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Saquearon la mercadería de un camión que volcó en la autopista Córdoba-Rosario

El hecho ocurrió sobre el kilómetro 5, a la altura de Funes, y generó un colapso de tránsito por los automovilistas que se acercaban a tomar los productos

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Automovilistas y vecinos saquearon la mercadería
Automovilistas y vecinos saquearon la mercaderíaCaptura

Un episodio inédito se registró en las últimas horas en la autopista Córdoba-Rosario cuando un camión que transportaba lácteos volcó y los automovilistas y vecinos de la zona se acercaron para saquear la mercadería.

El siniestro ocurrió sobre el kilómetro cinco de la autopista, a la altura de Funes, cerca de las 18 del viernes, y se dio en medio del fuerte temporal que azotó al país y que replicó con más fuerza en diversas zonas de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El conductor resultó ileso.

Las personas se acercaron para saquear la mercadería
Las personas se acercaron para saquear la mercadería

Según el relato del conductor, el accidente se produjo debido a una maniobra que debió realizar para evitar un choque. El hombre contó que el automovilista que tenía por delante en el carril frenó repentinamente y eso generó que perdiera el control del vehículo.

El camión se dirigía hacia Rosario y quedó volcado sobre el cantero central. El conductor no sufrió heridas y tampoco hubo otros autos involucrados, consignó Rosario 3.

El saqueo

El tramo de la autopista comenzó a colapsar debido a los automovilistas que retrasaban su marcha para acercarse y tomar alguno de los productos.

El momento en que una de las personas le arroja una de los artículos a otra
El momento en que una de las personas le arroja una de los artículos a otraCaptura

A su vez, con el correr de las horas vecinos cercanos empezaron a cruzar el camino desde distintos puntos para llevarse artículos.

El camión trasladaba sobre todo cajas de leche y manteca. Según se puede observar de imágenes que trascendieron en redes sociales, las personas se organizaron para saquear por completo la mercadería.

De acuerdo a uno de los videos, algunos subieron a la parte superior del vehículo y empezaron a arrojarle los artículos a aquellos que estaban sobre el césped, al lado del camino.

El hecho se produjo a pesar de la presencia de Gendarmería, la Policía local y los agentes de Corredores Viales, que trabajaban en la zona desde el inicio del incidente.

Otro siniestro en la autopista Córdoba- Rosario

El accidente se produjo a solo días de un siniestro fatal que ocurrió en la misma autopista, que une Córdoba con Rosario. El episodio se dio el jueves por la mañana cuando tres personas murieron y otra resultó gravemente herida en un choque.

El incidente tuvo lugar en el kilómetro 515, en la zona de la localidad cordobesa de Morrison, a las 9, cuando una Toyota Hilux perdió el control e impactó contra el guardarraíl de la banquina y un cartel ubicado al costado del camino.

La camioneta quedó partida al medio tras el impacto
La camioneta quedó partida al medio tras el impacto

Las víctimas fatales fueron identificadas como Maximiliano Scharer, de 29 años; Bárbara Kan, de 51; y Fabiana Delgado, de 61. Las tres personas quedaron atrapadas dentro del habitáculo de la camioneta, donde también viajaban dos perros, y fallecieron en el lugar.

Por su parte, el pasajero sobreviviente fue identificado como Jorge Carabajal, de 47 años y con domicilio en Capilla del Monte. El hombre era el conductor de la camioneta y sufrió heridas graves, motivo por el cual los servicios de emergencia lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional de Bell Ville, donde permanece internado con pronóstico reservado.

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