Sarmiento para niños: quién fue y por qué se lo considera “el padre del aula”

El Día del Maestro se celebra cada 11 de septiembre en la Argentina con el fin de reconocer la importante tarea de quienes enseñan y acompañan el aprendizaje de niños y jóvenes. La fecha recuerda a una de las figuras más influyentes de la historia argentina, prócer nacional y referente del aula: Domingo Faustino Sarmiento. Su trabajo transformó la educación en el país, logrando aumentos en el alumnado y mejores herramientas para los docentes.

Quién fue Sarmiento

¿Quién fue Sarmiento?

Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en la provincia de San Juan. Desde muy pequeño mostró interés por el estudio y el aprendizaje. Se desempeñó como educador hasta que comenzó su carrera política, con el fin de trabajar en la mejora educativa del país. Sus ideas creían que la educación era una herramienta fundamental para el progreso de la sociedad.

Su compromiso con la enseñanza lo llevó a participar en distintos proyectos relacionados con la formación de niños y adultos. Para Sarmiento, era muy importante que todas las personas tuvieran acceso a la educación.

Fragmento de reproducción fotografica de un retrato a Domingo Faustino Sarmiento. Archivo

Presidente de la Nación

En 1868 fue elegido Presidente de la Nación y ocupó ese cargo hasta 1874. Durante su gobierno impulsó numerosas medidas destinadas a fortalecer la enseñanza en todo el país. Una de sus tareas más destacadas fue la creación de más de 800 escuelas. Sarmiento promovió leyes y programas que permitieron ampliar la cantidad de establecimientos educativos. A través de la Ley de Subvenciones, reunió recursos para expandir el sistema escolar, logrando que una gran parte de las nuevas instituciones fueran públicas.

Gracias a estas iniciativas, la cantidad de estudiantes aumentó de manera considerable durante su presidencia, de 30.000 a 110.000. Asimismo, sus ideas consistían en la igualdad y el libre acceso, sostenía que la educación debía llegar a todas las personas por igual.

Domingo Faustino Sarmiento es considerado el Padre del Aula ARCHIVO

Fundó la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y la Biblioteca Nacional de Maestros, instituciones destinadas a fomentar la lectura, la investigación y la capacitación docente. Otro de los proyectos por el cual es recordado, fue la invitación de profesionales de la educación provenientes de Estados Unidos. Estos grupos tenían como objetivo compartir sus conocimientos y colaborar con la formación de los maestros argentinos.

Padre del Aula

Domingo Faustino Sarmiento es conocido como el “Padre del Aula” gracias a su dedicación por la educación en el país. Orientó su trabajo y carrera política a promover y mejorar las condiciones de enseñanza en la Argentina. Uno de sus mayores logros fue lograr que miles de niños pudieran acceder a la escuela y recibir una formación que antes no estaba al alcance de todos.

Domingo Faustino Sarmiento joven Gentileza Daniel Balmaceda

Al finalizar su mandato presidencial, se trasladó a Asunción, en Paraguay, donde pasó sus últimos años y falleció el 11 de septiembre de 1888. Sus restos descansan en el Cementerio de la Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires.

En 1943, la Conferencia Interamericana de Educación realizada en Panamá propuso establecer una fecha para homenajear a los docentes. El gobierno argentino oficializó el 11 de septiembre como Día del Maestro, en recuerdo de Sarmiento y de su enorme aporte al desarrollo educativo del país.