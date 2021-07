Revelan el origen del humano primitivo y los motivos de su desaparición

El análisis del sistema de grupos sanguíneos Rh sugirió el riesgo de enfermedad hemolítica del feto y el recién nacido entre los neandertales y reveló mestizaje,, cuyos rastros podrían encontrarse en humanos modernos de Australia y Paupua Nueva Guinea

DOUKA ET AL. / MAFESSONI ET AL. / PRÜFER ET AL. /