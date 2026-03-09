Así es el hotel “fantasma” de Toviggino en las afueras de Santiago del Estero

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, sostiene un hotel fantasma de lujo en las afueras de Santiago del Estero que opera con una infraestructura de primer nivel pero carece de flujo turístico regular. La propiedad integra un holding de empresas que la justicia federal analiza por presuntos desvíos de fondos provenientes del exterior. El complejo habitacional funciona con una nómina de 30 empleados que mantienen las instalaciones para visitas esporádicas de delegaciones deportivas profesionales.

Así funciona el hotel fantasma de Toviggino en Santiago del Estero

El personal de limpieza cumple tareas con calma en los pasillos vacíos. Un joven con overol gris quita el polvo de los pulsadores de incendio mientras otros trabajadores conversan en la cocina. El estacionamiento solo alberga vehículos de los propios empleados y las cortinas de las habitaciones permanecen cerradas hacia la calle. El público objetivo de este alojamiento no es el turismo espontáneo, ya que las delegaciones de fútbol y otras disciplinas deportivas representan la clientela principal.

El libro de recomendaciones del HT Hotel exhibe una nota de Oscar Mirkin, presidente del Club Atlético San Martín de Tucumán, fechada el 24 de enero. La carta expresa: “Queremos agradecer enormemente a todo el personal del prestigioso Hotel Deluxe por una estancia agradable y un trato diferencial para con nuestra institución“.

El Hotel Deluxe de Pablo Toviggino en las afueras de Santiago del Estero permanece sin turistas

La ubicación del predio lo sitúa lejos del centro urbano y de las Termas de Río Hondo. El edificio se encuentra a 15 minutos del Estadio Único Madre de Ciudades, visible desde la terraza del segundo piso. El mantenimiento es pulcro a pesar de las filtraciones de agua que afectaron el salón VIP durante tormentas recientes. Los servicios incluyen un spa, gimnasio, peluquería y un parque acuático infantil. El salón de eventos cuenta con empapelado de motivo francés. En los pasillos cuelga una camiseta firmada por el plantel de la selección nacional junto a premios de salto equino de los hijos del dirigente.

Infraestructura de alta gama y servicios exclusivos

Las habitaciones disponen de comodidades propias de la máxima categoría hotelera. Los cuartos ofrecen pantuflas, batas de alto gramaje, cafeteras Nespresso y mármoles costosos. Tres de las unidades superiores llevan los nombres de los hijos de Toviggino: Máximo, Valentina y Vittoria. El predio exterior cuenta con canchas de polo, pádel y fútbol. El equipamiento deportivo incluye un tanque de flotación marca Elixir para la recuperación muscular de alto rendimiento.

Instalaciones de lujo en el complejo habitacional del tesorero de la AFA

El servicio gastronómico mantiene una disposición formal con mesas preparadas para más de 100 personas. El personal coloca copas dobles, triple plato y cubiertos de carne desde la mañana. El buffet que promete la tarifa no llega a la mesa por la baja concurrencia y los mozos sirven desayunos americanos individuales para evitar el desperdicio de comida. La estructura de costos y el origen del capital para tal inversión forman parte de las incógnitas que rodean al establecimiento.

Las mesas del Hotel Deluxe se encuentran vacías

El entramado de sociedades bajo sospecha

La facturación del hospedaje no corresponde a la firma HT SRL, los comprobantes pertenecen a SEGON SRL, cuya titularidad actual recae en la sociedad SOMA SRL, firma que percibió US$468.000 en siete meses de parte de Tourprodenter. Esa LLC enfrenta investigaciones por presuntos desvíos de dinero de la AFA en el exterior. Toviggino integró de forma directa la empresa hasta 2016 y luego la cedió a Mauro Paz. El registro ante la AFIP indica que la actividad principal de la firma es la seguridad e investigación, no la hotelería. Con el tiempo incorporó rubros como venta de combustibles, minería y pompas fúnebres.

El hotel de Pablo Toviggino no registra visitas a lo largo del año

El organismo recaudador ARCA reportó a múltiples sociedades vinculadas al tesorero como emisoras de facturas apócrifas. Los informes señalan un desajuste entre el nivel de ingresos y la actividad real de las empresas. El imperio económico se extiende al bar Neurus by La Vigilia en la avenida Roca y a una bodega en Mendoza. La dirección fiscal de SEGON SRL coincide con la firma de enfermería SADE y la funeraria Jardín de Pentecostés. Este cementerio privado muestra apenas un puñado de lápidas tras tres años de funcionamiento.

El predio de El Puestito integra un holding investigado por desvío de fondos

Licitaciones millonarias y seguridad privada

La empresa vinculada al hotel obtuvo licitaciones para servicios de seguridad por parte del gobierno provincial de Gerardo Zamora. En diciembre de 2023 logró un contrato para la vigilancia del Centro Integral de Salud de Termas de Río Hondo por $373 millones y en junio de 2024 sumó otro convenio para el Hospital Ramón Carrillo por $380 millones. Las compañías competidoras quedaron fuera de los procesos por motivos formales antes de la evaluación económica.

Los terrenos del complejo también enfrentan cuestionamientos legales. Pobladores locales denunciaron usurpaciones de hectáreas mediante el uso de grupos de choque. Una investigación de la PROCUNAR vinculó un campo tomado con una pista clandestina para el narcotráfico en el departamento de Alberdi, acusaciones sobre el origen de las tierras que se repiten en diversos puntos de la provincia.

