Cuándo comienzan las clases en la Argentina, provincia por provincia
La fecha del regreso a clases varía según el distrito; cómo se compone el calendario escolar y cuándo están pautadas las vacaciones de invierno y verano
- 3 minutos de lectura'
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, puso a disposición de la ciudadanía el calendario escolar del año en curso, por lo que ya se puede consultar cuándo comienzan las clases en la Argentina, provincia por provincia.
El calendario de 2026 cuenta con las fechas pormenorizadas de inicio de clases, receso invernal y finalización, dividido por provincia, ya que cada jurisdicción tiene la potestad de determinar su propio calendario escolar y cómo se llevará adelante el año lectivo en cada caso.
Cuándo comienzan las clases en la Argentina, provincia por provincia
- Buenos Aires: 2 de marzo
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 25 de febrero
- Catamarca: 2 de marzo
- Chaco: 2 de marzo
- Chubut: 23 de febrero
- Córdoba: 2 de marzo
- Corrientes: 2 de marzo
- Entre Ríos: 2 de marzo
- Formosa: 2 de marzo
- Jujuy: 23 de febrero
- La Pampa: 2 de marzo
- La Rioja: 2 de marzo
- Mendoza: 25 de febrero
- Misiones: 2 de marzo
- Neuquén: 25 de febrero
- Río Negro: 2 de marzo
- Salta: 2 de marzo
- San Juan: 2 de marzo
- San Luis: 23 de febrero
- Santa Cruz: 25 de febrero
- Santa Fe: 2 de marzo
- Santiago del Estero: 18 de febrero
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 24 de febrero
- Tucumán: 2 de marzo
Primero, empieza Santiago del Estero el 18 de febrero, mientras que San Luis, Chubut y Jujuy fijaron el inicio para el 23 de febrero. En CABA las clases empiezan el 25 de febrero, al igual que en Neuquén, Santa Cruz y Mendoza. Por su parte, las 12 provincias restantes abren las puertas de los establecimientos educativos a partir del 2 de marzo.
En tanto, el comienzo de las vacaciones de invierno está pautado entre el 6 y el 20 de julio, según la jurisdicción. Este receso, como es habitual, se extiende por dos semanas en todos los niveles de enseñanza.
La fecha de finalización de clases se ubica entre el 17 y el 23 de diciembre, según el distrito.
Cómo se tramita la Ayuda Escolar Anual 2026
La Ayuda Escolar Anual fue pensada como una herramienta que apuntale la situación de niños y adolescentes de los niveles inicial, primario y secundario. Se entrega por única vez en el año y sirve para la compra de útiles e insumos necesarios para el inicio de clases.
Estos son los pasos para obtener el beneficio:
- Ingresar a Mi Anses.
- Ir al apartado Hijos y luego hacer clic en Presentar Certificado Escolar.
- Obtener el formulario para cada hijo.
- Elegir Generar Certificado, completar los datos requeridos y seleccionar Generar.
- Imprimir el certificado y llevarlo a la institución escolar para que lo completen y firmen.
- Ingresar nuevamente a mi ANSES, apartado Hijos.
- Seleccionar: Presentar Certificado Escolar.
- Luego elegir la opción Subir Certificado y cargar la foto del formulario completo y firmado desde el celular o computadora.
- 1
Cierre temporal: las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno estarán clausuradas este sábado
- 2
María Julia Oliván denunció un episodio de discriminación contra su hijo: “Un nene con autismo no es una amenaza”
- 3
La hostería que resistió el avance del incendio en el Parque Nacional Los Alerces
- 4
Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo para este viernes 6 de febrero: las provincias afectadas