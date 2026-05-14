San Matías Apóstol: su historia y la oración para rezarle

El Día de San Matías Apóstol se celebra el 14 de mayo de cada año, en honor a esta figura del catolicismo que fue discípulo de Jesús, elegido para reemplazar a Judas Iscariote. La Iglesia Católica recuerda su historia y rol fundamental, luego de la traición sufrida por Cristo dentro del grupo de los 12 apóstoles. Es considerado como el patrono de los sastres, los carpinteros, los carniceros, los arquitectos, de quienes sufren viruela y luchan contra el alcoholismo.

Muchos lo consideran como el apóstol número 13, por ser nombrado luego de Judas Iscariote traicionara y entregara a Cristo a las autoridades.

Hoy se conmemora a San Matías Apóstol ACI Prensa

La historia de San Matías Apóstol

Fue luego de la Ascensión del Señor, cuando el grupo de los apóstoles se encontraban en espera de la manifestación del Espíritu Santo. Se encontraban reunido los 11 integrantes restantes de esta selección, que había sufrido la pérdida de Judas Iscariote a causa de su desleal comportamiento. De esta manera, los miembros eran Simón Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, Tadeo y Simón el Zelote.

Junto a María y otros discípulos, deseaban encontrar otro miembro que mostrara su fidelidad y pudiera reemplazar el doceavo lugar de este grupo: “Es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección” (Hch 1, 21-22).

Los 11 apóstoles debatieron por un tiempo, con el requisito de que el elegido debía ser alguien que había acompañado a Jesús durante todo su ministerio, desde el bautismo de Juan hasta la Ascensión. Luego de varias conversaciones, dos nombres habían surgido. El primero era José Barsabás, quien era conocido por el sobrenombre “el justo” y el segundo era Matías.

San Matías Apóstol es considerado el santo patrono de los sastres, entre otras ocupaciones y grupos TIZIANA FABI - AFP

De esta manera, los apóstoles solicitaron la intervención divina para culminar con su decisión. Creían en la importancia de manifestar a Dios su deseo de guía. El grupo se encomendó en su voluntad y concluyó con Matías como el indicado.

Si bien no se conocen registros exactos sobre el nacimiento de Matías, se pudo constatar que mantuvo su camino de fe hasta su muerte, hacia el año 80 d. C. Falleció luego de ser apedreado o crucificado en Cólquida, territorio que actualmente Georgia al cual había visitado para anunciar a Cristo. Como corresponde a los inicios del cristianismo, fue considerado santo de manera inmediata, sin pasar por los actuales procesos formales de canonización.

El 18 de octubre de 2006, el papa Benedicto XVI destacó su rol esencial para preservar la palabra de Dios y enfrentar el pecado: “De aquí [del ejemplo de San Matías] sacamos una última lección: ‘Aunque en la Iglesia no faltan cristianos indignos y traidores, a cada uno de nosotros nos corresponde contrarrestar el mal que ellos realizan con nuestro testimonio fiel a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador’”.

Oración para a San Matías Apóstol para pedir su ayuda

Dios Omnipotente,

que escogiste en lugar

de Judas el traidor,

a tu fiel siervo Matías,

para que fuese contado

entre los doce Apóstoles;

Concede que tu Iglesia

preservada siempre de falsos apóstoles,

sea gobernada y dirigida por fieles,

y verdaderos pastores;

mediante Jesucristo nuestro Señor.

Amén.