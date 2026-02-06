El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, puso a disposición de la ciudadanía el calendario escolar del año en curso, por lo que ya se puede consultar cuándo comienzan las clases en la Argentina, provincia por provincia.

El calendario de 2026 cuenta con las fechas pormenorizadas de inicio de clases, receso invernal y finalización, dividido por provincia, ya que cada jurisdicción tiene la potestad de determinar su propio calendario escolar y cómo se llevará adelante el año lectivo en cada caso.

Cuándo comienzan las clases en la Argentina, provincia por provincia

Buenos Aires : 2 de marzo

: 2 de marzo Ciudad Autónoma de Buenos Aires : 25 de febrero

: 25 de febrero Catamarca : 2 de marzo

: 2 de marzo Chaco : 2 de marzo

: 2 de marzo Chubut : 23 de febrero

: 23 de febrero Córdoba : 2 de marzo

: 2 de marzo Corrientes : 2 de marzo

: 2 de marzo Entre Ríos : 2 de marzo

: 2 de marzo Formosa : 2 de marzo

: 2 de marzo Jujuy : 23 de febrero

: 23 de febrero La Pampa : 2 de marzo

: 2 de marzo La Rioja : 2 de marzo

: 2 de marzo Mendoza : 25 de febrero

: 25 de febrero Misiones : 2 de marzo

: 2 de marzo Neuquén : 25 de febrero

: 25 de febrero Río Negro : 2 de marzo

: 2 de marzo Salta : 2 de marzo

: 2 de marzo San Juan : 2 de marzo

: 2 de marzo San Luis : 23 de febrero

: 23 de febrero Santa Cruz : 25 de febrero

: 25 de febrero Santa Fe : 2 de marzo

: 2 de marzo Santiago del Estero : 18 de febrero

: 18 de febrero Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur : 24 de febrero

: 24 de febrero Tucumán: 2 de marzo

Primero, empieza Santiago del Estero el 18 de febrero, mientras que San Luis, Chubut y Jujuy fijaron el inicio para el 23 de febrero. En CABA las clases empiezan el 25 de febrero, al igual que en Neuquén, Santa Cruz y Mendoza. Por su parte, las 12 provincias restantes abren las puertas de los establecimientos educativos a partir del 2 de marzo.

En tanto, el comienzo de las vacaciones de invierno está pautado entre el 6 y el 20 de julio, según la jurisdicción. Este receso, como es habitual, se extiende por dos semanas en todos los niveles de enseñanza.

La fecha de finalización de clases se ubica entre el 17 y el 23 de diciembre, según el distrito.

Cómo se tramita la Ayuda Escolar Anual 2026

La Ayuda Escolar Anual fue pensada como una herramienta que apuntale la situación de niños y adolescentes de los niveles inicial, primario y secundario. Se entrega por única vez en el año y sirve para la compra de útiles e insumos necesarios para el inicio de clases.

Estos son los pasos para obtener el beneficio: