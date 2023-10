escuchar

Las imágenes, viralizadas por activistas ambientales, duelen. Al menos tres osos hormigueros agonizan, ahogados en la compuerta de un canal que atraviesa Santiago del Estero. Otros dos ya están muertos. También hay un perro ahogado. La cámara se mueve y muestra la sequía de la tierra, la extensión infinita del canal, que recorre 280 kilómetros de noreste a sureste, en esa provincia. Se convirtió en una trampa mortal para los animales silvestres que bajaron a tomar agua o quisieron cruzarlo.

Si bien el canal no es nuevo, ya que existe desde los años 70, hace dos meses la provincia lo reencauzó y trasladó dos metros más allá de su ubicación original, donde le construyó un lecho de cemento, más profundo y con paredes más altas. El inicio de la obra se anunció con toda la pompa y hasta estuvieron presentes el presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, junto al gobernador Gerardo Zamora, en marzo de 2021. Las obras tardaron más de dos años y se presentaron como un enorme avance que llevaría agua a poblaciones aisladas entre Amamá y Quimilí, y de allí a Tintina, a través del monte.

Sin embargo, cuando se construyó el nuevo canal no se hicieron vías de escape para los animales, que, desde que empezó a transportar agua, se acercan a beber –como lo hacían en el canal anterior– y caen. Una vez en el agua, son arrastrados por la corriente hasta que terminan ahogándose, sin posibilidad de trepar y salir, ya que no hay escalinatas en los bordes. Tampoco se hicieron represas a los costados para que los animales vayan a tomar agua allí, sin necesidad de bajar hasta el canal.

“Es indignante. Cuando se inauguró, se dijo que era una obra necesaria. Y seguramente lo es, pero no se tuvo en cuenta a los animales. Es un horror lo que está ocurriendo. Estuvimos hablando con habitantes de la zona que nos cuentan que en estos días cayeron unos diez osos hormigueros por día. Los vecinos se acercan y con sogas intentan sacarlos. Y no son los únicos animales, también cayeron pumas, chanchos, todo tipo de fauna silvestre”, denuncia Isabel de Estrada, directora de la Fundación Zorba.

Según explican los ambientalistas, los animales que intentan cruzar terminan cayendo y muriendo. No solo osos hormigueros; también tortugas, armadillos, víboras, corzuelas, guasunchos (que son como ciervitos), e incluso animales domésticos, como perros. Y vacas. El problema es que no se planificaron salidas para la fauna.

LA NACION consultó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, pero no hubo pronunciamientos sobre la situación. También se consultó a las autoridades de la provincia: Sergio Saltz, secretario del Agua de Santiago del Estero, informó que desde hace 21 días, cuando empezó a correr agua por el canal, una patrulla está asignada para recorrer los 280 kilómetros del recorrido junto a la Dirección de Fauna. Cuenta que en estos días fueron rescatados cada jornada diversos ejemplares, aunque minimizó el impacto de lo que está ocurriendo.

“Ese video que se viralizó es real, pero nosotros tenemos otro video similar en el que rescatamos a cuatro ejemplares de una familia de osos hormigueros que cayeron. Dos murieron. No es cierto, como se está diciendo, que mueren diez por día, porque no existen tantos ejemplares. Lo que está pasando es que los animales no están acostumbrados al nuevo canal y caen, pero en general no es profundo. Puede tener entre 30 centímetros a 1,40 metro. Hemos rescatado vacas, mulas, osos, perros y todo tipo de animales. No siempre es posible sacarlos, porque los animales se ponen agresivos. Mientras, hemos hecho pasarelas de madera con ramas para que puedan cruzar por encima. Estamos viendo si se pueden colocar peldaños. La obra tiene planificadas represas para que los animales tomen agua, pero todavía no se hicieron, porque la obra todavía no se inauguró ni terminó”, justificó.

“En otros lugares, cuando se construyen canales como este, se les hacen vías de escape o se los hace entubados, porque se sabe que los animales –sobre todo con la sequía que hay– van a bajar a tomar agua. Desde hace una semana los vecinos están muy preocupados, porque coincidió con días de mucho calor la sequía. La obra se empezó a hacer el año pasado, pero desde hace unos 20 días se habilitó la circulación de agua y empezó el problema con los animales”, sostiene De Estrada.

“Esta es una obra que no cumple con los estudios de impacto ambiental y evade toda normativa vigente. Es un canal que va desde Amamá a Quimilí. Es una vergüenza. Pedimos que de manera inmediata las autoridades de la provincia de Santiago del Estero intervengan”, escribió en sus redes el ambientalista Luis Martínez. “Son osos hormigueros, Myrmecophaga tridactyla, una especie exclusivamente sudamericana y amenazada de extinción, con categoría vulnerable. Esto pasa cuando una obra es trazada sobre ambientes naturales y no se tiene en cuenta a la naturaleza”, describe Martínez.