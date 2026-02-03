A cuánto llegará la temperatura hoy, martes 3 de febrero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy un reporte oficial sobre las condiciones del clima en la Argentina. Los especialistas del organismo estatal vigilan el avance de una masa de aire cálido a lo largo del país. La temperatura escala hasta niveles críticos y genera riesgos para la salud de los ciudadanos en 11 provincias.

¿A cuánto llegará la temperatura este martes 3 de febrero?

En la ciudad de Buenos Aires el termómetro marca una máxima de 34°C, con una mínima de 24°C y el cielo se cubrirá de nubes por la tarde y la noche. El miércoles las condiciones climáticas guardan similitud con las de hoy, mientras que el jueves el pronóstico indica chaparrones durante toda la jornada.

La ciudad de Buenos Aires registra una máxima de 34°C este martes bajo alerta amarilla por calor Santiago Filipuzzi

En la provincia de Buenos Aires se prevé una máxima de 32°C, con una mínima de 23°C, con un esquema de nubes que coincide con el de la Capital Federal. El miércoles por la noche el tiempo presenta ráfagas de viento con velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Las precipitaciones ocurren entre el jueves y la primera mitad del viernes.

En el resto del país los valores muestran cifras elevadas. Córdoba registra 35°C de máxima y 19°C de mínima, Tucumán llega a los 33°C con una base de 20°C, en Santa Fe y Entre Ríos el termómetro alcanza los 35°C y desciende hasta los 23°C, al igual que en Santiago del Estero. La Rioja y San Juan presentan máximas de 34°C, con mínimas que se ubican en 21°C y 20°C respectivamente. San Luis marca 31°C de máxima. En Misiones el registro llega a los 32°C. El extremo norte muestra cifras más moderadas. Jujuy tiene 28°C de tope térmico y Salta alcanza los 30°C.

Hacia el sur Mendoza registra 28°C de máxima y 18°C de mínima, en Río Negro tiene marcas de 20°C y 17°C, mientras que en Chubut presenta 18°C y Santa Cruz marca 16°C.

Las altas temperaturas afectan a 11 provincias argentinas este martes 3 de febrero con registros máximos que superan los 30 grados en el centro y norte del país Fabián Marelli

Alcance de la alerta roja en la Patagonia y La Pampa

La alerta roja rige para el oeste de La Pampa. Las zonas afectadas comprenden Chical Co y Puelén. El norte de Río Negro también integra esta categoría. El aviso incluye el este de El Cuy y General Roca. En Neuquén el alerta abarca el sector este con foco en Confluencia, Añelo, Pahuenchues y Picun Leufú. Este nivel de alerta indica condiciones meteorológicas “muy peligrosas” y que según el SMN, estas temperaturas “pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables”.

Los mapas del organismo oficial muestran la extensión de la masa de aire cálido sobre la Patagonia y el centro del país (X:@SMN_Argentina)

El organismo nacional advierte sobre la intensidad del fenómeno en estas regiones. Los registros térmicos en estas áreas de la Patagonia y el centro del país superan los promedios habituales. La persistencia del calor extremo motiva la máxima categoría de vigilancia meteorológica. Los especialistas piden extremar los cuidados ante la permanencia de estas condiciones durante las próximas horas.

Impacto del nivel amarillo en la zona central y el litoral

La ciudad de Buenos Aires y el norte y sudoeste de la provincia de Buenos Aires mantienen un alerta amarilla. Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, el sudeste de Santiago del Estero y el norte de Córdoba integran este grupo. Estas condiciones climáticas producen efectos leves a moderados en la salud, ya que el riesgo aumenta para los grupos vulnerables como niños y adultos mayores frente a las altas temperaturas. El SMN califica este nivel como una situación de cuidado para la población de riesgo.

Alerta por tormentas en San Luis y Mendoza para este 3 de febrero

El noroeste de San Luis y el noreste de Mendoza enfrentan un alerta amarilla por tormentas. El pronóstico anticipa fenómenos de variada intensidad con lluvias abundantes en períodos cortos de tiempo, posibilidad de caída de granizo y ráfagas de viento que alcanzan los 75 kilómetros por hora.

La precipitación acumulada oscila entre los 40 y 70 milímetros, cifras que resultan superiores en puntos específicos del territorio. El ingreso de un frente de inestabilidad provoca estas tormentas tras una jornada de calor intenso. Los especialistas del SMN vigilan el desarrollo de las celdas de tormenta que avanzan sobre la región de Cuyo.

Protocolos de cuidado ante el calor y las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda seguir una serie de instrucciones para minimizar los riesgos frente a las altas temperaturas. Las pautas de cuidado personal incluyen:

Aumentar la ingesta de agua sin esperar la sensación de sed.

Evitar la exposición al sol entre las diez y las 16 horas.

Reducir la actividad física durante las horas de mayor temperatura.

Permanecer en ambientes ventilados.

Prestar atención especial a niños, personas mayores y enfermos crónicos.

Solicitar asistencia médica ante mareos, agotamiento o dolor de cabeza.

Trasladar a la persona afectada por el calor a un lugar fresco.

Frente a las altas temperaturas el SMN recomienda aumentar la ingesta de agua FRED TANNEAU - AFP

Para las regiones con alerta por tormentas, los protocolos de seguridad son:

Evitar las salidas durante el desarrollo de los fenómenos.

No sacar la basura y limpiar los desagües de las viviendas.

Asegurar objetos que el viento pueda desplazar.

Buscar refugio en construcciones cerradas.

Desconectar electrodomésticos si ingresa agua al hogar.

Mantenerse alejado de puertas y ventanas.

