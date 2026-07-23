Santa Fe: proponen sacar el nombre “Néstor Kirchner” de un tradicional paseo costero y llamarlo “Lionel Messi”

SANTA FE.- El tradicional paseo de la costanera este de esta capital, denominado “Avenida Presidente Néstor Kirchner”, podría pasar a llamarse “Avenida Lionel Messi”.

La autora de la iniciativa, la concejala capitalina Ana Cantiani, de La Libertad Avanza (LLA), plantea que el proyecto es, por un lado, una forma de homenajear a uno de los deportistas más importantes de la historia del país y, por el otro, una manera de enmendar una presunta irregularidad en el procedimiento mediante el cual se impuso el nombre actual.

“El cambio permitiría corregir esa situación y dar paso a una nueva identidad para uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad. Vimos que era una oportunidad para eliminar ese nombre y proponer uno nuevo”, señaló Cantiani.

Ana Cantiani, concejala de La Libertad Avanza (LLA) y autora del proyecto

Y añadió: “Este espacio se asocia directamente con el disfrute, la familia y los niños; se relaciona directamente con un momento alegre y está totalmente vinculado con lo que genera Messi. Ese es el objetivo de esta propuesta”.

Según destacó Cantiani, titular del Bloque de la Libertad Avanza (LLA) en el cuerpo legislativo municipal, el proyecto comenzó a gestarse luego de recibir planteos de vecinos que manifestaban su desacuerdo con la denominación de ese sector de la ciudad. “Empezamos a investigar y detectamos una irregularidad en el proceso de asignación de ese nombre. No respondió a la propia normativa del Concejo”, agregó la edil. “La política pasa, pero las personas que logran unir a un país, como lo hace Messi, permanecen para siempre”, sostuvo. Ahora, la iniciativa deberá ser considerada por el Concejo Municipal.

Detalles del proyecto

La “Costanera Néstor Kirchner”, originalmente denominada Paseo de la Laguna, tiene una extensión de 12 kilómetros y fue inaugurada el 19 de septiembre de 2010 por el entonces intendente, Mario Barletta (UCR), hoy diputado nacional (monobloque “Unidos”), en el sector este de la Laguna Setúbal.

Su nombre fue oficializado posteriormente, en abril de 2011, por el municipio, y el tramo ubicado en el extremo norte de la Costanera Este fue recientemente renovado y puesto en valor.

El mural en un edificio frente al puerto de la capital santafecina

Cantiani explicó que no existen calles o avenidas con el nombre del futbolista en la provincia de Santa Fe y consideró que este es un momento oportuno para reconocer su trayectoria. No obstante, ya se conocen algunas iniciativas que pretenden convertirse en homenajes al futbolista rosarino. Por ejemplo, un barrio de la ciudad de Rafaela, al oeste de esta provincia, dejará de llamarse por el número 42 y llevará el nombre de Lionel Messi. En la votación, este nombre fue más votado frente a otros como René Favaloro y Ara San Juan.

Otro homenaje reciente es un mural pintado en la ciudad capital y señalado como el “más grande de la Argentina”, donde el futbolista se muestra levantando el trofeo obtenido en el Mundial de 2022, disputado en Qatar. La obra, que mide 75 metros de alto por 40 de ancho, emerge en uno de los edificios ubicados en la zona portuaria (avenida Alem y Alvear) y puede observarse desde varios metros de distancia. Esta pintura, hecha en aerosol por el muralista santafesino Andrés Iglesias, batió cinco récords y fue concluida -con todos los detalles incluidos- tras 14 meses de intensos trabajos y un sinfín de inconvenientes.