchas que se han impulsado, donde ha habido conflictos de residentes con este mismo gobierno y con gobiernos anteriores, queda en evidencia nuestra importancia para el funcionamiento del hospital y eso creo que va a llevar a que haya una respuesta”, considera. Pese al contexto, Calampuca no se imagina en otro lugar que no sea el Hospital Garrahan. “El hospital es mi casa. Es el lugar donde elegí formarme, al que le dediqué muchos años de mi vida y donde elijo seguir en este rol de jefa de residentes porque creo que la residencia es la manera de formar profesionales para un futuro mejor”, concluye.