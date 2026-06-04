Mundial 2026, en vivo: la puesta a punto del conjunto nacional y el posible 11 titular para el amistoso ante Honduras

Con el comienzo del Mundial 2026 en su cuenta regresiva, los planteles ultiman detalles para una competencia que levantará su telón el 11 de junio próximo. En ese contexto, la apertura de la concentración de la selección de Francia expuso algunos desacuerdos entre los jugadores y las máximas autoridades de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), ya que se les informó que habrá una reducción en las primas para la delegación y se limitará la cantidad de entradas disponibles para los familiares de los futbolistas.

Didier Deschamps junto con Kylian Mbappe en la concentración de la selección de Francia en Clairefontaine Thomas Padilla - Pool AP

Según el medio francés L’Équipe, se realizó una reunión entre Philippe Diallo, el presidente de la FFF, el plantel y parte del cuerpo técnico, en la concentración en Clairefontaine, en la que desde la Federación se les pidió a los jugadores que aceptaran una reducción de las primas debido a los altos costos de la logística para el Mundial, mucho más elevados de lo previsto. Diallo negó esta información, revelada por L’Équipe el 22 de mayo, sin embargo en el medio francés aseguran que el tema sigue siendo delicado y que genera incertidumbre porque volvió a surgir justo una semana antes de la partida del equipo hacia los Estados Unidos.