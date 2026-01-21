Calendario escolar 2026: cuándo empiezan las clases, provincia por provincia

Los alumnos y docentes de todo el país que deseen saber cuándo empiezan las clases, provincia por provincia, tienen disponible el calendario escolar 2026 con toda la información sobre el inicio y finalización del ciclo lectivo en cada jurisdicción y las fechas exactas del receso de invierno.

El listado de las provincias y su fecha de inicio del ciclo lectivo 2026 Ricardo Pristupluk

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, dio a conocer el calendario escolar de este año con las fechas precisas de la vuelta a clases en todo el territorio nacional.

El inicio de clases varía en cada región del país, ya que cada provincia tiene la potestad de determinar su propio calendario escolar y cómo se llevará adelante el año lectivo en cada caso. Por este motivo, la fecha de comienzo de clases no suele ser la misma en los distintos distritos; lo mismo ocurre con el último día de clases y las vacaciones de invierno.

Pese a esta distinción, en todos los casos se prevé el cumplimiento de 190 días de clases, que es el requisito establecido por el Consejo Federal de Educación y que abarca a todas las provincias, independientemente de su esquema específico.

El calendario escolar 2026 completo X

Cuándo empiezan las clases, provincia por provincia

Buenos Aires : 2 de marzo

: 2 de marzo Ciudad Autónoma de Buenos Aires : 25 de febrero

: 25 de febrero Catamarca : 2 de marzo

: 2 de marzo Chaco : 2 de marzo

: 2 de marzo Chubut : 23 de febrero

: 23 de febrero Córdoba : 2 de marzo

: 2 de marzo Corrientes : 2 de marzo

: 2 de marzo Entre Ríos : 2 de marzo

: 2 de marzo Formosa : 2 de marzo

: 2 de marzo Jujuy : 23 de febrero

: 23 de febrero La Pampa : 2 de marzo

: 2 de marzo La Rioja : 2 de marzo

: 2 de marzo Mendoza : 25 de febrero

: 25 de febrero Misiones : 2 de marzo

: 2 de marzo Neuquén : 25 de febrero

: 25 de febrero Río Negro : 2 de marzo

: 2 de marzo Salta : 2 de marzo

: 2 de marzo San Juan : 2 de marzo

: 2 de marzo San Luis : 23 de febrero

: 23 de febrero Santa Cruz : 25 de febrero

: 25 de febrero Santa Fe : 2 de marzo

: 2 de marzo Santiago del Estero : 18 de febrero

: 18 de febrero Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur : 24 de febrero

: 24 de febrero Tucumán: 2 de marzo

De esa forma, CABA es una de las primeras jurisdicciones en empezar el ciclo lectivo este año y coincide de fecha con Neuquén, Santa Cruz y Mendoza. Primero empieza Santiago del Estero el 18 de febrero, mientras que San Luis, Chubut y Jujuy fijaron el inicio para el 23 de febrero. Por su parte, las 12 provincias restantes abren las puertas de los establecimientos educativos a partir del 2 de marzo.

En tanto, el comienzo de las vacaciones de invierno está pautado entre el 6 y el 20 de julio, según la jurisdicción. Este receso, como es habitual, se extiende por dos semanas en todos los niveles de enseñanza.