Santificado por León XIV: retoman la construcción del primer templo del mundo para venerar al “Influencer de Dios”

MENDOZA.- La dirección de obra parece venir desde el cielo. Un verdadero milagro, que lleva el sello de uno de los jóvenes santos más contemporáneos de la iglesia católica, Carlo Acutis, el “ciberapóstol de la Eucaristía”, a quien se recordará con emoción este lunes 12 de octubre, día de su fallecimiento, en 2006, cuando tenía 15 años. Todo va encaminado: la primera capilla del mundo en honor del “influencer de Dios” va tomando cada vez más forma y se está convirtiendo en una realidad, en la reconocida localidad mendocina de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo.

De manera sorprendente, la megaestructura principal ya está prácticamente levantada, lo que empieza a entusiasmar a los fieles de todo el mundo, expectantes de su apertura, en medio de una campaña internacional de donaciones para lograr el ansiado objetivo.

Así, a un año de su canonización, el templo católico ya supera el 24% de avance de obra, y crecen las expectativas para su apertura, prevista para la primera mitad de 2028. Ahora, los esfuerzos no se detienen y los responsables del proyecto siguen apelando a la solidaridad para no frenar los trabajos. “Estamos realmente sorprendidos; es increíble todo lo que hemos podido avanzar, a pesar de las dificultades económicas”, contó a LA NACION Carlos Bajach, coordinador de la megainiciativa, que estuvo paralizada a comienzos de año por falta de fondos, por lo que convoca a sumar aportes mensuales para que la construcción no vuelva a detenerse.

La obra estuvo parada por falta de fondos

En este sentido, emergen agradecimientos a todos los que hicieron posible que la capilla, que se levanta en calle Viamonte al 1062, vaya superando instancias y obstáculos. Así, donde hace algunos años había apenas un predio llano, hoy se ven los cimientos, el subsuelo y la losa del futuro templo. “Las redes respondieron. Es obra de la Providencia. La gente se suscriben mensualmente por $10.000 o $15.000, y gracias a eso estamos viendo toda esta obra de Dios. Además, esto no sería viable sin la empresa constructora de la familia de Aldo Monteverdi”, sumó Bajach.

Sin dudas, será un aniversario con valor histórico. La fecha tiene este año un peso especial, ya que hace poco más de un año, el 7 de septiembre de 2025, el papa León XIV proclamó santo a Carlo Acutis, el joven italiano también conocido como el “evangelizador digital” por haber usado internet para difundir el Evangelio y documentar los milagros eucarísticos de todo el mundo. Además, este 12 de octubre se cumplen 20 años de su muerte, ocurrida en 2006, cuando tenía apenas 15 años.

En este sentido, para recordarlo, la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Chacras de Coria organiza una jornada abierta a toda la comunidad. A las 11 saldrá una procesión desde la futura capilla, rezando el Santo Rosario. A las 11.30 se celebrará la misa en la plaza de Chacras de Coria. A las 12.30 habrá veneración de las reliquias del santo, venta de empanadas y bailes folclóricos animados por los jóvenes de la parroquia. La desconcentración está prevista a las 13.30.

“Lo importante es que todos se sientan parte, porque esto va a ser un signo y un faro de luz para todos”, indicó el párroco Osvaldo Scandura, quien retoma así el deseo que manifestó Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis, para esta capilla del fin del mundo.

Según contaron los desarrolladores a LA NACION, los avances de la obra están a la vista. Ya están terminados los cimientos, el subsuelo hormigonado, donde funcionarán las salas interactivas y el anfiteatro para jóvenes, y la losa del templo.

Aunque todavía está en construcción, el predio se convirtió en un lugar de peregrinación: cada semana llegan fieles de distintos puntos del país y del exterior, algunos para agradecer favores recibidos y otros para pedir por sus necesidades. En marzo pasado, las reliquias del santo recorrieron por primera vez el terreno y la Legislatura de Mendoza declaró el proyecto de interés provincial.

