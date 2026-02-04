Se adelantan las lluvias: cuándo llegan las tormentas esta semana a Buenos Aires, según el SMN

El intenso calor en Buenos Aires podría dar respiro, ya que se prevén precipitaciones para varios días de la semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las tormentas se adelantarán, trayendo finalmente el alivio ante las altas temperaturas que afectan al país.

Según lo informado por el SMN en su última actualización, este miércoles 4 de febrero se darán nuevas lluvias sobre Buenos Aires.

Lluvias y tormentas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores Ricardo Pristupluk

El SMN indicó que la lluvia podría aparecer durante el mediodía, con tormentas aisladas, con una probabilidad de lluvias del 40%. Previamente, el cielo estará parcialmente nublado, mientras que a la noche el cielo permanecerá mayormente nublado.

Con respecto a la temperatura, este miércoles está marcado como el día más caluroso de la semana en Buenos Aires. La máxima tocará los 32°, mientras que la mínima se ubica en 23° en la Ciudad y sus alrededores.

El mapa de alertas para este 4 de febrero. SMN

El pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que las lluvias no se darán solo este miércoles, ya que también habrá precipitaciones a lo largo de la semana.

El jueves 5 de febrero y viernes 6 de febrero se esperan chaparrones en la primera parte del día, para luego desmejorar a tormentas aisladas desde la tarde. Ambos fenómenos tienen una probabilidad del 40%, por lo que puede tratarse de lluvias leves.

Lluvias a lo largo de la semana en Buenos Aires. SMN

La temperatura anunciada para el jueves 5 tiene una máxima de 31°, mientras que la mínima será de 25°. Tras la lluvia disminuirá la intensidad de la ola de calor, ya que para el viernes 6 se esperan 29° de máxima y una mínima de 19°.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas