Santino tiene 4 años y necesita 500 mil pesos para tratar su parálisis cerebral

Santino necesita ayuda

Daiana Zunino 29 de octubre de 2019

Santino Savini un nene de cuatro años oriundo de Isidro Casanova, del municipio de La Matanza, es un luchador de la vida; su familia también lo es, porque desde que llegó a este mundo no dejaron de incentivarlo para que pueda superarse a diario. Es que el niño nació con una encefalopatía hipóxica isquémica -es decir, parálisis cerebral- a causa de una mala praxis durante el embarazo.

Sus padres, Roxana Giménez y Cristian Savini, dudaron mucho en exponer lo que estaban viviendo, pero la necesidad de garantizar una vida mejor para su hijo los obligó a hacerlo. Santino, a quien los médicos no le daban una esperanza de vida superior a tres días, necesita realizarse dos tratamientos para mejorar su salud pero los costos son elevados: necesita reunir 500 mil pesos.

"Santi nació el lunes 12 de enero, yo llegué el domingo previo a la guardia con una picazón en los dedos de las manos y los pies, estaba de 38 semanas. Supuestamente, según la obstetra había sido una colestasis -que quiere decir que el hígado rechaza la bilis y es dañino para el bebé-, había que inducir el parto pero en ese momento no había lugar en la neo", le explica Giménez a LA NACION. "Ese mismo lunes me llevaron a un quirófano y me pusieron la epidural, necesitaba llegar a siete u ocho de dilatación para que pudiera nacer Santi; no podía pujar porque no sentía ninguna contracción, sólo lo hacía cuando los médicos me lo pedían. Me hicieron dormir en la sala de partos y me pusieron oxigeno porque estaba muy cansada, a las 19.20 nació muerto", cuenta.

"Ni bien lo sacaron se lo llevaron y yo le pedí a mi marido que fuera ver qué es lo que pasaba porque algo no estaba bien, él vio que en el pasillo le estaban haciendo RCP y le explicaron que tuvo falta de oxígeno, que lo iban a llevar a la neonatología", sigue relatando la madre.

Fueron estas demoras en el parto las que provocaron las graves complicaciones en la salud de este pequeño bonaerense. "Santi era el que peor estaba, el médico de guardia me entregó el cordón umbilical porque por el ombligo le tuvieron que poner una vía central, lo entubaron y estaba con un colchón de frío para hacerle un tratamiento de hipotermia. Ese tratamiento lo que hace es enfriarle el cerebro, es decir, le bajaron la temperatura del cuerpo para neutralizar el daño que haya producido la falta de oxígeno y que no siguiera expandiendo; esa falta de oxígeno fue lo que le provocó la parálisis cerebral", remarca su mamá.

Roxana precisa que la parálisis afecta al chico en todo su día a día porque tiene un daño en todo lo que es la parte motora y muscular; no se vale por sus propios medios: no puede tomar agua, comer ni controlar esfínteres. "Hace un año comenzó a comer solo pero nosotros tenemos que darle el alimento en la boca", rescata la mamá.

Pese a la difícil situación que lo tocó vivir a esta familia, Gimenez y Savini no pierden las esperanzas, ya que hay una posibilidad de que "las neuronas que quedaron vivas con estimulación y rehabilitación pueden llegar a suplir el rol de las que se murieron". Así fue como comenzaron a indagar acerca del trasplante de células madres y decidieron "hacerlo en Argentina con el doctor Edgardo Celi que está en La Plata, que lo realiza células de la misma persona y las implanta por vena".

Actualmente este tratamiento tiene un costo de 150 mil pesos y el chico tiene turno el próximo 30 de noviembre para realizárselo. No obstante, sólo lograron reunir 45 mil. Esta es la segunda vez que Santino se someterá a esta intervención médica debido a los buenos resultados obtenidos.

Santino necesita hacerse un tratamiento

"Con el primer implante que se le realizó en enero nosotros notamos una diferencia abismal en lo que es la parte cognitiva; por ejemplo, antes le hablábamos a Santi y él tardaba en responder pero hoy en día le decimos algo y puede responder en el momento. También lo ayudó desde la parte motora, postural y logró llevar las manos a línea media", aseguró Giménez.

Además explicó que "él ya comenzó con un nuevo tratamiento que es el Cuevas Medek Exercise (CME), un método creado por el kinesiólogo chileno Ramón Cuevas, a través del cual mediante ejercicios se buscan respuestas motoras automáticas". Este tratamiento tiene un costo aproximado de cuatro mil dólares, monto que se verá modificado dependiendo de los progresos que pueda realizar el chico.

La expectativa es que pueda realizarlo en los primeros meses del próximo año, aunque su mamá afirmó que "el doctor le realizó una evaluación y la misma dio que Santino tiene cinco meses y medio de edad motora; lo que nosotros tenemos que lograr es madurar el sistema nervioso para que él pueda llegar mínimamente a un año de edad motora, para que cuando vaya Chile a tratarse pueda explotarlo lo máximo posible". Para esto Santino comenzó a prepararse y cada 15 días realiza sesiones kinesiológicas para mejorar, las cuales tienen un costo de dos mil pesos cada una.

Con el objetivo de recaudar el dinero necesario, su familia emprendió una cruzada solidaria en las redes y recibió el apoyo de importantes personalidades deportivas y del espectáculo, entre las cuales se encuentran Juan Román Riquelme, Fabián Cubero, Ricardo Bochini, Sergio Maravilla Martínez, Panam y Piñón Fijo, entre otros.

Asimismo, clubes como Boca Juniors, Vélez, Racing, Almirante Brown, Chicago, entre otros, les permitieron realizar rifas de camisetas autografiadas por los jugadores durante distintos partidos. La última que entregaron fue una de Almirante Brown, con la que lograron recaudar 25 mil pesos.

Todas las actividades benéficas y las formas de efectuar una donación para ayudar a Santino se pueden conocer a través de la página web www.nuevavidaparasanty.com.ar o por Instagram en @nuevavidaparasanty.

Los datos para poder transferir fondos son:

CBU: 0070332930004010256344

CUIL: 23-29900486-4

TITULAR DE LA CUENTA: Roxana Giménez