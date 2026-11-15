“Sale que murió, pero no sabemos”: la familia del operario de Metrogas desaparecido busca confirmar si es la víctima fatal

La familia de Marcelo García todavía no sabe si está vivo o muerto. Desde la explosión en Remedios de Escalada, sus allegados recorrieron hospitales, recibieron versiones contradictorias y reclamaron respuestas que, afirman, nadie les dio. Fuentes a las que accedió LA NACION confirmaron que el operario de Metrogas, de 47 años, sería la víctima mortal del siniestro. Sin embargo, la fiscalía aún no formalizó su identificación y sus familiares continúan a la espera de una ratificación oficial. Este domingo se produjo un avance en el proceso: les tomaron muestras de ADN para determinar si el cuerpo hallado corresponde al trabajador. Ahora aguardan los resultados de los análisis, mientras sus dos hijos siguen preguntando por su padre.

“Estamos muy angustiados. Marcelo trabaja hace 14 años en Metrogas. Su papá tiene más de 80 años. Queremos que nos digan la verdad”, expresó Margarita Macre, familiar política del operario, en diálogo con LA NACION. La mujer habló con la voz quebrada, por momentos casi sin poder continuar su relato, mientras reconstruía las horas posteriores al incidente. “Primero nos dicen que está en La Plata y después que no. Metrogas no dice nada. Queremos que nos dejen de derivar de un lado a otro”, reclamó anoche.

Los familiares de Marcelo García, de 47 años, aseguran que nadie les confirmó si es la persona fallecida en la explosión

La incertidumbre comenzó después de que una máquina utilizada durante los trabajos de renovación de la red de distribución de gas dañara una cañería en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en el partido de Lanús. El incidente provocó una explosión, un incendio y daños en comercios, vehículos y viviendas de la zona. García integraba el personal de Metrogas que se encontraba trabajando en el lugar, según había confirmado la propia compañía a este medio.

El viernes, mientras continuaban las tareas de emergencia, la Municipalidad de Lanús informó que las dos personas inicialmente denunciadas como desaparecidas habían sido encontradas. De acuerdo con el comunicado difundido por el intendente Julián Álvarez, una de ellas había sido localizada en estado de desorientación durante un rastrillaje, mientras que la otra denuncia correspondía a una falsa alarma familiar. Sin embargo, la municipalidad no precisó a cuál de las dos situaciones correspondía García. Este domingo, sus familiares continuaban sin recibir información oficial sobre su paradero.

“Todavía no sabemos nada, a no ser que la prensa se haya enterado antes. Desconozco. Me dicen que hay un 99% de posibilidades de que sea él, pero si el cuerpo está carbonizado, no lo pueden identificar tan fácilmente”, manifestó Belén, una de sus familiares, al referirse a las versiones que vinculan al operario con la persona fallecida. Jonathan, otro allegado, coincidió: “La verdad es que no hay noticias. Él sigue desaparecido”.

“Dicen que murió, pero nadie nos dice nada”: la angustia de la familia del operario desaparecido en Lanús

La búsqueda llevó a la familia a recorrer distintos centros de salud. Según relató Macre, llegaron a ver a tres pacientes internados con la esperanza de encontrar a García. Dos presentaban quemaduras en un 80% del cuerpo y el tercero estaba intubado. “Ninguna era Marcelo. Les decimos que nos tomen muestras de ADN y no lo han hecho. Por lo menos que hagan eso para chequear si es él quien murió”, sostuvo durante una conversación ayer con este medio.

Esa situación cambió este domingo. Maribel, cuñada de García, confirmó a LA NACION que durante la jornada les tomaron muestras genéticas para avanzar con la identificación. “Hoy nos tomaron muestra de ADN y hay que esperar los resultados”, explicó. La mujer no precisó cuánto tiempo demandarán los estudios ni si las autoridades les comunicaron una fecha estimada para conocerlos.

La posibilidad de que el cuerpo hallado corresponda al trabajador profundizó la preocupación entre sus seres queridos. “Sale en las noticias que está muerto, pero nosotros no sabemos nada porque ni la fiscalía ni nadie nos dice nada. Si no se puede reconocer el cuerpo, que hagan un ADN. No nos pueden tener así”, había insistido Macre antes de que se concretara la toma de muestras.

Hasta el sábado por la noche, Maribel había señalado que la única respuesta recibida de las autoridades era que les avisarían apenas tuvieran novedades. La actualización de este domingo representa el primer avance concreto comunicado por la familia respecto de las pruebas de identificación, pero no modifica la incertidumbre sobre García.

Los allegados de Marcelo García reclamaron pruebas genéticas para identificar el cuerpo

Detrás de esa espera hay dos hijos que preguntan constantemente por su padre y un hombre de más de 80 años que aguarda noticias de Marcelo. “Le dicen a la mujer que les diga a sus hijos que su papá tuvo un accidente, pero ellos preguntan todo el tiempo”, contó Macre. La situación también movilizó a diversas amistades que comenzaron a viajar desde Paraguay para acompañar a la familia en medio de la incertidumbre.

La mujer cuestionó, además, las circunstancias en las que García habría sido enviado al sector donde ocurrió el incidente. Una empresa tercerizada realizaba trabajos sobre la red cuando se produjo la rotura de una cañería y, posteriormente, acudió una cuadrilla de Metrogas de la que formaba parte el trabajador, recordó.

“Marcelo no tenía que estar ahí. Ellos tenían que mandar a los bomberos y no lo hicieron. Los que contrataron a la empresa tercerizada rompieron el caño y, en vez de hacer lo que debían, mandaron a la cuadrilla en la que estaba Marcelo. Fue a ellos, a quienes les explotó”, denunció. Su versión sobre el procedimiento seguido después de la rotura forma parte de los cuestionamientos de la familia y no constituye, por el momento, una conclusión oficial sobre las responsabilidades del episodio.

“Queremos saber si Marcelo está vivo o no”, reiteró Macre, con la voz quebrada.