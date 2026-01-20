Cuándo son las vacaciones de invierno 2026
Ya se pueden conocer las fechas del receso invernal en cada provincia; ¿cómo quedó el calendario escolar completo del ciclo lectivo 2026?
El calendario escolar 2026 es una herramienta fundamental para millones de estudiantes, docentes y familias en la Argentina. No solo define el inicio y fin del ciclo lectivo, sino también las fechas de las vacaciones de invierno. Esto es ideal para adelantarse y planear algún viaje familiar y actividades especiales para hacer con los más pequeños.
Se trata de un descanso en la mitad del año, cuyas fechas varían significativamente entre las diferentes jurisdicciones del país. Esto se debe a que cada provincia posee la autonomía para establecer su propio cronograma educativo, siempre en consonancia con los lineamientos generales y objetivos pedagógicos del Consejo Federal de Educación.
Este año, tal como es costumbre, el receso invernal se concentrará predominantemente durante el mes de julio. Brindará dos semanas ininterrumpidas de descanso a alumnos de todos los niveles educativos, desde inicial hasta superior, así como al personal docente y no docente de los establecimientos.
¿Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en cada provincia argentina?
Las fechas del receso invernal para 2026 se dividen en tres grupos principales de provincias. Las primeras en iniciar el descanso, desde el lunes 6 hasta el viernes 17 de julio, son Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.
Un segundo y más amplio grupo de catorce jurisdicciones tendrá sus vacaciones de invierno una semana después, entre el lunes 13 y el viernes 24 de julio. En esta categoría se encuentran Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y Tucumán.
Finalmente, las últimas provincias en sumarse al receso, que se extenderá desde el lunes 20 hasta el viernes 31 de julio, serán la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco y Santiago del Estero.
Es fundamental recordar que estas fechas corresponden a los días hábiles, por lo que no contemplan los fines de semana previos y posteriores, los cuales naturalmente prolongan la pausa efectiva.
A continuación, estas son las fechas establecidas para las vacaciones de invierno en cada provincia y la ciudad de Buenos Aires, según indica el calendario escolar 2026 que publicó el Ministerio de Capital Humano en su sitio web oficial:
|Jurisdicción
|Vacaciones de invierno
Buenos Aires
del 20 al 31 de julio
CABA
del 20 al 31 de julio
Catamarca
del 13 al 24 de julio
Chaco
del 20 al 31 de julio
Chubut
del 13 al 24 de julio
Córdoba
del 6 al 17 de julio
Corrientes
del 13 al 24 de julio
Entre Ríos
del 6 al 17 de julio
Formosa
del 13 al 24 de julio
Jujuy
del 13 al 24 de julio
La Pampa
del 13 al 24 de julio
La Rioja
del 13 al 24 de julio
Mendoza
del 6 al 17 de julio
Misiones
del 13 al 24 de julio
Neuquén
del 13 al 24 de julio
Río Negro
del 13 al 24 de julio
Salta
del 13 al 24 de julio
San Juan
del 6 al 17 de julio
San Luis
del 6 al 17 de julio
Santa Cruz
del 13 al 24 de julio
Santa Fe
del 6 al 17 de julio
Santiago del Estero
del 20 al 31 de julio
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
del 13 al 24 de julio
Tucumán
del 13 al 24 de julio
¿Cuándo empiezan y terminan las clases en cada provincia en 2026?
El calendario escolar 2026 también especifica las fechas de inicio y finalización del ciclo lectivo para todas las jurisdicciones. Estos se basan en el compromiso establecido en la asamblea N° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE), que busca garantizar el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como lo establece la normativa vigente.
Así estas son las fechas de inicio y de cierre del ciclo lectivo 2026 en cada distrito:
|Jurisdicción
|Inicio de clases
|Fin de clases
Buenos Aires
2 de marzo
22 de diciembre
CABA
25 de febrero
18 de diciembre
Catamarca
2 de marzo
18 de diciembre
Chaco
2 de marzo
18 de diciembre
Chubut
23 de febrero
18 de diciembre
Córdoba
2 de marzo
18 de diciembre
Corrientes
2 de marzo
18 de diciembre
Entre Ríos
2 de marzo
18 de diciembre
Formosa
2 de marzo
17 de diciembre
Jujuy
2 de marzo
18 de diciembre
La Pampa
2 de marzo
23 de diciembre
La Rioja
2 de marzo
18 de diciembre
Mendoza
25 de febrero
22 de diciembre
Misiones
2 de marzo
22 de diciembre
Neuquén
25 de febrero
18 de diciembre
Río Negro
2 de marzo
18 de diciembre
Salta
2 de marzo
18 de diciembre
San Juan
2 de marzo
18 de diciembre
San Luis
23 de febrero
18 de diciembre
Santa Cruz
25 de febrero
18 de diciembre
Santa Fe
2 de marzo
18 de diciembre
Santiago del Estero
18 de febrero
18 de diciembre
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
24 de febrero
18 de diciembre
Tucumán
2 de marzo
18 de diciembre
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
