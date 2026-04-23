“Riesgo constante”: preocupa la eventual expansión de una enfermedad altamente contagiosa durante el Mundial

En una nueva revisión del escenario epidemiológico en la región, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que hay “avances alentadores, pero no suficientes” en las coberturas con las vacunas de calendario y advirtió sobre el “riesgo constante” de aparición de casos de sarampión en los países que podría incrementarse con los millones de viajeros que en semanas se desplazarán por el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, donde la transmisión viral subsiste.

“El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que conocemos. Hay que tener una cobertura elevada homogénea del 95% o más [con ambas dosis del esquema inicial] y tiene que poder sostenerse en el tiempo”, sostuvo hoy Jarbas Barbosa, director de la OPS, durante una conferencia de prensa en Washington de la que participó LA NACION. “La situación actual de transmisión del virus en la región requiere llegar al período de 12 meses que hay que evaluar en cada país. Queremos detener la transmisión del sarampión, que es nuestra prioridad”, agregó.

América perdió el año pasado su estatus de región libre de la enfermedad por el brote en Canadá, que sus autoridades no pudieron contener en esa ventana epidemiológica de un año. Luego, pasó a Estados Unidos, México y el resto de los países de la región, según describió Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS.

Jarbas Barbosa, director de la OPS LA NACION

Mañana, y hasta el 2 de mayo, será la Semana de la Vacunación, en la que 21 países dentro de la OPS –incluida la Argentina– se comprometieron con la organización a aplicar 90 millones de dosis de vacunas de calendario, más las dosis anuales contra la influenza, con la puesta al día de esquemas de calendario incompletos o en chicos que no recibieron dosis aun cuando estén en edad de hacerlo, de acuerdo con las recomendaciones vigentes.

“Podemos tener un 93% de cobertura con la primera dosis [de la vacuna triple viral de calendario] o más del 80% con la segunda dosis, pero si empezamos a tener problemas internos y van quedando personas sin vacunar, esa acumulación en la cantidad de población susceptible año tras año será el motor de la transmisión ante un brote”, agregó el funcionario.

“Los sistemas de vigilancia sanitaria tienen que ser lo suficientemente sensibles para dar una respuesta rápida”, sostuvo Salas. “Las primeras 72 horas [desde la sospecha inicial de un caso] son críticas para saber si se controlará o no el brote. El virus se propaga”, planteó Barbosa.

Fortalecer la vacunación, un imponderable en toda la región Marco Ugarte - AP

A través de los representantes de la OPS en los distintos países, según refirieron, están haciendo con las autoridades sanitarias locales para reforzar la detección oportuna, intensificar la vacunación, mejorar la identificación de chicos que no hayan recibido las dosis de calendario para la edad y aumentar la comunicación oportuna a la población. La transmisión es por vía respiratoria (tos, estornudos, gotitas en el aire) y el virus tiene la capacidad de persistir en el aire o sobre superficies.

Un escenario amenazante

De los 250.000 casos confirmados en el mundo durante el año pasado, menos del 6% de había dado en la región. Sin embargo, la preocupación de la OPS reside en que solo en los tres primeros meses de este año, América concentra el 21% de los casos que se van detectando en todas las regiones.

“En 2025, el 13% de los infectados requirió internación y el 93% no estaba vacunado”, dijo Barbosa a partir de la información que le comparten los países. “El primer desafío no es la disponibilidad de las vacunas, sino la llegada a la población para aplicarlas”, agregó. “Cuando la vacunación cae, las enfermedades regresan. Un solo caso de sarampión es un brote sin el 95% de la población vacunada”, dijo Barbosa. Eso es por su alta contagiosidad.

De la conferencia de prensa participó también Santiago Cornejo, responsable de los fondos rotatorios de la OPS a través de los que los países miembro, incluida la Argentina, adquieren las vacunas de calendarios, medicamentos e insumos para los sistemas de salud. En las últimas semanas, surgieron reclamos desde las provincias, y el más reciente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), por el faltante de vacunas.

La vacuna triple protege contra el sarampión, las paperas y la rubeola Mary Conlon - AP

El Ministerio de Salud de la Nación salió con funcionarios de la OPS en el país la semana pasada a “llevar certidumbre” a las jurisdicciones y la población, según definió a través de un comunicado.

“Las complejidades del contexto geopolítico actual [por los conflictos en Medio Oriente] han afectado la capacidad de transporte internacional, lo que genera retrasos en los envíos programados, reconfiguración de rutas logísticas y un incremento significativo en los costos de flete”, había informado la OPS a los gobiernos. Lo mismo reiteraron en el comunicado conjunto hace una semana.

Distribución de vacunas en el país

Ayer, Salud informó un “nuevo cronograma de entrega” a las provincias acordado con el organismo regional y que arrancará mañana, justo cuando comienza la nueva edición de la Semana de la Vacunación en las Américas.

La cartera sanitaria dijo que el primer envío incluirá “alrededor de 1,2 millones de dosis” de las vacunas para BCG, hepatitis B (dosis neonatal), pentavalente (difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B y Haemophilus influenzae b), triple bacteriana (celular y acelular para difteria, tétanos y tos convulsa), varicela y meningococo B. “En varios casos –se anticipó oficialmente–, los envíos se completarán el 28 de abril, mientras que en otros se realizarán de manera escalonada durante mayo”.

“La reaparición del sarampión es un revés significativo para los países de la región”, dijo el director de la OPS durante la conferencia de prensa al mediodía de Washington. “Se puede revertir, pero eso exige una acción continua”, de los países. Habló de “compromiso político, inversión en salud y comunicación para combatir la desinformación”.