Revelan cuáles son los dos tipos de cáncer que aparecen antes de los 50 años

Investigadores de la Clínica Mayo, en Estados Unidos, identificaron patrones distintos en el microbioma intestinal de adultos de 50 años o menos con cáncer colorrectal y de mama frente a pacientes diagnosticados a edades más avanzadas.

Los resultados surgen del análisis de muestras de heces de 1.364 pacientes con diferentes tipos de cáncer.

Los hallazgos, publicados en la revista ‘Cell’, proceden de la cohorte del Microbioma Oncológico de la Clínica Mayo, un estudio que reclutó pacientes con cáncer en centros de Arizona, Florida y Minnesota, en Estados Unidos, con participantes procedentes de 40 estados.

Las muestras de heces fueron recolectadas antes de que los pacientes comenzaran sus tratamientos y se vincularon con información clínica sobre efectos secundarios y resultados. El objetivo fue estudiar el microbioma intestinal, formado por billones de microorganismos que habitan el tracto digestivo.

Cambios en el microbioma de pacientes jóvenes con cáncer

Entre los pacientes más jóvenes con cáncer colorrectal se encontraron niveles más altos de lactato y una mayor presencia de Veillonella parvula, una bacteria intestinal que utiliza el lactato para crecer.

En los casos de cáncer de mama de aparición temprana, los investigadores detectaron alteraciones en 64 especies bacterianas y niveles más bajos de ácidos biliares primarios.

Entre las especies con diferencias apareció Clostridium scindens, relacionada con el metabolismo de los ácidos biliares y los esteroides.

El descubrimiento

El estudio también analizó el cáncer cerebral, pero en este caso no encontró diferencias comparables relacionadas con la edad.

Los investigadores advirtieron que los resultados observados en los cánceres colorrectal y de mama no demuestran que los cambios microbianos o metabólicos sean la causa de la aparición temprana de estas enfermedades.

El análisis identificó 341 especies bacterianas asociadas a cinco grupos de cáncer

Los investigadores compararon inicialmente a los pacientes con cáncer con 287 personas sin la enfermedad. Después analizaron las diferencias entre distintos tipos de cáncer y, tras considerar otras afecciones de salud, identificaron 341 especies bacterianas asociadas a cinco grupos de cáncer.

Los tumores neuroendocrinos mostraron una pérdida generalizada de bacterias intestinales comunes asociadas a la salud. En los cánceres de hígado y de las vías biliares intrahepáticas se detectaron niveles elevados de varias bacterias, entre ellas Enterococcus faecalis, mientras que en el cáncer de esófago se encontraron niveles elevados de seis especies, incluidas bacterias del género Streptococcus.

El estudio identificó varios tipos de bacterias y su relación con ciertos tipos de cáncer

“Ahora podemos acotar la búsqueda a aquellos cambios microbianos que son más específicos de cada tipo de cáncer. Esas son las señales que debemos comprender primero si queremos determinar si el microbioma desempeña un papel causal en el cáncer y, en última instancia, desarrollar intervenciones específicas”, señaló Ruben Mars, investigador del microbioma en la Clínica Mayo de Minnesota y coautor correspondiente del estudio.

Esto debe saber

La bacteria que llamó la atención en el cáncer colorrectal

Los investigadores plantearon una posible conexión biológica en el cáncer de colon y recto: los tumores pueden producir altos niveles de lactato y Veillonella parvula utiliza este compuesto para crecer. Sin embargo, todavía se desconoce si esta relación influye en la aparición temprana de la enfermedad.

Los resultados se conocen en un contexto de aumento de los diagnósticos entre adultos jóvenes. Según datos de la Sociedad Americana del Cáncer, la incidencia del cáncer colorrectal aumenta aproximadamente un 3 % anual entre adultos de 20 a 49 años, mientras que la del cáncer de mama crece un 1,4 % anual entre mujeres menores de 50 años.