Calendario escolar 2026: cuándo empiezan las clases, provincia por provincia

La Secretaría de Educación difundió todas las fechas importantes del año; cuándo es la vuelta a clases en cada jurisdicción

Las fechas exactas de inicio de clases en cada provincia

Los alumnos y docentes de todo el país que deseen saber cuándo empiezan las clases, provincia por provincia, tienen disponible el calendario escolar 2026 con toda la información sobre el inicio y finalización del ciclo lectivo en cada jurisdicción y las fechas exactas del receso de invierno.

El listado de las provincias y su fecha de inicio del ciclo lectivo 2026
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, dio a conocer el calendario escolar de este año con las fechas precisas de la vuelta a clases en todo el territorio nacional.

El inicio de clases varía en cada región del país, ya que cada provincia tiene la potestad de determinar su propio calendario escolar y cómo se llevará adelante el año lectivo en cada caso. Por este motivo, la fecha de comienzo de clases no suele ser la misma en los distintos distritos; lo mismo ocurre con el último día de clases y las vacaciones de invierno.

Pese a esta distinción, en todos los casos se prevé el cumplimiento de 190 días de clases, que es el requisito establecido por el Consejo Federal de Educación y que abarca a todas las provincias, independientemente de su esquema específico.

El calendario escolar 2026 completo
Cuándo empiezan las clases, provincia por provincia

  • Buenos Aires: 2 de marzo
  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 25 de febrero
  • Catamarca: 2 de marzo
  • Chaco: 2 de marzo
  • Chubut: 23 de febrero
  • Córdoba: 2 de marzo
  • Corrientes: 2 de marzo
  • Entre Ríos: 2 de marzo
  • Formosa: 2 de marzo
  • Jujuy: 23 de febrero
  • La Pampa: 2 de marzo
  • La Rioja: 2 de marzo
  • Mendoza: 25 de febrero
  • Misiones: 2 de marzo
  • Neuquén: 25 de febrero
  • Río Negro: 2 de marzo
  • Salta: 2 de marzo
  • San Juan: 2 de marzo
  • San Luis: 23 de febrero
  • Santa Cruz: 25 de febrero
  • Santa Fe: 2 de marzo
  • Santiago del Estero: 18 de febrero
  • Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 24 de febrero
  • Tucumán: 2 de marzo

De esa forma, CABA es una de las primeras jurisdicciones en empezar el ciclo lectivo este año y coincide de fecha con Neuquén, Santa Cruz y Mendoza. Primero empieza Santiago del Estero el 18 de febrero, mientras que San Luis, Chubut y Jujuy fijaron el inicio para el 23 de febrero. Por su parte, las 12 provincias restantes abren las puertas de los establecimientos educativos a partir del 2 de marzo.

En tanto, el comienzo de las vacaciones de invierno está pautado entre el 6 y el 20 de julio, según la jurisdicción. Este receso, como es habitual, se extiende por dos semanas en todos los niveles de enseñanza.

