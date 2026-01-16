Santa Fe: padres denunciaron maltratos a bebés y chicos en un jardín maternal tras la viralización de videos

SANTA FE.- Según denunciaron familias residentes en Villa Constitución, a 235 kilómetros al sur de esta provincia, bebés y niños -de entre seis meses y cuatro años- fueron víctimas de maltratos por parte de los responsables de un jardín de infantes en el que los menores quedaban a cargo.

Los abusos quedaron registrados en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales y estremeció a la comunidad de esa ciudad próxima al límite con la provincia de Buenos Aires. El municipio ordenó la clausura preventiva del establecimiento.

Anteayer, un grupo de padres realizó una protesta en la Plaza de la Constitución. Ahí, informaron a los medios locales que horas antes se habían reunido con las encargadas del Jardín Maternal “Manitos a la Obra”, que está ubicado en Dorrego 2436. “Nos negaron rotundamente que esto estaba pasando”, dijo una de las madres.

Autoridades municipales confirmaron, a la par, que esta semana recibieron múltiples denuncias de padres preocupados por la seguridad de sus hijos en ese establecimiento maternal. A eso, según se informó, se sumaron videos grabados por personas ligadas al establecimiento que revelarían maltratos continuos a los menores.

De acuerdo con los testimonios, los padres recién comenzaron a sospechar que algo estaba sucediendo en el jardín cuando advirtieron que sus hijos tenían cambios en su conducta que, según fueron interiorizándose, estaban relacionados con lo que ocurría en el establecimiento.

Los videos

Los padres lograron reunirse con una de las docentes que colaboró para reunir la información que terminó abonando la denuncia. Los videos grabados de manera oculta pusieron al descubierto los maltratos, que incluían zamarreos, comentarios despectivos e insultos de una de las dos mujeres a cargo de los pequeños.

Padres señalaron a los funcionarios a cargo de la investigación que en uno de los videos que circularon aparecen chicos en el interior del jardín y una voz femenina se refiere a uno de ellos: “Cree que está jugando el estúpido”, expresa.

Otras imágenes muestran a una beba que llora en el suelo luego de que una mujer, que sería una de las cuidadoras, la sienta sujetándola de uno de los brazos. “A ver si hacemos caso nenita -le dice-. Ahí está otra vez [menciona el nombre de la menor]. Insoportable.” Otra empleada, que interviene, alza bruscamente a la beba para llevarla a otro sala.

Cuando los abusos tomaron estado público, el municipio dispuso la clausura preventiva del jardín maternal y se iniciaron actuaciones judiciales en el marco de la ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Tres auxiliares de la institución que participaron de la protesta de anteayer en la plaza de Villa Constitución contaron que grabaron los videos “para contar con evidencia concreta de lo que veían mientras cuidaban a los chicos”.

“¡Quiero que se llegue al fondo!”, exigió Antonela, una de las maestras que impulsó la denuncia. “Nosotras lo hicimos todo por los niños. No nos importaba perder el trabajo ni que se ensucie nuestra imagen”, apuntó una de las docentes, según publicaron medios locales.