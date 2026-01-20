El calendario escolar 2026 es una herramienta fundamental para millones de estudiantes, docentes y familias en la Argentina. No solo define el inicio y fin del ciclo lectivo, sino también las fechas de las vacaciones de invierno. Esto es ideal para adelantarse y planear algún viaje familiar y actividades especiales para hacer con los más pequeños.

Se trata de un descanso en la mitad del año, cuyas fechas varían significativamente entre las diferentes jurisdicciones del país. Esto se debe a que cada provincia posee la autonomía para establecer su propio cronograma educativo, siempre en consonancia con los lineamientos generales y objetivos pedagógicos del Consejo Federal de Educación.

Este año, tal como es costumbre, el receso invernal se concentrará predominantemente durante el mes de julio. Brindará dos semanas ininterrumpidas de descanso a alumnos de todos los niveles educativos, desde inicial hasta superior, así como al personal docente y no docente de los establecimientos.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en cada provincia argentina?

Las fechas del receso invernal para 2026 se dividen en tres grupos principales de provincias. Las primeras en iniciar el descanso, desde el lunes 6 hasta el viernes 17 de julio, son Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.

Un segundo y más amplio grupo de catorce jurisdicciones tendrá sus vacaciones de invierno una semana después, entre el lunes 13 y el viernes 24 de julio. En esta categoría se encuentran Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y Tucumán.

Finalmente, las últimas provincias en sumarse al receso, que se extenderá desde el lunes 20 hasta el viernes 31 de julio, serán la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco y Santiago del Estero.

Es fundamental recordar que estas fechas corresponden a los días hábiles, por lo que no contemplan los fines de semana previos y posteriores, los cuales naturalmente prolongan la pausa efectiva.

A continuación, estas son las fechas establecidas para las vacaciones de invierno en cada provincia y la ciudad de Buenos Aires, según indica el calendario escolar 2026 que publicó el Ministerio de Capital Humano en su sitio web oficial:

Jurisdicción Vacaciones de invierno Buenos Aires del 20 al 31 de julio ​ CABA del 20 al 31 de julio ​ Catamarca del 13 al 24 de julio ​ Chaco del 20 al 31 de julio ​ Chubut del 13 al 24 de julio ​ Córdoba del 6 al 17 de julio ​ Corrientes del 13 al 24 de julio ​ Entre Ríos del 6 al 17 de julio ​ Formosa del 13 al 24 de julio ​ Jujuy del 13 al 24 de julio ​ La Pampa del 13 al 24 de julio ​ La Rioja del 13 al 24 de julio ​ Mendoza del 6 al 17 de julio ​ Misiones del 13 al 24 de julio ​ Neuquén del 13 al 24 de julio ​ Río Negro del 13 al 24 de julio ​ Salta del 13 al 24 de julio ​ San Juan del 6 al 17 de julio ​ San Luis del 6 al 17 de julio ​ Santa Cruz del 13 al 24 de julio ​ Santa Fe del 6 al 17 de julio ​ Santiago del Estero del 20 al 31 de julio ​ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur del 13 al 24 de julio Tucumán del 13 al 24 de julio

¿Cuándo empiezan y terminan las clases en cada provincia en 2026?

El calendario escolar 2026 también especifica las fechas de inicio y finalización del ciclo lectivo para todas las jurisdicciones. Estos se basan en el compromiso establecido en la asamblea N° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE), que busca garantizar el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como lo establece la normativa vigente.

Así estas son las fechas de inicio y de cierre del ciclo lectivo 2026 en cada distrito:

Jurisdicción Inicio de clases Fin de clases Buenos Aires 2 de marzo​ 22 de diciembre ​ CABA 25 de febrero ​ 18 de diciembre ​ Catamarca 2 de marzo​​ 18 de diciembre ​ Chaco 2 de marzo​​ 18 de diciembre ​ Chubut 23 de febrero​ 18 de diciembre ​ Córdoba 2 de marzo​​ 18 de diciembre ​ Corrientes 2 de marzo​​ 18 de diciembre ​ Entre Ríos 2 de marzo​​ 18 de diciembre ​ Formosa 2 de marzo​​ 17 de diciembre ​ Jujuy 2 de marzo​​ 18 de diciembre ​ La Pampa 2 de marzo​​ 23 de diciembre ​ La Rioja 2 de marzo​​ 18 de diciembre ​ Mendoza 25 de febrero ​ 22 de diciembre ​ Misiones 2 de marzo​​ 22 de diciembre ​ Neuquén 25 de febrero​ 18 de diciembre ​ Río Negro 2 de marzo​​ 18 de diciembre ​ Salta 2 de marzo​​ 18 de diciembre ​ San Juan 2 de marzo​​ 18 de diciembre ​ San Luis 23 de febrero ​ 18 de diciembre ​ Santa Cruz 25 de febrero ​ 18 de diciembre ​ Santa Fe 2 de marzo​​ 18 de diciembre ​ Santiago del Estero 18 de febrero ​ 18 de diciembre ​ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 24 de febrero ​ 18 de diciembre ​ Tucumán 2 de marzo​​ 18 de diciembre ​

