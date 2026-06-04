Mundial 2026, en vivo: la puesta a punto del conjunto nacional y el posible 11 titular para el amistoso ante Honduras
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
Las claves del día
- El 11 que probó Scaloni para enfrentar a Honduras: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lautaro Martínez y José López
- La evolución de los lesionados: entre los que hicieron una práctica diferencial, figuran: Lionel Messi, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás Paz
- El debut de la Selección: Argentina se presentará en el Mundial el martes 16 de junio ante Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El país africano jugó un amistoso este jueves y venció 1 a 0 a Países Bajos
Lionel Messi ganó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026
Lionel Messi se encuentra por estas horas junto a la delegación argentina en la puesta a punto para el Mundial 2026, que cada vez está más cerca, y en esa previa este miércoles, en España, el capitán albiceleste ganó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El jurado destacó la “humildad” del delantero de 39 años en las canchas y su labor fuera de ellas en favor de “los niños más desfavorecidos”.
Messi, “el jugador que más títulos conquistó en la historia del fútbol, se ganó también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”, señalaron las autoridades en su fallo.
El plantel de Francia está incómodo en la antesala del Mundial: menos primas y pocas entradas
Con el comienzo del Mundial 2026 en su cuenta regresiva, los planteles ultiman detalles para una competencia que levantará su telón el 11 de junio próximo. En ese contexto, la apertura de la concentración de la selección de Francia expuso algunos desacuerdos entre los jugadores y las máximas autoridades de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), ya que se les informó que habrá una reducción en las primas para la delegación y se limitará la cantidad de entradas disponibles para los familiares de los futbolistas.
Según el medio francés L’Équipe, se realizó una reunión entre Philippe Diallo, el presidente de la FFF, el plantel y parte del cuerpo técnico, en la concentración en Clairefontaine, en la que desde la Federación se les pidió a los jugadores que aceptaran una reducción de las primas debido a los altos costos de la logística para el Mundial, mucho más elevados de lo previsto. Diallo negó esta información, revelada por L’Équipe el 22 de mayo, sin embargo en el medio francés aseguran que el tema sigue siendo delicado y que genera incertidumbre porque volvió a surgir justo una semana antes de la partida del equipo hacia los Estados Unidos.
El Mundial 2026 tendrá una cifra inédita de futbolistas que no jugarán para su país de nacimiento
El Mundial 2026 no solo será el más grande de la historia por sus 48 selecciones, sus 104 partidos y sus 1248 futbolistas. También marcará un récord que expone una transformación profunda del fútbol de selecciones: 289 jugadores competirán para un país distinto al de su nacimiento. La cifra representa el 23,2% del total y confirma un fenómeno cada vez más visible, atravesado por las migraciones, las dobles nacionalidades, las raíces familiares y los cambios de elegibilidad permitidos por la FIFA.
El salto es impactante. En Corea-Japón 2002 hubo 63 futbolistas en esa condición, el 8,6% del total; para Qatar 2022 fueron 137, el 16,5%. Ahora serán más del doble que en la última Copa del Mundo, con la novedad de que habrá 50% más de equipos, claro (48 contra 32). La ampliación del torneo y las listas explican una parte del crecimiento, pero no alcanza para dimensionar el fenómeno: la tendencia ya era ascendente y en 2026 tendrá su punto más alto en la historia.
El entrenamiento de la selección argentina: Messi practicó diferenciado y Dibu Martínez, sin guantes
KANSAS.- Mientras el cuerpo técnico de la selección argentina analiza cómo evoluciona la recuperación de cada uno de los futbolistas lesionados, el equipo albiceleste se entró este jueves en la ciudad de Kansas, en vísperas del amistoso de este sábado ante Honduras, antes de su debut en el Mundial 2026.
Leo Messi entrena diferenciado en la Selección Argentina pero si bien vio la pelota se puso a hacer jueguitos... Es más fuerte que él 🤣🇦🇷🔝. pic.twitter.com/7P1ne4wWuN— SportsCenter (@SC_ESPN) June 3, 2026
En la práctica, los jugadores fueron segmentados en grupos según su estado físico: Lionel Messi por un lado; Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás Paz por otro; y el resto en conjunto. En uno de los costados, a su vez, estuvieron los arqueros.