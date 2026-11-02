Se aproxima un frente de baja presión que traerá tormentas fuertes, lluvias abundantes, humedad y ráfagas de hasta 85 km: las zonas afectadas

Tormentas localmente fuertes, lluvias abundantes y un ambiente muy húmedo marcarán el inicio de la semana en distintos sectores de la Argentina. La presencia de un frente estacionario sobre el norte del Litoral y el desarrollo de una zona de baja presión sobre el noroeste favorecerán nuevos episodios de inestabilidad, con precipitaciones que también alcanzarán provincias del centro del país.

El panorama tendrá diferencias según la región. Mientras el noreste mantendrá condiciones favorables para las tormentas hasta el miércoles, la Patagonia registrará un aumento del viento, con ráfagas que podrían superar los 85 km/h en sectores de Chubut. En la ciudad de Buenos Aires, las primeras jornadas tendrán posibilidades de chaparrones dispersos y las lluvias podrían regresar el viernes.

Pronostico del tiempo

Dónde se esperan tormentas fuertes este lunes

Según Meteored, este lunes 2 de noviembre el aire cálido y muy húmedo favorecerá el desarrollo de tormentas especialmente en Formosa y el este de Salta, en un escenario condicionado por un frente estacionario sobre el norte del Litoral. Los fenómenos también podrían extenderse a Tucumán y el norte de Chaco, con actividad más dispersa en el norte de Corrientes y algunos sectores de Misiones.

La humedad disponible también permitirá la formación de tormentas en Cuyo. San Luis será la provincia con mayor probabilidad de registrar fenómenos localmente intensos, mientras que en San Juan y Mendoza se prevé una distribución más dispersa.

En el oeste de La Pampa, las tormentas podrían organizarse y alcanzar sectores del norte y el este de Neuquén. Algunas podrían llegar al Alto Valle, en tanto que en la Línea Sur de Río Negro se esperan chaparrones.

Entre el lunes y el martes, una baja en altura favorecerá el desplazamiento hacia el este de las tormentas que se desarrollen en San Luis. En ese recorrido abarcarán sectores de Córdoba y el norte de La Pampa, para luego alcanzar Santa Fe y el noreste bonaerense. Algunas podrán dejar lluvias abundantes a su paso.

San Luis tendrá tormentas localmente fuertes este lunes ⛈️. El martes, las lluvias más importantes se concentrarán en el Litoral, mientras que en la Patagonia el viento ganará intensidad 🌬️.



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El Litoral concentrará las lluvias más importantes del martes

El martes, una zona de baja presión comenzará a desarrollarse sobre el noroeste argentino y se vinculará con el frente estacionario ubicado en el norte del país. Esa configuración favorecerá tormentas intensas en el este de Formosa y sectores de Paraguay, con actividad que volverá a extenderse hacia Misiones.

El norte de Santa Fe y Corrientes también quedarán entre las áreas donde la intensificación de las tormentas podría dejar acumulados importantes. Más al sur, el avance de los fenómenos desde el centro del territorio marcará las condiciones en sectores de Córdoba, Santa Fe —incluida Rosario— y Entre Ríos, donde las tormentas podrían ser fuertes.

Al mismo tiempo, otro frente avanzará desde la Patagonia y favorecerá la formación de tormentas en el norte de esa región. Entre las localidades mencionadas en el pronóstico aparecen Las Grutas, San Antonio Oeste, Río Colorado y Viedma.

#PronosticodelTiempo🇦🇷

☔ Inicio de semana inestable con lluvias en el norte y centro del país.



⚠️⛈️ Alerta por #tormentas en 5 provincias.



🌡️ Mejora en el #AMBA con ascenso de la temperatura.



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Qué pasará en Buenos Aires y cuándo llegará la mejoría

La ciudad de Buenos Aires quedará en el borde sur del área de mayor actividad durante el comienzo de la semana. Entre el lunes y el martes podría registrar algunos chaparrones dispersos, aunque las lluvias más importantes se ubicarían hacia el norte.

El miércoles mejorarán las condiciones en el centro del país, a medida que el frente avance hacia el este y pierda intensidad. Sin embargo, la inestabilidad persistirá en el norte del Litoral: Corrientes, Misiones y sectores de Chaco y Formosa todavía podrían tener tormentas localmente intensas y acumulados importantes.

Para el noreste, la mejoría se espera hacia el jueves. El cambio llegará con el avance de una zona de alta presión sobre el Litoral, que desplazará al frente estacionario.

2 NOV | ⚠️ #Alerta para hoy:



⛈️ Tormenta

🟨 20-50 mm

🌬️ Ráfagas

🧊 Granizo

⚡Actividad eléctrica



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Ráfagas que podrían superar los 85 km/h en la Patagonia

El viento será otro de los fenómenos destacados de la semana. Detrás del frente que atravesará la Patagonia, el aumento de las diferencias de presión favorecerá una intensificación de las ráfagas hacia mitad de semana.

En Santa Cruz y Chubut podrían superar los 65 km/h, con valores por encima de los 85 km/h en sectores de la estepa chubutense. El viento también alcanzará Río Negro y Neuquén, mientras que en el Alto Valle las ráfagas podrían superar los 60 km/h.

El jueves continuará muy ventoso en gran parte de la región. Además, el paso de un nuevo frente dejará chaparrones y algunas tormentas dispersas en Chubut y Río Negro.

Las lluvias volverán al centro del país el viernes

Hacia el cierre de la semana, el mismo frente que recorrerá la Patagonia llevará nuevamente las lluvias al centro del territorio. El viernes, la franja de precipitaciones abarcará San Luis, el sur de Córdoba y buena parte del centro y norte de la provincia de Buenos Aires. También habrá probabilidad de lluvias en la Capital Federal.

El avance de ese frente frío estará acompañado por un descenso marcado de la temperatura. Para esa jornada, detrás del sistema frontal, las anomalías térmicas podrían ubicarse más de 10°C por debajo de los valores promedio.