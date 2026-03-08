Día de la Mujer: por qué se conmemora cada 8 de marzo

El Día Internacional de la Mujer, también denominado como 8M, se conmemora el 8 de marzo de cada año. La fecha fue instaurada en recuerdo de un trágico suceso que dio inicio a movilizaciones y lucha social por los derechos de las mujeres en el mundo. Es un día de reflexión, de exponer ideas, debatir y dar a conocer las situaciones que muchas mujeres atraviesan en diferentes ámbitos.

Este año, agrupaciones feministas y organismos sociales en la Argentina determinaron trasladar la celebración de esta fecha para el lunes 9. De esta manera, lanzaron la citación a parar y movilizarse durante este día hábil. En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria comienza a las 15 h. en la intersección de las calles Santiago del Estero y Avenida de Mayo para culminar la marcha en Plaza de Mayo, con un cierre con escenario y acto central a las 18:30 h.

En la Argentina, habrá movilizaciones por el Día de la Mujer este lunes 9 de marzo LUIS ROBAYO - AFP

¿Por qué se celebra hoy?

El origen de esta jornada se remonta al 8 de marzo de 1908 en Nueva York. Un grupo de trabajadoras textiles de la fábrica Cotton se manifestó para exigir mejoras laborales. En ese sentido, declararon una huelga para obtener una reducción de horas, mejoras de las condiciones de trabajo y salario igualitario entre hombres y mujeres.

El dueño de la compañía rechazó estos pedidos y cerró las puertas del edificio con el personal en su interior. Sin embargo, ocurrió un incendio que provocó la muerte de 129 mujeres, algo que desató un gran descontento en la sociedad, que se manifestó con movilizaciones en diferentes puntos del país.

Tras esta tragedia de la fábrica Cotton, se empezaron a hacer manifestaciones por los derechos de las mujeres en Estados Unidos y Europa Archivo

El 28 de febrero de 1909 se realizó la primera conmemoración de esta fecha a cargo de Theresa Malkiel, una activista por los derechos laborales. En noviembre de ese mismo año se llevó a cabo la huelga de las camisetas en Nueva York, una manifestación pacífica que contó con la participación de más de 20.000 trabajadoras de la industria textil.

En 1910 tuvo lugar la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, donde la política alemana Clara Zetkin compartió la iniciativa de conmemorar anualmente el “Día de la Mujer Trabajadora”. En 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretó formalmente el Día Internacional de la Mujer.

Lema 2026 del Día de la Mujer

Cada año, el sitio oficial del Día Internacional de la Mujer establece una temática para abordar este día. En 2026 el lema es “Dar para recibir”, que busca concientizar que cuando las personas dan, ganan. De esta manera, se aborda la importancia de involucrarse, tomar conocimiento acerca de causas, participar y contribuir a estas luchas en primera persona para poder generar reciprocidad, apoyo y solidaridad en la sociedad.

Por su parte, la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer establece su propia temática. Este año, la premisa es “Derechos. Justicia. Acción”, que alerta sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para ”poner fin a la impunidad, defender el Estado de derecho y lograr la igualdad“. En ese sentido, informa que los sistemas de justicia no se desempeñan de manera correcta y las principales afectadas son mujeres. En el mundo, obtienen solo el 64% de los derechos legales de los que gozan los hombres.