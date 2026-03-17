San Patricio: por qué cada 17 de marzo hay que vestirse de verde

Cada 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio, una festividad reconocida por su iconografía, reuniones con cerveza y el uso del color verde como protagonista. La fecha posee un origen católico que recuerda la historia de Patricio de Irlanda, uno de los encargados de evangelizar parte de la región europea. Actualmente, la conmemoración de esta jornada extendió fronteras y sentidos ligados a la cultura popular, con nuevas tradiciones.

El Día de San Patricio

San Patricio nació en el año 386 en Britania, territorio que actualmente pertenece a Gran Bretaña. Su historia es un ejemplo de lucha y resiliencia, con la fe católica como un refugio espiritual para sobrellevar las adversidades de la vida. A sus 16 años fue capturado y trasladado en contra de su voluntad a Irlanda, donde fue vendido como esclavo.

San Patricio fue evangelizador de Irlanda en el siglo V (Crédito: ACI Prensa, Perú)

Al escapar, se dedicó a la vida cristiana como misionero, con el objetivo de difundir el evangelio. Gracias a su labor, consiguió la conversión de muchos irlandeses al cristianismo y la luchó contra la persecución del paganismo en la isla. San Patricio falleció el 17 de marzo de 461, día que se conmemora en su honor. Con los años, esta jornada se convirtió en una fecha clave para la identidad irlandesa. Gracias a la inmigración, países como Estados Unidos adoptaron este día. Esto condujo a la transformación de su sentido, popularización y adquisición de nuevas costumbres.

Irlanda, la isla esmeralda

El color verde se encuentra estrechamente relacionado con Irlanda, país denominado como “La isla esmeralda”. Se le atribuye esta tonalidad gracias a la gran variedad de vegetación en sus paisajes, la fertilidad de su tierra e incluso uno de los colores que conforma su bandera, junto al blanco y naranja. Algunas interpretaciones señalan que el verde es un color representa la esperanza y la renovación, valores vinculados con la identidad nacional irlandesa.

Una pareja disfruta del Día de San Patricio en Dublín, Irlanda EFE

San Patricio, por su parte, utilizaba el famoso “Shamrock” o trébol de tres hojas, a la hora de predicar la palabra de Dios. El santo asociaba este elemento natural con la Santísima Trinidad, que refiere al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Durante sus pláticas, explicaba que cada uno de ellos era una entidad distinta, pero que conformaba un mismo ser. De esta manera, el trébol ilustraba a la perfección esta triada dentro de un solo símbolo de fe. Por lo tanto, el color verde de esta planta herbácea es representante de esta festividad.

El verde en la cultura popular

Gracias a la inmigración irlandesa en Estados Unidos durante el siglo XIX, muchas de las costumbres de este pueblo se consolidaron en el territorio norteamericano. Comunidades de las ciudades como Nueva York y Boston comenzaron a festejar este día a través de reuniones multitudinarias o desfiles. En un inicio, se trataba de festejos en honor al santo patrón, pero con el tiempo muchas personas se sumaron por el atractivo de esta jornada y otros sentidos.

San Patricio se caracteriza por el color verde (REUTERS) Reuters

Es así, que es muy común observar en muchas ciudades de Estados Unidos personas vestidas de verde en este día. Centros comerciales, casas, locales, restaurantes o calles, presentan decoraciones la iconografía típica de este día como el trébol. Con los años se sumaron otras imágenes como un duende, una olla de oro e incluso el arcoíris.