Construcción del templo por Carlo Acutis

El camino no ha sido sencillo. Este año, la falta de recursos obligó a detener la construcción y fue la respuesta de la gente la que permitió retomarla. “Hace seis meses tuvimos que suspender la obra durante casi dos meses, en marzo y abril, y nos había ganado la angustia. Pero el apoyo de miles de fieles de toda la Argentina nos sorprendió y nos permitió retomarla. Hoy podemos mostrar esta foto: donde antes estaba todo llano, ahora se levanta una obra monumental. Esto es una obra de Dios, y fue posible gracias a la gente”, afirmó Bajach, uno de los responsables del proyecto.

“Es emocionante ver cómo un proyecto que parecía lejano empieza a hacerse realidad. Pero todavía falta mucho y necesitamos seguir sumando voluntades para que esta capilla pueda concretarse”, agregó el colaborador permanente, quien no para de agradecer a los miles de personas y empresas que donaron todos los materiales.

El papa León XIV santificó a Carlo Acutis en septiembre del año pasado

Por eso, hay un punto importante: la construcción se financia con aportes de la comunidad. En este sentido, por el alto costo de los materiales y la mano de obra, las donaciones esporádicas no alcanzan para sostener el ritmo de trabajo. De ahí que los aportes mensuales son los que permiten planificar cada etapa.

“Esta obra no necesita solamente grandes donaciones. Lo que necesitamos es que mucha gente pueda acompañarla todos los meses, cada una con lo que pueda. Eso es lo que nos permite seguir comprando materiales, pagando la mano de obra y, sobre todo, que la construcción no vuelva a detenerse. Y hay algo muy lindo: quienes nos acompañen van a dejar algo más que su aporte, porque sus nombres van a quedar grabados para siempre en la Capilla, como parte de la historia de quienes ayudaron a hacerla realidad”, sumó Bajach.

El objetivo es inaugurar la capilla durante el primer semestre de 2028. Para sumarse con un aporte mensual hay que ingresar a capillacarloacutis.com y seguir los pasos que propone el sistema, de forma ágil y segura.

Render del templo en Mendoza que se dedicará a venerar a Acutis

La gran capilla mendocina para venerar al “influencer de Dios” es una edificación moderna, con tecnología de última generación, que buscará atraer a los jóvenes. En marzo del 2025 ya se había dado el puntapié inicial de la construcción, que tendrá 1.600 metros cuadrados cubiertos, en un terreno de 4.300 metros cuadrados.

El espacio, que fue donado por un grupo de empresarios al Arzobispado de Mendoza en 2021, ya tenía colocada la piedra fundacional, por lo que en ese momento comenzó a trabajarse en los cimientos, tras un acto religioso, que incluyó la bendición de la zona. En los meses siguientes, la actividad siguió su curso, por lo que, de a poco, el edificio fue tomando forma.

La capilla contará con tecnología de mapping, con la historia del santo, y un espacio especial de esparcimiento para los jóvenes para que sean parte activa del lugar. La capilla contará con el desarrollo de un espacio destinado al culto católico para 450 personas, un salón de usos múltiples, una vivienda parroquial, un santuario exterior dedicado a la Virgen María, un Vía Crucis al aire libre y un área de estacionamiento.

También dispondrá de un espacio dedicado a Santa Chiara y otro a Enrique Shaw, fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), a quienes se conmemorará con esculturas de cuerpo completo.

Se propuso un edificio despojado, totalmente revestido en piedra, interior y exteriormente, de textura rugosa, sencilla pero imponente, con una cubierta opaca para continuar armonizando toda la propuesta, tomando como referencia a la Iglesia del Despojo de San Francisco de Asís, en Italia, donde se encuentran las reliquias del “ciberapóstol”. El diseño de la capilla estuvo a cargo del arquitecto Jorge Robello, en colaboración con los profesionales Bruno di Fabio y Franco Pérez Magnelli.

“La capilla la construimos entre todos”, completaron a LA NACION los responsables del megaproyecto. Por eso, este “faro de fe” para los jóvenes de todo el mundo busca mantenerse encendido y sólo espera nuevos aportes para lograr su apertura eterna.