Los trabajadores residentes de hospitales públicos porteños no realizan guardias este fin de semana como parte de las medidas de fuerza contra la ley aprobada el jueves que actualizó la regulación de la actividad y se movilizarán el lunes a la Jefatura del Gobierno para pedir su derogación.

"Ayer decidimos en asamblea general de todos los residentes y concurrentes de la Ciudad que continuaremos con el paro pero sin cubrir guardias del fin de semana, algo inédito en el distrito", dijo la jefa de residentes de pediatría del Hospital Durand, Bárbara Rodríguez.

La médica señaló que hace diez días "el Ejecutivo confeccionó y se apuró para aprobar el jueves la ley sin la participación de ninguno de los trabajadores concurrentes y residentes, que sostenemos más de la mitad del sistema de salud público".

"Proponemos la apertura del diálogo, tenemos propuestas para conformar un nuevo proyecto de ley que nos considere trabajadores con derechos", agregó.

El conflicto

El nuevo régimen para médicos residentes y concurrentes fue aprobado por la Legislatura en una sesión caldeada, que incluyó gritos e insultos dentro del recinto y la utilización de la fuerza y gas pimienta por parte de la Policía para dispersar a los manifestantes.

La iniciativa, que había ingresado menos de dos semanas antes cuando fue presentada por la ministra de Salud, Ana María Bou Pérez, durante una reunión en la que se habían escuchado fuertes críticas de la oposición, sindicatos y los residentes, actualiza las ordenanzas del año 1985 y sus modificatorias posteriores.

"Dieron la espalda a nuestros derechos, nos reprimieron y votaron una ley antidemocrática porque muchos legisladores que salieron a ayudarnos no pudieron volver y se votó a puerta cerrada sin legisladores de la oposición", señaló Rodríguez.

La Confederación Médica de la República Argentina (COMRA) manifestó en un comunicado su "repudio a los hechos de violencia sufridos por los profesionales de la salud, médicos residentes y concurrentes", solicitó el veto a la ley y propuso armar "un nuevo proyecto con participación de todas las partes involucradas o dejar vigente ley anterior".

Los mayores cuestionamientos señalan que la nueva norma "autoriza sanciones que dan el aval a hacer uso y abuso de esa medida y precarizaciones laborales y de salario", según Rodríguez.

"Además habla de cumplir 64 horas semanales de trabajo mientras hoy trabajamos casi 90 y algunos sin descanso, o sea, no se cumple la ley anterior y está encima avala la precarización y nos saca la posibilidad de participar en las paritarias o de tener representación gremial", apuntó.

Regina Toscano, residente de tercer año de Medicina General del Hospital Álvarez, indicó que "hay muchos compañeros que tienen que hacer guardias por represalias, porque si no los hacen hacer trabajos administrativos, y no se respetan los descansos, por eso plantean no más de 40 horas semanales".

Se calcula que hay cerca de 4.000 residentes y 1500 concurrentes que trabajan en hospitales públicos de la Ciudad y los sueldos de algunos jefes de residentes no superan los 40.000 pesos mensuales.

