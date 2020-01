María Filgueira SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de enero de 2020 • 16:31

Santiago del Estero es la provincia que tuvo más muertes por habitante debido a accidentes de tránsito en 2019. Viene encabezando el ranking casi de manera ininterrumpida desde 2009, con excepción de los años 2015 y 2016. En estos dos años La Pampa tuvo una tasa mayor de muertos.

La fundación Luchemos por la Vida es quien lleva un registro de las muertes y confirmó que el año pasado hubo 6.627. Fueron 647 menos que durante 2018.

"La disminución es pequeña pero ojalá se pueda sostener en el tiempo. Hace 25 años que la Argentina está en una meseta de muertos anuales por accidentes viales", asegura el presidente de la fundación, Alberto Silveira.

España, en el mismo lapso de 25 años, redujo su tasa de muertos por accidentes de tránsito en un 85%."En la Argentina no se hace todo lo que hacen otros países con respecto a su seguridad vial", concluye Silveira.

La tasa cada 100.000 habitantes de Santiago del Estero es de 30,4. El año pasado hubieron 341 muertes causadas por accidentes de tránsito. La siguen San Luis, Catamarca, Misiones y Tucumán, provincias que se encuentran entre las más pobres del país. En el caso de Santiago del Estero, tiene un 44,8% de pobreza.

"El problema no es de una provincia en particular, sino que es un problema del todo el país. Hay una gran falta de controles en calles y rutas, no hay los controles necesarios de velocidad ni de alcoholemia y drogas. Tampoco hay controles con respecto al uso del cinturón de seguridad y casco", dice Silveira a la hora de explicar las causas de las muertes.

La Ciudad de Buenos Aires es el distrito con menor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito de 2019. Hace diez años que viene siendo la última provincia con menos víctimas. Después la siguen las provincias de: Tierra del Fuego, Córdoba y Buenos Aires. Durante los últimos cinco años, estas tres siguen siendo las provincias con menos muertos por accidentes viales.

La Pampa fue por mucho tiempo la provincia con tasa más alta de muertes por accidentes de tránsito del país. En 1998 alcanzó el pico más alto con una tasa de 58,8, teniendo ese año 153 muertes. Casi veinte años después, la provincia redujo su tasa a menos de la mitad.

"En algunas provincias hemos visto que se están tomando seriamente los controles de alcoholemia", afirma el presidente de Luchemos por la Vida, para quien ésta puede ser una de las causas de estén disminuyendo las muertes.