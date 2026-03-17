Día de San Patricio: el doodle con el que Google celebra la tradición de Irlanda

El Día de San Patricio se celebra cada 17 de marzo. Se trata de una tradición irlandesa que se celebra en todo el mundo y recuerda al santo patrono de ese país europeo. Durante la jornada las personas suelen vestirse de color verde y reuniones con amigos. Hoy Google lo celebra con un doodle, es decir una ilustración representativa.

En esta ocasión, al entrar a google.com se puede ver que el doodle se transformó en un ícono similar al usual, pero como si se tratara de espacios para cada letra donde se destacan elementos de la cultura irlandesa y, por encima, se puede ver un trébol.

Mensaje especial de la embajada de Irlanda por San Patricio

El doodle de Google tiene el objetivo de celebrar o conmemorar eventos, logros o personas que marcaron un antes y después en el mundo, y es por eso que el buscador cambia su logo en la página principal por un día.

La historia de San Patricio

Maewyn Succat, más conocido como Patricio de Irlanda, nació en la región de Britania, actualmente pertenece a Gran Bretaña, en el año 386. Enfrentó diferentes dificultades desde temprana edad, al sufrir el saqueo de su casa. Durante su juventud fue llevado en contra de su voluntad a Irlanda, donde fue vendido como esclavo. Luego de seis años de explotación y trabajo forzoso, escapó y retornó a su hogar.

Durante su vuelta a su lugar de origen, comenzó su camino espiritual como herramienta para lidiar y sanar los padecimientos que sufrió. Se mudó a las Galias, actualmente Francia, donde se dedicó al estudio del cristianismo. Al poco tiempo, San Germán de Auxerre lo nombró sacerdote.

San Patricio fue evangelizador de Irlanda en el siglo V (Foto: Archivo)

Uno de los momentos más importantes de la vida de San Patricio fue cuando experimentó una visión en la que Dios le pedía evangelizar Irlanda. De esta manera, viajó a este destino para ser denominado obispo y trabajar en la difusión de la fe cristiana. Sin embargo, debido a las presiones y luchas de la época, enfrentó a los druidas y paganos que se encontraban al mando de esta región.

A pesar de las dificultades, logró convocar a personas a acercarse a la fe y dar a conocer la palabra de Dios a unirse al catolicismo. Contribuyó con la creación de nuevas leyes que se basaban en los principios del cristianismo. San Patricio falleció el 17 de marzo de 461 en Saul, Irlanda del Norte. Sus restos descansan en la región de Stragford Lough, donde se dedicó una iglesia en su honor.

En la actualidad, es asociado con la figura de un trébol, que utilizaba para representar la Santa Trinidad a través de sus tres puntas.